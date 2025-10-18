Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a vécu une soirée de rêve en présaison NBA. Opposé aux Denver Nuggets, l’ailier/intérieur du Thunder a offert la victoire à son équipe (94-91) grâce à un tir au buzzer. S’il ne s’agissait que d’un match de préparation, la performance du Français, meilleur marqueur d’Oklahoma City avec 17 points, confirme son excellent état de forme avant le début de la saison régulière.

OUSMANE DIENG WITH THE @TISSOT BUZZER-BEATER! 🚨⏰ Your Time Defines Your Greatness. pic.twitter.com/6Pvm3AFcRI — NBA (@NBA) October 18, 2025

Un panier au buzzer pour conclure une prestation complète

Dans une rencontre où Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren étaient présents, Ousmane Dieng s’est illustré par son sang-froid dans les dernières secondes. Sur une contre-attaque, il a pris ses responsabilités et inscrit le panier de la gagne. « C’était une contre-attaque, et une action dans notre style. Je devais tirer », a-t-il expliqué après la rencontre. « Il a très bien défendu. Je voulais tirer dès mon premier mouvement, mais j’ai dû faire un pas d’écart et tirer comme ça, cependant la sensation était bonne. »

Le Lot-et-Garonnais a agi avec instinct : « C’était de l’improvisation. Je crois que j’en ai mis un similaire en G-League l’an dernier, mais c’était vraiment de l’impro. » Un tir spontané donc, mais symbolique d’une confiance grandissante. Juste avant, il avait contré DaRon Holmes et participé à un 17-0 qui a permis au Thunder d’effacer un retard de 16 points.

Des signaux encourageants pour la saison à venir

Face à une équipe de Denver privée de Nikola Jokic et de ses titulaires, Oklahoma City a pu tester ses rotations principales. Chet Holmgren a signé une première convaincante, bien alimenté par Shai Gilgeous-Alexander (12 points et 5 passes).

En deuxième mi-temps, les jeunes du Thunder ont pris le relais et renversé le match, à l’image d’un Ousmane Dieng entreprenant, décisif et confiant. Avec 17 points – dont 14 dans le dernier quart-temps – à 6/12 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes, il s’impose un peu plus comme un atout crédible dans la rotation de Mark Daigneault.

Ousmane Dieng 17 PTS (6/12) + the GW pic.twitter.com/L6kKev7erD — Brett Usher (@UsherNBA) October 18, 2025

La présaison touche à sa fin, et le Français semble prêt à franchir un nouveau cap dans sa quatrième saison NBA.