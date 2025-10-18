Recherche
NBA

Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !

NBA - Auteur du panier de la victoire face aux Nuggets, Ousmane Dieng a terminé meilleur marqueur du Thunder. Le Français a confirmé sa belle présaison avec un match plein et un tir décisif au buzzer.
00h00
Résumé
Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !

Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d’OKC contre Denver

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a vécu une soirée de rêve en présaison NBA. Opposé aux Denver Nuggets, l’ailier/intérieur du Thunder a offert la victoire à son équipe (94-91) grâce à un tir au buzzer. S’il ne s’agissait que d’un match de préparation, la performance du Français, meilleur marqueur d’Oklahoma City avec 17 points, confirme son excellent état de forme avant le début de la saison régulière.

Un panier au buzzer pour conclure une prestation complète

Dans une rencontre où Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren étaient présents, Ousmane Dieng s’est illustré par son sang-froid dans les dernières secondes. Sur une contre-attaque, il a pris ses responsabilités et inscrit le panier de la gagne. « C’était une contre-attaque, et une action dans notre style. Je devais tirer », a-t-il expliqué après la rencontre. « Il a très bien défendu. Je voulais tirer dès mon premier mouvement, mais j’ai dû faire un pas d’écart et tirer comme ça, cependant la sensation était bonne. »

Le Lot-et-Garonnais a agi avec instinct : « C’était de l’improvisation. Je crois que j’en ai mis un similaire en G-League l’an dernier, mais c’était vraiment de l’impro. » Un tir spontané donc, mais symbolique d’une confiance grandissante. Juste avant, il avait contré DaRon Holmes et participé à un 17-0 qui a permis au Thunder d’effacer un retard de 16 points.

Des signaux encourageants pour la saison à venir

Face à une équipe de Denver privée de Nikola Jokic et de ses titulaires, Oklahoma City a pu tester ses rotations principales. Chet Holmgren a signé une première convaincante, bien alimenté par Shai Gilgeous-Alexander (12 points et 5 passes).

En deuxième mi-temps, les jeunes du Thunder ont pris le relais et renversé le match, à l’image d’un Ousmane Dieng entreprenant, décisif et confiant. Avec 17 points – dont 14 dans le dernier quart-temps – à 6/12 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes, il s’impose un peu plus comme un atout crédible dans la rotation de Mark Daigneault.

La présaison touche à sa fin, et le Français semble prêt à franchir un nouveau cap dans sa quatrième saison NBA.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
flavor_flav
pas facile de trouver une place dans la rotation dense d'OKC mais il a montré vraiment de belles choses pendant la prépa. Esperons pour lui qu'il ait un peu de temps de jeu, sinon, avec ce qu'il a montré, peut-être que des équipes vont être intéressés par son profil de grand, shooteur
Répondre
(0) J'aime
