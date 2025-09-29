Le chiffre : 14 victoires de suite pour Vichy au Palais des Sports Pierre Coulon

Vichy a de nouveau été intraitable devant ses supporteurs en gagnant 80 à 72 ce vendredi 26 septembre face à l’ALM Évreux, grâce notamment à son duo Brice Eyaga (27 d’évaluation) – Mohamed Sankhé (21 d’évaluation) dans la raquette.

Au sein d’un match brouillon (22 pertes de balles pour les Vichyssois et 21 pour les Ébroïciens), le club bourbonnais a fait le job pour poursuivre sa série de victoires à domicile avec 14 succès d’affilée à cheval entre les saisons 2024-2025 et 2025-2026.

Avant la bande à Ben Kovac, l’ASA, Blois, Antibes, Hyères-Toulon,Caen, Châlons-Reims, Evreux, Denain, Orléans, Boulazac, Pau-Lacq-Orthez, l’ASA et Roanne se sont cassés les dents sur le parquet du Palais des Sports Pierre Coulon.

La dernière défaite de Dounia Issa et ses hommes dans leur antre remonte au 27 décembre 2024 lors d’un lourd revers contre Rouen (67-90).

Parfaitement lancé en championnat avec 2 victoires en 2 matchs, à Caen puis face à l’ALM, la JAV se déplacera à Blois mardi soir pour la troisième journée d’Elite 2 avant de recevoir Antibes dès vendredi pour la quatrième journée. Nul doute que les anciens Vichyssois Antoine Eito et Samir Gbetkom voudront jouer un vilain tour à leur ancien club en s’imposant dans l’Allier.