Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison

Outre le buzzer beater d’Ousmane Dieng contre Denver et le double-double de Victor Wembanyama face aux Indiana Pacers, de nombreux joueurs français ont joué ce vendredi 17 octobre pour ce qui était la dernière soirée de présaison NBA.

Mohamed Diawara – Tidjane Salaün, duel d’anciens de Charenton et Cholet à New York

Chez les New York Knicks, cette ultime rencontre a été l’occasion de tester davantage le rookie Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) lors de la réception de Charlotte. Contre Moussa Diabaté (11 points à 3/4, 5 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions en 23 minutes) et Tidjane Salaün (9 points à 4/9 aux tirs, 10 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes), l’ancien joueur de Charenton, Paris, Poitiers et Cholet a montré son savoir-faire défensif et sa polyvalence (8 points à 3/7, dont 0/3 à 3-points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 balles perdues). En 21 minutes, il a fini avec un +/- de +12, participant ainsi activement à la victoire des Knicks au Madison Square Garden (113-108). Utilisé pour sa capacité à étirer les défenses en sortie de banc, Guerschon Yabusele a cumulé 6 points à 2/8 aux tirs (dont 2/7 derrière l’arc), 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 22 minutes.

Impressive 2nd quarter stretch from Mohamed Diawara showing flashes of real potential. Length + motor are elite. pic.twitter.com/rrdXqu5LdU — DJ Zullo (@DJAceNBA) October 18, 2025

A noter que si Pacôme Dadiet n’a pas joué, quatre anciens joueurs du club amateur de Charenton étaient sur la feuille de match de cette rencontre.

Raynaud décisif pour Sacramento au Staple Center

Autre joueur passé par les équipes jeunes de Charenton, Maxime Raynaud a contribué au succès des Sacramento Kings sur le parquet des Los Angeles Lakers (116-117). Présent sur le parquet en fin de rencontre, l’ancien étudiant de Stanford (NCAA) a cumulé 9 points à 3/4 aux tirs et 3/5 aux lancers francs, 2 rebonds et 2 fautes en 16 minutes. Le Parisien a raté deux lancers francs à 17,7 secondes de la fin mais après un rebond offensif d’Isaac Jones, il a récupéré le ballon, attaqué le cercle, et marqué sur sa main droite. Derrière, Dalton Knecht a égalisé à 3-points avant que les Kings n’arrachent la victoire sur un lancer franc d’Isaac Jones à 0,8 seconde la fin, après une faute provoquée sur un tir à mi-distance.

Maxime Raynaud gets to the line down one with 11.7 seconds remaining. He missed both but a crucial OREB from Isaac Jones allows another look and Raynaud converted a tough finish. pic.twitter.com/nj94q2GlEC — Brenden Nunes (@BrendenNunesNBA) October 18, 2025

Daniel Batcho est indiqué sur le boxscore, lui qui a pourtant été coupé le 14 octobre dans le but d’être assigné chez les Stockton Kings, en G-League.

Beringer face à Joel Embiid

Titulaire comme Diawara, en l’absence de Rudy Gobert notamment, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a marqué 13 points à 6/7 aux tirs, en plus de prendre 3 rebonds et contré 3 tirs dans la défaite de Minnesota chez les Philadelphie Sixers de Joel Embiid. Ce dernier a réussi son retour au jeu ce vendredi (14 points à 5/10, 7 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions en 19 minutes). Seulement, l’Alsacien a terminé avec un +/- de -21.

JOEL EMBIID IS BACK 🔥 A light jumper for his first bucket in 237 days! pic.twitter.com/kmD7SlWbKw — NBA (@NBA) October 17, 2025

Un court temps de jeu pour Nolan Traoré, encore dans le dur

Chez les rookies, Nolan Traoré a perdu 3 ballons en seulement 6 minutes lors de la défaite de Brooklyn à Toronto (119-114), en sortie de banc. Il a également commis 3 fautes.

The struggle was very real for the other two rookie point guards so far at the half. Ben Saraf was minus-10 in 7:09 scoreless minutes with three turnovers and two fouls. Nolan Traore was just about as bad, with one point, three fouls and three turnovers, minus-4 in 6:11. #Nets — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) October 18, 2025

Enfin, Nicolas Batum n’a pas été aligné par les Los Angeles Clippers lors de la victoire chez les Golden State Warriors (103-106).