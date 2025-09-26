Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Blois, Nantes et Denain cartonnent à l’extérieur, Caen s’offre le derby de Normandie, Roanne fait la passe de trois à Gries

ELITE 2 - Après sa défaite en ouverture, le Caen Basket Calvados s’est offert le symbolique derby de Normandie contre Rouen (81-77), alors que Roanne enregistrait dans le même temps sa troisième victoire en trois matchs face à Gries (84-83) sur un game winner de Maxime Roos. De leur côté, Blois, Nantes et Denain ont pris des points importants à l’extérieur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois, Nantes et Denain cartonnent à l’extérieur, Caen s’offre le derby de Normandie, Roanne fait la passe de trois à Gries

L’ADA Blois s’est imposé à Aix-Maurienne, qui a laissé s’échapper sa chance de revenir au score.

Crédit photo : Cécile Thomas

Un derby ne se joue pas, il se gagne. Les hommes de Stéphane Eberlin l’ont bien compris, et ont remporté leur premier match de la saison à cette occasion, face à Rouen (81-77). Les Rouennais ont longtemps accroché les Calvadosiens, notamment grâce au nouveau carton de Trayvon Croft (30 points), mais le match anticipé de la troisième journée face à Roanne il y a quelques jours a peut-être pesé dans les jambes en fin de match, esseulant l’Américain. Le CBC a quant à lui pu compter sur un bel effort collectif, mené par un bon Rashdad Davis (11 points, 5 rebonds).

Radshad DAVIS
Radshad DAVIS
11
PTS
5
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
CAE
81 77
ROU
Tray CROFT
Tray CROFT
30
PTS
1
REB
3
PDE
Logo ELITE 2
CAE
81 77
ROU

L’ADA Blois a quant à elle pris le meilleur sur Aix-Maurienne à l’extérieur, alors que les locaux avaient l’opportunité de revenir à deux points en début de deuxième mi-temps. Mais les jeunes talents blésois ont su faire la différence ensuite pour s’imposer, à l’image de Fabien Damase et Lucas Sconard, qui cumulent 30 points. “Personne ne s’attendait à un match tranquille, mais on l’a bien négocié”, se satisfait le coach de l’ADA David Morabito, toujours invaincu cette saison. L’AMSB enchaîne une deuxième défaite en deux matchs.

Fabien DAMASE
Fabien DAMASE
14
PTS
4
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
AIX
69 88
BLO
Maxime SCONARD
Maxime SCONARD
16
PTS
5
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
AIX
69 88
BLO

Roanne reçu 3/3

Jamais deux sans trois ! Après un succès face à Aix-Maurienne vendredi dernier puis Rouen mardi, la Chorale de Roanne a entamé son road trip par une nouvelle victoire, sur le parquet de Gries-Souffel cette fois (84-83). Le match a été rythmé par une domination partagée entre les deux équipes, jusqu’à la dernière seconde. Là, Maxime Roos a douché les espoirs alsaciens en concrétisant un buzzer-beater, qui permet à la Chorale de garder la tête du classement. L’ASA enregistre quant à elle son premier revers.

En déplacement à Saint-Chamond, les Nantais ont remporté un match résolument offensif (95-92). Malgré les cartons d’Arthur Bruyas (24 points) et Badr Moujib (20 points), les Nantais ont fait parler le rendement collectif avec cinq joueurs à dix points ou plus. Kyle Riddley a su rivaliser avec le SCABB, avec 20 points et 4 passes, mais c’est surtout Dylan Van Eyck qui a soulagé le NBH avec ses 14 points à 2/2 à 3-points.

Kyle RIDDLEY
Kyle RIDDLEY
20
PTS
1
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
SCA
92 95
NAN

Les promus à la peine

Denain s’est rassuré sur le terrain du promu Challans, s’imposant en Vendée 85-74. Les Dragons ont montré leur expérience de la division, à l’image du match de Lien Philip, 13 points et 7 rebonds. Challans de son côté n’y arrive toujours pas, et enregistre une deuxième défaite en deux matchs.

