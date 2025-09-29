Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Le chiffre : 14 victoires de suite pour Vichy au Palais des Sports Pierre Coulon

ÉLITE 2 - Face à Évreux vendredi soir pour le compte de la deuxième journée du championnat d’Élite 2 et la première à domicile pour cet exercice 2025-2026, la JA Vichy a signé une nouvelle victoire en l'emportant 80 à 72. Ils décrochent par la même occasion leur quatorzième succès consécutif dans leur antre du Palais des Sports Pierre Coulon.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le chiffre : 14 victoires de suite pour Vichy au Palais des Sports Pierre Coulon

La JA Vichy a lancé sa saison 2025-2026 par deux victoires en deux matches

Crédit photo : JA Vichy

Vichy a de nouveau été intraitable devant ses supporteurs en gagnant 80 à 72 ce vendredi 26 septembre face à l’ALM Évreux, grâce notamment à son duo Brice Eyaga (27 d’évaluation) – Mohamed Sankhé (21 d’évaluation) dans la raquette.

Au sein d’un match brouillon (22 pertes de balles pour les Vichyssois et 21 pour les Ébroïciens), le club bourbonnais a fait le job pour poursuivre sa série de victoires à domicile avec 14 succès d’affilée à cheval entre les saisons 2024-2025 et 2025-2026.

LIRE AUSSI

Avant la bande à Ben Kovac, l’ASA, Blois, Antibes, Hyères-Toulon,Caen, Châlons-Reims, Evreux, Denain, Orléans, Boulazac, Pau-Lacq-Orthez, l’ASA et Roanne se sont cassés les dents sur le parquet du Palais des Sports Pierre Coulon.

La dernière défaite de Dounia Issa et ses hommes dans leur antre remonte au 27 décembre 2024 lors d’un lourd revers contre Rouen (67-90).

– Journée 2

Parfaitement lancé en championnat avec 2 victoires en 2 matchs, à Caen puis face à l’ALM, la JAV se déplacera à Blois mardi soir pour la troisième journée d’Elite 2 avant de recevoir Antibes dès vendredi pour la quatrième journée. Nul doute que les anciens Vichyssois Antoine Eito et Samir Gbetkom voudront jouer un vilain tour à leur ancien club en s’imposant dans l’Allier.

Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Giorgia Sottana soulèle la SuperCoupe pour Schio, le nouveau club de Marième Badiane
Uncategorized
00h00Marième Badiane débute fort : une Supercoupe d’Italie dès son premier match avec Schio
La JA Vichy a lancé sa saison 2025-2026 par deux victoires en deux matches
ELITE 2
00h00Le chiffre : 14 victoires de suite pour Vichy au Palais des Sports Pierre Coulon
Le Tarbes Gespé Bigorre s'est offert une belle dernière saison sportive... malheureusement à crédit
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes Gespe Bigorre : plus d’un million de déficit et 630 000 euros de dette sociale
NM2
00h00Après une saison de césure, Mickael Var reprend du service
NM2
00h00[On y était] L’inoxydable Tim Blue bat son record de points en France à 41 ans : « Un plaisir d’être capable de jouer à mon âge ! »
WNBA
00h00L’odyssée de Monique Akoa-Makani continue : direction la finale WNBA, en tant que meneuse titulaire !
Liga Endesa
00h00Déjà un trophée pour Neal Sako avec Valence, un ancien strasbourgeois règne sur la finale
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
Avec 15 points à 5/9 de loin, Bastien Pinault a rempli son rôle de sniper face à Challans
ELITE 2
00h00Bastien Pinault éloigné des parquets pour plusieurs semaines
Frank Ntilikina à son arrivée à Athènes
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina a rejoint l’Olympiakos : « Je suis très heureux d’être ici et de commencer »
1 / 0
Livenews NBA
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
1 / 0