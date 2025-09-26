Blois, Nantes et Denain cartonnent à l’extérieur, Caen s’offre le derby de Normandie, Roanne fait la passe de trois à Gries

Un derby ne se joue pas, il se gagne. Les hommes de Stéphane Eberlin l’ont bien compris, et ont remporté leur premier match de la saison à cette occasion, face à Rouen (81-77). Les Rouennais ont longtemps accroché les Calvadosiens, notamment grâce au nouveau carton de Trayvon Croft (30 points), mais le match anticipé de la troisième journée face à Roanne il y a quelques jours a peut-être pesé dans les jambes en fin de match, esseulant l’Américain. Le CBC a quant à lui pu compter sur un bel effort collectif, mené par un bon Rashdad Davis (11 points, 5 rebonds).

L’ADA Blois a quant à elle pris le meilleur sur Aix-Maurienne à l’extérieur, alors que les locaux avaient l’opportunité de revenir à deux points en début de deuxième mi-temps. Mais les jeunes talents blésois ont su faire la différence ensuite pour s’imposer, à l’image de Fabien Damase et Lucas Sconard, qui cumulent 30 points. “Personne ne s’attendait à un match tranquille, mais on l’a bien négocié”, se satisfait le coach de l’ADA David Morabito, toujours invaincu cette saison. L’AMSB enchaîne une deuxième défaite en deux matchs.

Roanne reçu 3/3

Jamais deux sans trois ! Après un succès face à Aix-Maurienne vendredi dernier puis Rouen mardi, la Chorale de Roanne a entamé son road trip par une nouvelle victoire, sur le parquet de Gries-Souffel cette fois (84-83). Le match a été rythmé par une domination partagée entre les deux équipes, jusqu’à la dernière seconde. Là, Maxime Roos a douché les espoirs alsaciens en concrétisant un buzzer-beater, qui permet à la Chorale de garder la tête du classement. L’ASA enregistre quant à elle son premier revers.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 ! Sur un game winner de Maxime Roos et une dernière grosse défense de Javon Masters, la Chorale s'impose sur le fil sur le parquet de l'ASA ! (83-84) 🥵#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/PkJAlZttdS — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) September 26, 2025

En déplacement à Saint-Chamond, les Nantais ont remporté un match résolument offensif (95-92). Malgré les cartons d’Arthur Bruyas (24 points) et Badr Moujib (20 points), les Nantais ont fait parler le rendement collectif avec cinq joueurs à dix points ou plus. Kyle Riddley a su rivaliser avec le SCABB, avec 20 points et 4 passes, mais c’est surtout Dylan Van Eyck qui a soulagé le NBH avec ses 14 points à 2/2 à 3-points.

Les promus à la peine

Denain s’est rassuré sur le terrain du promu Challans, s’imposant en Vendée 85-74. Les Dragons ont montré leur expérience de la division, à l’image du match de Lien Philip, 13 points et 7 rebonds. Challans de son côté n’y arrive toujours pas, et enregistre une deuxième défaite en deux matchs.

L’autre promu a lui aussi subi une défaite lors de la deuxième journée. Les Béliers de Quimper ont subi la loi des Sharks d’Antibes (83-71), mais surtout de Garlon Green. L’Américain a porté les Sudistes avec 25 points à 5/7 aux tirs, malgré la domination au rebond des Bretons.

Pau-Lacq-Orthez a fait parler la puissance de frappe de son cinq majeur à domicile, face aux ambitieux Orléanais (82-61). Bryce Nze, Drew Thelwell, Thomas Cornely, Marvin Clark et François Wibaut ont tous enregistré dix points ou plus, mais c’est bien le plus jeune et dernier nommé qui ressort. François Wibaut termine la rencontre avec 18 points à 6/12 aux tirs dont 2/4 à 3-points, et 10 rebonds, pour maintenir l’invincibilité des siens. Après leur victoire en ouverture, les Orléanais ont cette fois-ci payé cash une maladresse traînée sur le long de la rencontre (38,5%).

Vichy poursuit son sans fautes contre Evreux, qui ne s’est pour l’instant pas imposé cette saison (80-72). Jordan Shepherd et Brice Eyaga, 20 points chacun, sont les grands artisans du succès de la JA, qui a dû écarter de sa route des Ebroïciens vaillants à l’image de Ben Kovac (15 points). La menace était toutefois plus variée chez les locaux, qui sont donc sortis vainqueurs de ce match où l’adresse était de mise de part et d’autre.

L’adresse était pour le coup inconstante entre Hyères-Toulon et Poitiers, les deux équipes ne dépassant pas les 27% d’adresse à 3-points. Mais le HTV s’est appuyé sur sa capacité à finir dans la raquette (56%) pour s’imposer 88-79 à domicile avec un bon Jito Kok (16 points, 8 rebonds). Ce dernier a trouvé un bon relais en sortie de banc en Victor Diallo, auteur de 8 de ses 13 points depuis la ligne des lancers pour désarmer la défense poitevine, encore perfectible en ce début de saison.

Enfin, le Stade Rochelais s’est imposé à domicile face à Champagne Basket (69-61) avec notamment l’appui de Robert Ford (13 points à 2/2 à 3-points, 8 rebonds) et de Tyler Thomas (11 points). Les Champenois ont manqué de solutions offensives, avec une adresse absente : aucun joueur de Châlons-Reims ne dépasse les 50% de réussite globale.