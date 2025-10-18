Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)

ELITE 2 - Lucas Demahis-Ballou, meneur de l’ADA Blois, va affronter ce samedi au Jeu de Paume son grand frère Rudy, meneur de Caen. Une opposition pleine d’émotion pour les deux frères Demahis-Ballou, liés par le basket depuis l’enfance.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)

Lucas Demahis-Ballou va affronter son frère Rudy ce soir lors de Blois – Caen en ELITE 2

Crédit photo : Tuan Nguyen

Ce samedi, la rencontre entre Blois et Caen en ELITE 2 aura une saveur toute particulière : elle opposera les frères Lucas et Rudy Demahis-Ballou. L’aîné, Rudy, désormais à la mène du Caen Basket Calvados, retrouvera son cadet Lucas, pigiste médical à l’ADA Blois depuis la fin août.

« Je suis content de le voir aussi bien s’épanouir à Blois », confie Rudy dans La Nouvelle République, fier du parcours de son petit frère. Lucas a rebondi en Loir-et-Cher après une première année professionnelle à Boulazac, non conservé malgré la montée du club en Betclic ELITE.

Une confiance retrouvée à Blois

Sous les ordres de David Morabito, Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans) a su saisir l’opportunité qui lui a été offre en remplaçant médical de Talis Soulhac. L’entraîneur blésois se montre élogieux : « Il travaille bien et il rend la confiance. Il s’est bien intégré dès les premiers jours. Après un petit creux, il est revenu très fort ces dernières semaines. »

S’il se montre parfois trop réfléchi, son coach le taquine : « Je l’appelle le jeune-vieux, car il contrôle trop parfois. Il peut encore mettre plus de panache et d’intensité. »

Rudy et Lucas, de l’enfance aux retrouvailles en ELITE 2

Ce duel fraternel n’est pas une première : les deux s’étaient déjà croisés la saison passée, Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 23 ans) à Orléans et Lucas à Boulazac. Mais cette fois, le contexte est plus fort encore.

« Depuis qu’on est petit, on a toujours parlé de jouer l’un contre l’autre, même dans les divisions professionnelles », raconte Lucas. Le basket, chez les Demahis-Ballou, est presque une affaire du destin. « Moi je voulais faire du rugby, mais ma mère trouvait ça dangereux. Elle m’a mis là où était Rudy… et depuis on ne se lâche plus. »

Rudy, passé notamment par Monaco où il a connu l’EuroLeague et l’EuroCup, continue de jouer le rôle de grand frère exemplaire : « Il m’apporte beaucoup d’expérience. On travaille ensemble l’été, il m’apprend son agressivité. »

LIRE AUSSI

Quarante minutes d’adversité, une vie de complicité

Cet été encore, Lucas a effectué une partie de sa préparation à Caen, avant de signer à Blois. Un clin d’œil amusant avant leurs retrouvailles officielles. « C’est un vrai plaisir, et c’est rare, il y a peu de gens qui vivent la même chose », glisse Rudy.

Le temps d’un match, les frères Demahis-Ballou mettront entre parenthèses leur complicité pour un duel qui promet d’être fraternel, mais disputé, sur le parquet du Jeu de Paume.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Blois
Blois
Suivre
Caen
Caen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Lucas Demahis-Ballou va affronter son frère Rudy ce soir lors de Blois - Caen en ELITE 2
ELITE 2
00h00Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)
Mathieu Boyer lors du tournoi de présaison de Limoges, en civil avec Le Portel
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer, opéré du poignet cet été, fait son retour avec Le Portel pour un match déjà capital
J.T. Shumate n'est pas avec la JL Bourg au Mans
Betclic ELITE
00h00Bourg : J.T. Shumate encore absent contre Le Mans, pour raisons familiales
Orchies fait partie des trois équipes invaincues en NM1 après six journées
NM1
00h00Levallois tient bon à Poissy, Le Havre et Orchies enchaînent : la hiérarchie se dessine
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Georgios Papagiannis va manquer le reste de la saison de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’ancien Monégasque Georgios Papagiannis victime d’une grave blessure au genou
Edwin Jackson s'est blessé au talon contre la Virtus Bologne
EuroLeague
00h00Edwin Jackson blessé au talon, forfait contre Monaco
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
1 / 0