Lien PHILLIP
Lien PHILLIP
13
PTS
7
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
CHA
74 85
DEN

L’autre promu a lui aussi subi une défaite lors de la deuxième journée. Les Béliers de Quimper ont subi la loi des Sharks d’Antibes (83-71), mais surtout de Garlon Green. L’Américain a porté les Sudistes avec 25 points à 5/7 aux tirs, malgré la domination au rebond des Bretons.

Garlon GREEN
Garlon GREEN
25
PTS
3
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
ANT
83 71
QUI

Pau-Lacq-Orthez a fait parler la puissance de frappe de son cinq majeur à domicile, face aux ambitieux Orléanais (82-61). Bryce Nze, Drew Thelwell, Thomas Cornely, Marvin Clark et François Wibaut ont tous enregistré dix points ou plus, mais c’est bien le plus jeune et dernier nommé qui ressort. François Wibaut termine la rencontre avec 18 points à 6/12 aux tirs dont 2/4 à 3-points, et 10 rebonds, pour maintenir l’invincibilité des siens. Après leur victoire en ouverture, les Orléanais ont cette fois-ci payé cash une maladresse traînée sur le long de la rencontre (38,5%).

François WIBAUT
François WIBAUT
18
PTS
10
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
PAU
82 61
ORL

Vichy poursuit son sans fautes contre Evreux, qui ne s’est pour l’instant pas imposé cette saison (80-72). Jordan Shepherd et Brice Eyaga, 20 points chacun, sont les grands artisans du succès de la JA, qui a dû écarter de sa route des Ebroïciens vaillants à l’image de Ben Kovac (15 points). La menace était toutefois plus variée chez les locaux, qui sont donc sortis vainqueurs de ce match où l’adresse était de mise de part et d’autre.

Brice EYAGA
Brice EYAGA
20
PTS
8
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
VIC
80 72
EVR

L’adresse était pour le coup inconstante entre Hyères-Toulon et Poitiers, les deux équipes ne dépassant pas les 27% d’adresse à 3-points. Mais le HTV s’est appuyé sur sa capacité à finir dans la raquette (56%) pour s’imposer 88-79 à domicile avec un bon Jito Kok (16 points, 8 rebonds). Ce dernier a trouvé un bon relais en sortie de banc en Victor Diallo, auteur de 8 de ses 13 points depuis la ligne des lancers pour désarmer la défense poitevine, encore perfectible en ce début de saison.

Jito KOK
Jito KOK
16
PTS
8
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
HTV
88 79
POI

Enfin, le Stade Rochelais s’est imposé à domicile face à Champagne Basket (69-61) avec notamment l’appui de Robert Ford (13 points à 2/2 à 3-points, 8 rebonds) et de Tyler Thomas (11 points). Les Champenois ont manqué de solutions offensives, avec une adresse absente  : aucun joueur de Châlons-Reims ne dépasse les 50% de réussite globale.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Blois
Blois
Suivre
Nantes
Nantes
Suivre
Rouen
Rouen
Suivre
Caen
Caen
Suivre
Quimper
Quimper
Suivre
Antibes
Antibes
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
Poitiers
Poitiers
Suivre
Challans
Challans
Suivre
Evreux
Evreux
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
Denain
Denain
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Blois, Nantes et Denain cartonnent à l’extérieur, Caen s’offre le derby de Normandie, Roanne fait la passe de trois à Gries
Betclic ELITE
00h00Le Mans s’impose dans la douleur face à Dijon en ouverture de la saison de Betclic ELITE
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
EuroLeague Féminine
00h00Capitaine des Bleues, Valériane Ayayi prend aussi le brassard à Prague, champion d’EuroLeague en titre
EuroLeague
00h00La sensation de l’EuroBasket Miikka Muurinen signe au Partizan Belgrade !
NM1
00h00L’Étoile Charleville mise sur un international angolais pour pallier la grave blessure de Nemanja Kovanusic
ELITE 2
00h00Encore des blessures longue durée à l’ASA, en quête d’un nouveau joueur
ELITE 2
00h00Ante Brzovic a déjà quitté Challans, et trouvé preneur ailleurs
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00On a comparé nos pronostics à ceux de ChatGPT pour la saison 2025/26 de Betclic ÉLITE : qui verra le plus juste ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0