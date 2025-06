L’ADA Blois complète ses lignes extérieures avec le meneur américain Eric Nottage

Après les 28 victoires obtenues en 38 matchs de saison régulière, l’élimination au premier tour des playoffs de l’ADA Blois a forcément été vécue comme une déception. Tombés contre des valeureux vichyssois, les Blésois n’ont pas su valider leur succès tout au long de la saison. La remontée dans l’élite – qui leur est déjà passée sous le nez sur la fin de saison régulière au profit de Boulazac – devra donc attendre. Le club est en tout cas déjà bien lancé dans son recrutement. Car après l’arrivée de deux joueurs (Jonas Boulefaa et Yasmin Mambo) et le maintien de quatre cadres (Maxime Sconard, Timothé Vergiat, Romuald Morency et Talis Soulhac), l’ADA a annoncé ce vendredi 20 juin la signature de son meneur américain : Eric Nottage (1,87 m, 30 ans).

Un Américain pour assurer le scoring ?

En provenance du Fribourg Olympic en Suisse, le natif de Miami sera le seul étranger dans le secteur extérieur blésois (voire dans tout l’effectif). Il formera la paire de meneurs avec Talis Soulhac, élu meilleur jeune de Pro B et projet de développement prioritaire du club. Son expérience est attendue pour le former, lui qui a déjà huit ans de carrière professionnelle et a notamment connu la FIBA Europe Cup.

Nottage avait notamment débuté la saison 2021/22 en Pro B avec Antibes, avant de partir en Roumanie après seulement trois matchs. En Swiss League la saison dernière, il a compilé 14,4 points à 44,6% aux tirs (dont 37,7% à 3-points), 5,0 rebonds, 7,0 passes décisives et 1,6 interception en 26 minutes de moyenne. Il a été élu MVP des Finales la saison 2023/24.

Le produit de la fac Florida International – où il a côtoyé un certain Michael Kessens – va donc jouer dans le championnat le plus relevé qu’il a connu. Et retrouver des installations similaires à celles de NCAA dans le tout nouveau centre de performance de l’ADA. Le GM Julien Monclar attend « son expérience, son talent offensif avec et sans ballon, et surtout de vraies qualités défensives. » Il aura la lourde tâche de remplacer Siyani Chambers – parti à Caen – qui a joué tous les matchs avec 13 points et 6 passes décisives de moyenne, et plusieurs cartons offensifs à son actif.

« Éric est un meneur doté d’une bonne expérience européenne. Il est à la fois capable de faire jouer ses coéquipiers comme de prendre ses responsabilités si besoin. Ses qualités sont complémentaires de Talis et s’accordent bien avec l’équipe et notre philosophie de jeu. Sa taille et son envergure offrent également la possibilité à beaucoup d’association différentes sur le terrain. » Le coach David Morabito sur Nottage dans le communiqué du club