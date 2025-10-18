Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)

Ce samedi, la rencontre entre Blois et Caen en ELITE 2 aura une saveur toute particulière : elle opposera les frères Lucas et Rudy Demahis-Ballou. L’aîné, Rudy, désormais à la mène du Caen Basket Calvados, retrouvera son cadet Lucas, pigiste médical à l’ADA Blois depuis la fin août.

« Je suis content de le voir aussi bien s’épanouir à Blois », confie Rudy dans La Nouvelle République, fier du parcours de son petit frère. Lucas a rebondi en Loir-et-Cher après une première année professionnelle à Boulazac, non conservé malgré la montée du club en Betclic ELITE.

🔥 𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🔥 🏀 Élite 2 – Journée 6

🆚 Caen Basket Calvados

💗 Match Octobre Rose

🏟 Jeu de Paume

🕗 20h00

💻 LNB TV

🎤 David Pipereau et @YannisBourgeois 📸 @ngtuan et @LapeyronieV#ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/4VSoPbuHXY — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) October 18, 2025

Une confiance retrouvée à Blois

Sous les ordres de David Morabito, Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans) a su saisir l’opportunité qui lui a été offre en remplaçant médical de Talis Soulhac. L’entraîneur blésois se montre élogieux : « Il travaille bien et il rend la confiance. Il s’est bien intégré dès les premiers jours. Après un petit creux, il est revenu très fort ces dernières semaines. »

S’il se montre parfois trop réfléchi, son coach le taquine : « Je l’appelle le jeune-vieux, car il contrôle trop parfois. Il peut encore mettre plus de panache et d’intensité. »

Rudy et Lucas, de l’enfance aux retrouvailles en ELITE 2

Ce duel fraternel n’est pas une première : les deux s’étaient déjà croisés la saison passée, Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 23 ans) à Orléans et Lucas à Boulazac. Mais cette fois, le contexte est plus fort encore.

« Depuis qu’on est petit, on a toujours parlé de jouer l’un contre l’autre, même dans les divisions professionnelles », raconte Lucas. Le basket, chez les Demahis-Ballou, est presque une affaire du destin. « Moi je voulais faire du rugby, mais ma mère trouvait ça dangereux. Elle m’a mis là où était Rudy… et depuis on ne se lâche plus. »

Rudy, passé notamment par Monaco où il a connu l’EuroLeague et l’EuroCup, continue de jouer le rôle de grand frère exemplaire : « Il m’apporte beaucoup d’expérience. On travaille ensemble l’été, il m’apprend son agressivité. »

Quarante minutes d’adversité, une vie de complicité

Cet été encore, Lucas a effectué une partie de sa préparation à Caen, avant de signer à Blois. Un clin d’œil amusant avant leurs retrouvailles officielles. « C’est un vrai plaisir, et c’est rare, il y a peu de gens qui vivent la même chose », glisse Rudy.

Le temps d’un match, les frères Demahis-Ballou mettront entre parenthèses leur complicité pour un duel qui promet d’être fraternel, mais disputé, sur le parquet du Jeu de Paume.