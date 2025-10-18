Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)
Lucas Demahis-Ballou va affronter son frère Rudy ce soir lors de Blois – Caen en ELITE 2
Ce samedi, la rencontre entre Blois et Caen en ELITE 2 aura une saveur toute particulière : elle opposera les frères Lucas et Rudy Demahis-Ballou. L’aîné, Rudy, désormais à la mène du Caen Basket Calvados, retrouvera son cadet Lucas, pigiste médical à l’ADA Blois depuis la fin août.
« Je suis content de le voir aussi bien s’épanouir à Blois », confie Rudy dans La Nouvelle République, fier du parcours de son petit frère. Lucas a rebondi en Loir-et-Cher après une première année professionnelle à Boulazac, non conservé malgré la montée du club en Betclic ELITE.
🔥 𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🔥
🏀 Élite 2 – Journée 6
🆚 Caen Basket Calvados
💗 Match Octobre Rose
🏟 Jeu de Paume
🕗 20h00
💻 LNB TV
🎤 David Pipereau et @YannisBourgeois
📸 @ngtuan et @LapeyronieV#ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/4VSoPbuHXY
— 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) October 18, 2025
Une confiance retrouvée à Blois
Sous les ordres de David Morabito, Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans) a su saisir l’opportunité qui lui a été offre en remplaçant médical de Talis Soulhac. L’entraîneur blésois se montre élogieux : « Il travaille bien et il rend la confiance. Il s’est bien intégré dès les premiers jours. Après un petit creux, il est revenu très fort ces dernières semaines. »
S’il se montre parfois trop réfléchi, son coach le taquine : « Je l’appelle le jeune-vieux, car il contrôle trop parfois. Il peut encore mettre plus de panache et d’intensité. »
Rudy et Lucas, de l’enfance aux retrouvailles en ELITE 2
Ce duel fraternel n’est pas une première : les deux s’étaient déjà croisés la saison passée, Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 23 ans) à Orléans et Lucas à Boulazac. Mais cette fois, le contexte est plus fort encore.
« Depuis qu’on est petit, on a toujours parlé de jouer l’un contre l’autre, même dans les divisions professionnelles », raconte Lucas. Le basket, chez les Demahis-Ballou, est presque une affaire du destin. « Moi je voulais faire du rugby, mais ma mère trouvait ça dangereux. Elle m’a mis là où était Rudy… et depuis on ne se lâche plus. »
Rudy, passé notamment par Monaco où il a connu l’EuroLeague et l’EuroCup, continue de jouer le rôle de grand frère exemplaire : « Il m’apporte beaucoup d’expérience. On travaille ensemble l’été, il m’apprend son agressivité. »
Quarante minutes d’adversité, une vie de complicité
Cet été encore, Lucas a effectué une partie de sa préparation à Caen, avant de signer à Blois. Un clin d’œil amusant avant leurs retrouvailles officielles. « C’est un vrai plaisir, et c’est rare, il y a peu de gens qui vivent la même chose », glisse Rudy.
Le temps d’un match, les frères Demahis-Ballou mettront entre parenthèses leur complicité pour un duel qui promet d’être fraternel, mais disputé, sur le parquet du Jeu de Paume.
