JA Vichy – Antibes : duel du haut de tableau en Elite 2

Après deux victoires, la JA Vichy a calé mardi soir à Blois pour la troisième journée d’Elite 2. La faute à un Eric Nottage en mode patron. Mais pas le temps de cogiter pour l’équipe de Dounia Issa : ce vendredi soir, le club auvergnat accueille Antibes pour l’un des premiers gros chocs de cette saison d’Élite 2. Les Sharks, eux, restent sur deux succès en deux rencontres à Poitiers (79-87) et contre Quimper (83-71) et affichent déjà une belle solidité.

Un Antibes renforcé et ambitieux

Le technicien bourbonnais n’a pas caché son admiration pour la formation azuréenne dans les colonnes de La Montagne :

« J’ai le sentiment qu’ils sont plus forts que l’an dernier. Ils ont gardé le même noyau avec toujours (Antoine) Eito en chef d’orchestre et (Garlon) Green qui score beaucoup. Et ils se sont renforcés avec (Jagan) Mosely, un poste 2-3 très complet, et (Patrick) Tapé, un international ivoirien qui apporte de l’expérience à l’intérieur. On sait à quoi s’attendre, c’est un gros budget et une grosse équipe de la division. »

L’an passé, les deux équipes s’étaient affrontées en play-in, avec une qualification de Vichy aux dépens des Sharks. Ce rendez-vous sonne donc déjà comme une revanche pour Antibes, déterminé à confirmer son excellent départ.

Un test grandeur nature pour la JAV

Pour la JAV, ce match représente un vrai révélateur. Après deux succès convaincants pour lancer leur saison, les Auvergnats ont buté en déplacement à Blois face à un adversaire solide. S’imposer contre Antibes permettrait non seulement d’effacer cette défaite mais aussi d’envoyer un signal fort dans la lutte en haut de tableau face à une formation antiboise surprenante à l’image de Jagan Mosely (1,91 m, 27 ans) qui figure parmi les 10 nouveaux joueurs à suivre cette saison en Elite 2.

Le public du Pierre-Coulon, toujours fidèle, devrait donner de la voix pour pousser ses joueurs dans ce duel au sommet de la 4e journée et ainsi permettre à la JAV de rester maître à domicile pour décrocher un 15e succès de suite dans son chaudron.