Rudy Demahis-Ballou, meneur de Caen en ELITE 2 : « J’ai goûté à l’EuroLeague et j’aimerais y retourner »

Arrivé à Caen cet été, Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 23 ans) a démarré la saison 2025-2026 en ELITE 2 avec l’ambition de retrouver du rythme et de la régularité. Auteur de 4 points, 2 rebonds et 2 passes de moyenne sur ses deux premiers matchs, l’ancien joueur de l’AS Monaco sait que son avenir doit se construire pas à pas. Mais le meneur n’a pas renoncé à ses rêves, comme il l’a confié à Ouest-France.

Un parcours marqué par l’humilité et la foi

L’ancien pensionnaire de l’INSEP insiste avant tout sur l’importance de rester humble malgré les hauts et les bas :

« C’est une qualité importante dans une carrière car rien n’est jamais acquis. J’ai eu la chance de vivre des expériences incroyables avec Monaco. Mais j’ai aussi traversé des périodes plus difficiles après. (…) Je pars du principe que le travail paie. Alors je travaille. J’ai des ambitions élevées. J’ai goûté à l’EuroLeague et clairement, j’aimerais y retourner. »

PROFIL JOUEUR Rudy DEMAHIS-BALLOU Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 23 ans (26/02/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4 #170 REB 2 #151 PD 2 #68

Le souvenir inoubliable du titre en EuroCup

En 2021, Demahis-Ballou a connu un moment fondateur : la victoire de Monaco en EuroCup, face au Lokomotiv Kuban Kazan. Encore adolescent, il avait été propulsé dans le cinq majeur lors de la finale.

« C’était ma première saison professionnelle, il y avait beaucoup de joueurs expérimentés à mes côtés. (…) Sur le moment, je n’ai pas réalisé ce qu’il m’arrivait. J’avais 19 ans, j’étais focalisé sur ce que le coach me demandait. Avec du recul, je me dis que ce que j’ai vécu est incroyable. »

Monaco et Mitrovic, un duo indissociable

Rudy Demahis-Ballou garde une affection particulière pour Zvezdan Mitrovic, l’entraîneur qui lui a offert sa chance :

« Mitrovic est un coach que j’apprécie et je respecte beaucoup. À l’entraînement, si tu es bon, tu auras ta chance. (…) J’ai pu progresser au contact de très grands joueurs : Dee Bost, Mathias Lessort, Mike James, Dwayne Bacon, Alpha Diallo. »

Aujourd’hui à Caen, Demahis-Ballou veut se reconstruire en ELITE 2 avant, un jour, de retrouver l’EuroLeague. À seulement 23 ans, le temps joue encore pour lui.