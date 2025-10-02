Eric Nottage, déjà indispensable à l’ADA Blois

Mardi soir, face à Vichy, l’ADA Blois a pu compter sur son nouveau meneur de jeu Eric Nottage (1,87 m, 30 ans). L’Américain de 30 ans, passé par Fribourg en Suisse, a confirmé qu’il serait l’un des hommes forts de la saison en Elite 2.

Un leader assumé face à Vichy

L’ADA Blois a longtemps couru derrière la JAV. Mais Eric Nottage a tenu la barre en première période, quand son équipe peinait à trouver du rythme collectif. « Il a porté l’équipe en première période et il nous met un shoot important », a souligné l’entraîneur David Morabito dans La Nouvelle République. Ce tir à la 37e minute (63-61) a fait basculer la rencontre, finalement remportée par les Blésois (73-65). Le meneur n’a pas hésité à analyser lucidement les difficultés : « En première période on n’avait pas de rythme collectif. On ne jouait pas ensemble, pas bien défensivement, on ne gagnait pas les rebonds », a-t-il confié après la rencontre.

Caractère et communication

Le match a également été marqué par un accrochage entre Nottage et le capitaine Jacques Alingue. « J’ai été un peu trop agressif avec Jacques parce qu’on n’a pas assez communiqué. Mais c’était ma faute donc je me suis excusé », a reconnu le meneur, dans une attitude appréciée par son coach : « Il y a une petite prise de bec entre Eric et Jacques mais tant mieux, il le faut, il faut que les émotions sortent », a réagi David Morabito. Une mise au point collective à la pause a ensuite permis aux Blésois de hausser le ton défensivement et de montrer, selon leur entraîneur, « du caractère et un certain refus de la défaite ».

Une intégration réussie

Arrivé cet été pour remplacer Siyani Chambers, parti à Caen, Eric Nottage s’impose progressivement comme le patron attendu. « Je suis très content de son intégration, il ne faut pas oublier que c’est le seul étranger et que ce n’est pas facile. Il avance, il trouve ses marques, je trouve qu’il est assez consistant. C’est un meneur beaucoup plus percutant, capable de faire des décalages », a détaillé son entraîneur.

L’ancien joueur d’Antibes et de Fribourg, MVP des Finales en Suisse en 2024, doit apporter à la fois son expérience et son talent offensif, tout en épaulant le jeune Talis Soulhac. Ses premiers matches montrent qu’il est déjà l’un des moteurs du projet blésois.

Prochain match pour Eric Nottage et sa bande, vendredi 3 octobre avec un déplacement à La Rochelle et pour objectif une 4eme victoire en 4 matchs.