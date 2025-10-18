Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison

NBA - Pour leur dernier match de présaison en tant que rookies, Mohamed Diawara, Maxime Raynaud et Joan Beringer ont profité des opportunités qui leur ont été donnés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison

Mohamed Diawara s’est montré lors de New York – Charlotte ce vendredi 17 octobre

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images

Outre le buzzer beater d’Ousmane Dieng contre Denver et le double-double de Victor Wembanyama face aux Indiana Pacers, de nombreux joueurs français ont joué ce vendredi 17 octobre pour ce qui était la dernière soirée de présaison NBA.

Mohamed Diawara – Tidjane Salaün, duel d’anciens de Charenton et Cholet à New York

Chez les New York Knicks, cette ultime rencontre a été l’occasion de tester davantage le rookie Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) lors de la réception de Charlotte. Contre Moussa Diabaté (11 points à 3/4, 5 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions en 23 minutes) et Tidjane Salaün (9 points à 4/9 aux tirs, 10 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes), l’ancien joueur de Charenton, Paris, Poitiers et Cholet a montré son savoir-faire défensif et sa polyvalence (8 points à 3/7, dont 0/3 à 3-points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 balles perdues). En 21 minutes, il a fini avec un +/- de +12, participant ainsi activement à la victoire des Knicks au Madison Square Garden (113-108). Utilisé pour sa capacité à étirer les défenses en sortie de banc, Guerschon Yabusele a cumulé 6 points à 2/8 aux tirs (dont 2/7 derrière l’arc), 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 22 minutes.

A noter que si Pacôme Dadiet n’a pas joué, quatre anciens joueurs du club amateur de Charenton étaient sur la feuille de match de cette rencontre.

Raynaud décisif pour Sacramento au Staple Center

Autre joueur passé par les équipes jeunes de Charenton, Maxime Raynaud a contribué au succès des Sacramento Kings sur le parquet des Los Angeles Lakers (116-117). Présent sur le parquet en fin de rencontre, l’ancien étudiant de Stanford (NCAA) a cumulé 9 points à 3/4 aux tirs et 3/5 aux lancers francs, 2 rebonds et 2 fautes en 16 minutes. Le Parisien a raté deux lancers francs à 17,7 secondes de la fin mais après un rebond offensif d’Isaac Jones, il a récupéré le ballon, attaqué le cercle, et marqué sur sa main droite. Derrière, Dalton Knecht a égalisé à 3-points avant que les Kings n’arrachent la victoire sur un lancer franc d’Isaac Jones à 0,8 seconde la fin, après une faute provoquée sur un tir à mi-distance.

Daniel Batcho est indiqué sur le boxscore, lui qui a pourtant été coupé le 14 octobre dans le but d’être assigné chez les Stockton Kings, en G-League.

Beringer face à Joel Embiid

Titulaire comme Diawara, en l’absence de Rudy Gobert notamment, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a marqué 13 points à 6/7 aux tirs, en plus de prendre 3 rebonds et contré 3 tirs dans la défaite de Minnesota chez les Philadelphie Sixers de Joel Embiid. Ce dernier a réussi son retour au jeu ce vendredi (14 points à 5/10, 7 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions en 19 minutes). Seulement, l’Alsacien a terminé avec un +/- de -21.

Un court temps de jeu pour Nolan Traoré, encore dans le dur

Chez les rookies, Nolan Traoré a perdu 3 ballons en seulement 6 minutes lors de la défaite de Brooklyn à Toronto (119-114), en sortie de banc. Il a également commis 3 fautes.

Enfin, Nicolas Batum n’a pas été aligné par les Los Angeles Clippers lors de la victoire chez les Golden State Warriors (103-106).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Georgios Papagiannis va manquer le reste de la saison de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’ancien Monégasque Georgios Papagiannis victime d’une grave blessure au genou
Edwin Jackson s'est blessé au talon contre la Virtus Bologne
EuroLeague
00h00Edwin Jackson blessé au talon, forfait contre Monaco
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
Mathéo Leray s'est blessé à Nymburk mardi en BCL
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray incertain pour son retour à Cholet avec l’Élan Chalon
Un article de La Dépêche du Midi épingle François Gomez dans la disparation à venir du Tarbes Gespé Bigorre
La Boulangère Wonderligue
00h00François Gomez au cœur des critiques après la débâcle du TGB
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin vient à bout de Gravelines-Dunkerque dans le derby nordiste
EuroLeague
00h00Défaite sur le fil de Paris à domicile contre l’Hapoel Tel-Aviv, Nadir Hifi rate l’action de la gagne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
1 / 0