ELITE 2

Rudy Demahis-Ballou, meneur de Caen en ELITE 2 : « J’ai goûté à l’EuroLeague et j’aimerais y retourner »

ELITE 2 - Encore jeune meneur de Caen en ELITE 2, Rudy Demahis-Ballou nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Passé par l’AS Monaco et vainqueur de l’EuroCup en 2021, il vise à terme un retour en EuroLeague.
00h00
Rudy Demahis-Ballou, meneur de Caen en ELITE 2 : « J’ai goûté à l’EuroLeague et j’aimerais y retourner »

Rudy Demahis-Ballou, meneur de Caen, rêve de retourner en EuroLeague

Crédit photo : Caen Basket Calvados

Arrivé à Caen cet été, Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 23 ans) a démarré la saison 2025-2026 en ELITE 2 avec l’ambition de retrouver du rythme et de la régularité. Auteur de 4 points, 2 rebonds et 2 passes de moyenne sur ses deux premiers matchs, l’ancien joueur de l’AS Monaco sait que son avenir doit se construire pas à pas. Mais le meneur n’a pas renoncé à ses rêves, comme il l’a confié à Ouest-France.

Un parcours marqué par l’humilité et la foi

L’ancien pensionnaire de l’INSEP insiste avant tout sur l’importance de rester humble malgré les hauts et les bas :

« C’est une qualité importante dans une carrière car rien n’est jamais acquis. J’ai eu la chance de vivre des expériences incroyables avec Monaco. Mais j’ai aussi traversé des périodes plus difficiles après. (…) Je pars du principe que le travail paie. Alors je travaille. J’ai des ambitions élevées. J’ai goûté à l’EuroLeague et clairement, j’aimerais y retourner. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Rudy Demahis-Ballou.jpg
Rudy DEMAHIS-BALLOU
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 23 ans (26/02/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
4
#170
REB
2
#151
PD
2
#68

Le souvenir inoubliable du titre en EuroCup

En 2021, Demahis-Ballou a connu un moment fondateur : la victoire de Monaco en EuroCup, face au Lokomotiv Kuban Kazan. Encore adolescent, il avait été propulsé dans le cinq majeur lors de la finale.

« C’était ma première saison professionnelle, il y avait beaucoup de joueurs expérimentés à mes côtés. (…) Sur le moment, je n’ai pas réalisé ce qu’il m’arrivait. J’avais 19 ans, j’étais focalisé sur ce que le coach me demandait. Avec du recul, je me dis que ce que j’ai vécu est incroyable. »

Monaco et Mitrovic, un duo indissociable

Rudy Demahis-Ballou garde une affection particulière pour Zvezdan Mitrovic, l’entraîneur qui lui a offert sa chance :

« Mitrovic est un coach que j’apprécie et je respecte beaucoup. À l’entraînement, si tu es bon, tu auras ta chance. (…) J’ai pu progresser au contact de très grands joueurs : Dee Bost, Mathias Lessort, Mike James, Dwayne Bacon, Alpha Diallo. »

Aujourd’hui à Caen, Demahis-Ballou veut se reconstruire en ELITE 2 avant, un jour, de retrouver l’EuroLeague. À seulement 23 ans, le temps joue encore pour lui.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
