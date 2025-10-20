Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »

Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) aurait pu faire ses grands débuts en équipe de France A à l’occasion de l’EuroBasket 2025. Confronté au forfait de Vincent Poirier à deux semaines du début de la compétition, après ceux de Mathias Lessort, Victor Wembanyama, Rudy Gobert ou encore Moustapha Fall, le staff des Bleus a rappelé Rudy Gobert tout en faisant connaître son intérêt auprès de l’ancien joueur de Charenton, Nanterre et Stanford, avant de resolliciter Moussa Diabaté, alors coupé depuis peu. Mais Scott Perry, le nouveau manager général des Sacramento Kings, la franchise qui l’a drafté, a préféré retenir le Parisien en Californie pour le préparer au mieux à sa première saison NBA.

« Porter le maillot Bleu, c’est l’un des meilleurs feeling au monde »

Invité de l’émission Stephen Brunch ce dimanche sur RMC, à deux jours de l’ouverture de la saison NBA 2025-2026, Maxime Raynaud a confirmé l’appel de Boris Diaw pour l’EuroBasket :

« Oui, ils ont essayé de me connecter. Je pense que d’abord ils ont été extrêmement respectueux avec le fait que quand c’est ta saison rookie on te laisse t’installer, transiter (vers la NBA). Avec les blessures, ils ont du venir. Malheureusement, c’est vrai que les Kings ont préféré me garder pour l’été, pour pouvoir préparer la Summer League et le camp de présaison, donc ça ne s’est pas fait. Mais après, dans le futur, l’équipe de France me tient vraiment à cœur. J’ai fait les U16 (médaillé d’argent à Udine en 2019), les U20 (médaillé d’or à Héraklion), la prépa pour les Jeux olympiques (de Paris), ce sont de très belles expériences. J’étais très triste à l’époque du COVID-19, on avait du annuler le championnat du monde (U17, 2020) et l’EuroBasket U18 (2021), donc évidemment j’ai quelques étés à rattraper. Porter le maillot Bleu, c’est l’un des meilleurs feeling au monde. »

Reste à savoir si Maxime Raynaud fera ses grands débuts en équipe de France A à l’occasion des quatre matches de qualification à la Coupe du monde 2027, l’été prochain.