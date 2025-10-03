Recherche
ELITE 2

JA Vichy – Antibes : duel du haut de tableau en Elite 2

Elite 2 - La JA Vichy reçoit Antibes ce vendredi soir au Pierre-Coulon dans un choc du haut de tableau d'ÉLITE 2. Après leur revers à Blois mardi, les Vichyssois veulent rebondir face à des Sharks encore invaincus cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
JA Vichy – Antibes : duel du haut de tableau en Elite 2

La JA Vichy solide à la maison

Crédit photo : JA Vichy

Après deux victoires, la JA Vichy a calé mardi soir à Blois pour la troisième journée d’Elite 2. La faute à un Eric Nottage en mode patron. Mais pas le temps de cogiter pour l’équipe de Dounia Issa : ce vendredi soir, le club auvergnat accueille Antibes pour l’un des premiers gros chocs de cette saison d’Élite 2. Les Sharks, eux, restent sur deux succès en deux rencontres à Poitiers (79-87) et contre Quimper (83-71) et affichent déjà une belle solidité.

Un Antibes renforcé et ambitieux

Le technicien bourbonnais n’a pas caché son admiration pour la formation azuréenne dans les colonnes de La Montagne :

« J’ai le sentiment qu’ils sont plus forts que l’an dernier. Ils ont gardé le même noyau avec toujours (Antoine) Eito en chef d’orchestre et (Garlon) Green qui score beaucoup. Et ils se sont renforcés avec (Jagan) Mosely, un poste 2-3 très complet, et (Patrick) Tapé, un international ivoirien qui apporte de l’expérience à l’intérieur. On sait à quoi s’attendre, c’est un gros budget et une grosse équipe de la division. »

L’an passé, les deux équipes s’étaient affrontées en play-in, avec une qualification de Vichy aux dépens des Sharks. Ce rendez-vous sonne donc déjà comme une revanche pour Antibes, déterminé à confirmer son excellent départ.

Un test grandeur nature pour la JAV

Pour la JAV, ce match représente un vrai révélateur. Après deux succès convaincants pour lancer leur saison, les Auvergnats ont buté en déplacement à Blois face à un adversaire solide. S’imposer contre Antibes permettrait non seulement d’effacer cette défaite mais aussi d’envoyer un signal fort dans la lutte en haut de tableau face à une formation antiboise surprenante à l’image de Jagan Mosely (1,91 m, 27 ans) qui figure parmi les 10 nouveaux joueurs à suivre cette saison en Elite 2.

Le public du Pierre-Coulon, toujours fidèle, devrait donner de la voix pour pousser ses joueurs dans ce duel au sommet de la 4e journée et ainsi permettre à la JAV de rester maître à domicile pour décrocher un 15e succès de suite dans son chaudron.

Vichy solide à la maison veut décrocher une quinzième victoire de suite à domicile.
Vichy solide à la maison veut décrocher une quinzième victoire de suite à domicile.

 

ELITE 2 – Journée 4
03/10/2025
POI Poitiers
QUI Quimper
PAU Pau-Lacq-Orthez
ASA Gries-Souffel
ROU Rouen
CHA Champagne Basket
AIX Aix-Maurienne
SCA SCABB
CHA Challans
NAN Nantes
EVR Evreux
CAE Caen
DEN Denain
HTV Hyères-Toulon
ROC La Rochelle
BLO Blois
VIC Vichy
ANT Antibes
04/10/2025
ORL Orléans
ROA Roanne
