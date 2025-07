Le SCABB s’offre un « véritable aspirateur à rebonds »

De la très belle équipe d’Aix-Maurienne version 2024/25, il ne reste désormais plus que deux joueurs sans club : Gerson Gonçalves et Neal Quinn. Tous ont autrement réussi à faire fructifier leur saison réussie, à commencer par un duo qui se retrouvera chez l’ambitieux voisin du SCABB, Carlos Pepin et désormais Maxime Yomi (2,06 m, 23 ans).

Prêt à tenir la forteresse 🏰

Particulièrement convaincant pour sa première saison professionnelle en France, où sa dureté a fait le plus grand bien en sortie de banc à Aix-Maurienne (4 points à 50% et 7 rebonds en 40 matchs), l’ancien espoir des Metropolitans 92 s’est engagé pour deux ans avec le club ligérien, qui présente décidément un visage très français (voir ci-dessous).

Deuxième rebondeur le plus rentable d’ÉLITE 2

Lancé en Espagne après sa sortie du centre de formation de Boulogne-Levallois, où il a notamment participé à l’ascension de Minorque en deuxième division aux côtés d’Edwin Jackson, le natif de Montfermeil a surtout impressionné en Savoie par sa présence sous les cercles.

Juste derrière Narcisse Ngoy, il était le deuxième rebondeur le plus rentable d’ÉLITE 2, avec 0,42 rebond par minute, contre 0,43 pour le futur pictavien. Et parmi les 21 meilleurs rebondeurs de Pro B, Maxime Yomi (9e) était le seul à afficher un temps de jeu inférieur à 20 minutes (16).

« Une grosse marge de progression »

« Maxime va être un complément indispensable à Badr (Moujib) pour cette prochaine saison », se réjouit le directeur sportif, Cyrille Chapot. « Il possède de grosses capacités athlétiques et défensives, qui nous ont convaincus de le recruter. C’est un véritable aspirateur à rebonds ! Compte tenu de sa jeunesse, il a également une grosse marge de progression. »

