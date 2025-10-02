Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Eric Nottage, déjà indispensable à l’ADA Blois

Elite 2 - Arrivé à l’intersaison, Eric Nottage a vite pris les commandes du jeu blésois. Contre Vichy mardi soir, le meneur américain a tenu son équipe dans les moments difficiles avant de signer le panier décisif en fin de rencontre mettant l'ADA à l’abri d'un retour des visiteurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Eric Nottage, déjà indispensable à l’ADA Blois

Eric Nottage est déjà essentiel pour l’ADA Blois

Crédit photo : Tuan Nguyen

Mardi soir, face à Vichy, l’ADA Blois a pu compter sur son nouveau meneur de jeu Eric Nottage (1,87 m, 30 ans). L’Américain de 30 ans, passé par Fribourg en Suisse, a confirmé qu’il serait l’un des hommes forts de la saison en Elite 2.

Un leader assumé face à Vichy

L’ADA Blois a longtemps couru derrière la JAV. Mais Eric Nottage a tenu la barre en première période, quand son équipe peinait à trouver du rythme collectif. « Il a porté l’équipe en première période et il nous met un shoot important », a souligné l’entraîneur David Morabito dans La Nouvelle République. Ce tir à la 37e minute (63-61) a fait basculer la rencontre, finalement remportée par les Blésois (73-65). Le meneur n’a pas hésité à analyser lucidement les difficultés : « En première période on n’avait pas de rythme collectif. On ne jouait pas ensemble, pas bien défensivement, on ne gagnait pas les rebonds », a-t-il confié après la rencontre.

Eric NOTTAGE
Eric NOTTAGE
17
PTS
1
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
BLO
73 65
VIC

Caractère et communication

Le match a également été marqué par un accrochage entre Nottage et le capitaine Jacques Alingue. « J’ai été un peu trop agressif avec Jacques parce qu’on n’a pas assez communiqué. Mais c’était ma faute donc je me suis excusé », a reconnu le meneur, dans une attitude appréciée par son coach : « Il y a une petite prise de bec entre Eric et Jacques mais tant mieux, il le faut, il faut que les émotions sortent », a réagi David Morabito. Une mise au point collective à la pause a ensuite permis aux Blésois de hausser le ton défensivement et de montrer, selon leur entraîneur, « du caractère et un certain refus de la défaite ».

Une intégration réussie

Arrivé cet été pour remplacer Siyani Chambers, parti à Caen, Eric Nottage s’impose progressivement comme le patron attendu. « Je suis très content de son intégration, il ne faut pas oublier que c’est le seul étranger et que ce n’est pas facile. Il avance, il trouve ses marques, je trouve qu’il est assez consistant. C’est un meneur beaucoup plus percutant, capable de faire des décalages », a détaillé son entraîneur.

L’ancien joueur d’Antibes et de Fribourg, MVP des Finales en Suisse en 2024, doit apporter à la fois son expérience et son talent offensif, tout en épaulant le jeune Talis Soulhac. Ses premiers matches montrent qu’il est déjà l’un des moteurs du projet blésois.

Prochain match pour Eric Nottage et sa bande, vendredi 3 octobre avec un déplacement à La Rochelle et pour objectif une 4eme victoire en 4 matchs.

ELITE 2 – Journée 4
03/10/2025
POI Poitiers
QUI Quimper
PAU Pau-Lacq-Orthez
ASA Gries-Souffel
ROU Rouen
CHA Champagne Basket
AIX Aix-Maurienne
SCA SCABB
CHA Challans
NAN Nantes
EVR Evreux
CAE Caen
DEN Denain
HTV Hyères-Toulon
ROC La Rochelle
BLO Blois
VIC Vichy
ANT Antibes
04/10/2025
ORL Orléans
ROA Roanne
Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Eric Nottage est déjà essentiel pour l'ADA Blois
ELITE 2
00h00Eric Nottage, déjà indispensable à l’ADA Blois
Pauline Astier a terminé MVP de la SuperCoupe d'Europe
EuroLeague Féminine
00h00Pauline Astier MVP de la SuperCoupe d’Europe avec Prague avant de retrouver Bourges
Donatas Motiejunas devrait quitter l'AS Monaco pour rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade
Betclic ELITE
00h00Donatas Motiejunas à Monaco, une solution de sortie enfin trouvée ?
Shawn Tanner s'est blessé au mollet
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : Shawn Tanner blessé au mollet
Juan Nunez va manquer une large partie de la saison 2025-2026
EuroLeague
00h00Le FC Barcelone perd un joueur important pour six mois
Hugo Benitez et Manresa se sont inclinés chez le Cedevita Olimpija de Cameron Houindo ce mercredi en EuroCup
EuroCup
00h00Kamagaté et Benitez battus, Houindo gagne : le début des Français en EuroCup
Justin Bibbins et Dijon connaissent leurs adversaires au premier de la FIBA Europe Cup
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon connaît ses adversaires en FIBA Europe Cup
Petar Aranitovic rejoint l'Alliance Sport Alsace
ELITE 2
00h00Officiel : Petar Aranitovic débarque à l’Alliance Sport Alsace en remplaçant médical
Anna Ngo Ndjock a planté 32 points contre La Roche Vendée
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes-Montpellier crucifie les Flammes Carolo, Basket Landes et Bourges assurent, Anna Ngo Ndjock plante 32 points !
Thomas Heurtel n'a pas encore joué en match officiel avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Le retour au jeu de Thomas Heurtel à l’ASVEL pas attendu avant fin octobre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0