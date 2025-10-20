Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara

Toumani Camara et les Portland Trail Blazers ont trouvé un accord pour une extension de quatre ans et 82 millions de dollars, selon son agent Dave Putterie, cité par ESPN dimanche. Le Belge de 25 ans est désormais lié à la franchise jusqu’en 2030.

Une ascension rapide depuis la draft 2023

Choisi en 52e position par les Phoenix Suns lors de la Draft 2023, Camara a rejoint Portland dans l’échange qui a envoyé Damian Lillard à Milwaukee et Deandre Ayton chez les Blazers. Depuis, l’ailier de 2,01 m s’est imposé comme un pilier des deux côtés du terrain.

La saison dernière, il a tourné à 11,3 points, 5,8 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,5 interception par match, avec 45,8 % de réussite au tir et 37,5 % à 3-points. Ses performances lui ont valu une place dans la NBA All-Defensive Second Team, une première pour un joueur de Portland depuis Theo Ratliff en 2004.

Portland Trail Blazers All-Defensive forward Toumani Camara has agreed on a four-year, $82 million contract extension with the franchise, agent Dave Putterie tells ESPN. Camara has blossomed into a vital and durable two-way player after being picked No. 52 in the 2023 NBA draft. pic.twitter.com/w26EMi6V8N — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025

Une force défensive rare

Camara s’est classé neuvième de la NBA en interceptions et fait partie des sept joueurs à avoir dépassé 100 interceptions et 50 contres sur la saison. Il a aussi provoqué 91 fautes offensives, le deuxième total le plus élevé depuis le début du suivi statistique en 2013.

Un contrat avantageux pour Portland

Cette prolongation, légèrement inférieure au maximum possible (87 millions), laisse une marge de manœuvre salariale aux Blazers. L’accord remplace l’option d’équipe prévue pour 2026-2027 et sécurise la place de Camara dans le jeune noyau composé de Scoot Henderson, Shaeden Sharpe, Donovan Clingan et Deni Avdija.