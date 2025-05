Surprenante JA Vichy qui élimine l’ADA Blois, tête de série n°1 des playoffs !

L’exploit de Vichy lors du match aller de la série contre Blois n’en était peut-être pas un, tant la Jeanne d’Arc semble habitée d’une confiance inébranlable dans ces phases finales de Pro B. Après avoir triomphé au Jeu de Paume, le club thermal a récidivé à la maison face à la tête de série n°1 des barrages d’accession (92-88). Le dernier carré des playoffs Pro B est désormais connu, avec Orléans – Le Portel et Alliance Sport Alsace – JA Vichy.

Vichy, l’épouvantail de ces barrages d’accession ?

L’ADA Blois a pourtant cru pouvoir s’offrir une belle décisive dans ces quarts de finale. Malgré une entame de match vichyssoise (15-7), l’équipe de David Morabito a ensuite bien réagi. Avec un Siyani Chambers bien adroit (23 points et 7 passes décisives) et dominateurs au rebond, les Blésois se trouvaient en bonne posture à la pause (42-50).

Mais Vichy reste décidément indétrônable à Pierre-Coulon en 2025 (dernière défaite le 27 décembre dernier contre Rouen). Revenue rapidement à hauteur en seconde période, avec notamment un Damien Nseke Ebele très actif (16 points pour 23 d’évaluation), la formation de Dounia Issa a pris le meilleur sur Blois en début de 4e quart-temps, à la faveur d’une série de 11 points à 0 (de 71-74 à 82-74). Et comme la JAV est pleine de surprises dans cette fin de saison de Pro B, c’est un joueur qui n’a pas mis un panier de la rencontre, Ugo Doumbia (4 points à 1/7), qui a définitivement douché les espoirs blésois d’une belle décisive. De son seul shoot de la partie, à 3-points, l’arrière a donné un avantage crucial de deux possessions d’écart (91-86) à une trentaine de secondes de la fin du temps réglementaire, scellant la victoire de la JA Vichy quelques instants plus tard (92-88).

L’immense désarroi de Blois, d’une possible montée directe

à une élimination prématurée en playoffs

Après avoir triomphé d’Antibes et Poitiers au play-in, puis donc de Blois, la JA Vichy défiera l’Alliance Sport Alsace au prochain tour, pour une demi-finale des barrages d’accession inédite et inattendue. Pour Blois, la déception est immense. Passée à un match d’une montée directe en Pro B dans son duel avec Boulazac, l’ADA prend la porte des playoffs dès les quarts de finale et ne reprendra donc pas l’ascenseur vers la Betclic ELITE.