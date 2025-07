Le Partizan Belgrade confirme Isiaha Mike, quid de Frank Ntilikina ?

On n’a pas tous le droit à une deuxième chance, Isiaha Mike si. Signataire d’un contrat 1+1 l’été dernier en faveur du Partizan Belgrade, avec une deuxième année uniquement liée au bon vouloir du club serbe, l’ancien intérieur de la JL Bourg devrait finalement bien vivre une deuxième saison sous les ordres de Zeljko Obradovic.

« Un professionnalisme remarquable » pour Mike

« Si quelqu’un méritait d’être revu après tous les malheurs qui lui sont arrivés, c’est sans aucun doute Isiaha Mike », écrit MozzartSport, le média de référence en Serbie. « Le Canadien a objectivement été en-deçà des attentes tout au long de la saison, mais il n’a jamais baissé les bras. Il a fait preuve d’un professionnalisme remarquable, et c’est pour cela qu’il devrait, sauf surprise, continuer à porter le maillot noir et blanc la saison prochaine. »

À la peine aussi bien en EuroLeague (3,9 points à 46% et 2,4 rebonds) qu’en Ligue Adriatique (5,2 points à 45% et 3,5 rebonds), Isiaha Mike dispose effectivement de circonstances atténuantes, à commencer par une blessure sérieuse, contractée dès le premier entrainement de la présaison, qui l’a privée du reste de la préparation. Surtout, il a su terminer très fort, avec des playoffs réussis en KLS (13,6 points à 50%, 7 rebonds et 2,4 passes décisives), le championnat serbe, qui ont visiblement convaincu le Partizan de le conserver.

Ntilikina sous contrat,

et aucune discussion pour l’instant

Il devrait ainsi continuer à faire équipe avec Frank Ntilikina, qui a également vécu une saison délicate avec le Partizan pour son retour en Europe (7,1 points à 45%, 1,5 rebond et 1,9 passe décisive en 50 matchs). Sous contrat jusqu’en 2026, mais avec une cause de sortie pour la NBA, l’international français, présélectionné pour l’EuroBasket 2025, a fait l’objet de nombreuses rumeurs de départ ces dernières semaines.

S’il figure bien dans les petits papiers d’autres clubs européens, l’Alsacien n’est pourtant pas parti pour quitter la Serbie. Son agent Olivier Mazet confirme qu’il n’y a eu aucune discussion avec le Partizan Belgrade concernant un éventuel départ. Pour une deuxième chance, lui aussi ? MozzartSport indique toutefois que d’éventuelles discussions pourraient être enclenchées en cas d’arrivée d’un nouveau joueur à son poste, comme pour Iffe Lundberg, mais que le Partizan ne souhaite aucunement se déplumer face à la densité du marché EuroLeague.