La présélection pour l’EuroBasket 2025 : pas de Victor Wembanyama et Evan Fournier !

Le sélectionneur Frédéric Fauthoux a révélé une présélection de 18 joueurs en équipe de France pour l’EuroBasket 2025, qui aura lieu du 27 août au 14 septembre. Dans cette dernière, l’on retrouve 12 joueurs évoluant en EuroLeague, ainsi que 6 en NBA. En plus de Rudy Gobert, les grands absents de cette liste sont Victor Wembanyama et Evan Fournier, qui étaient grandement incertains pour cet été.

La présélection de l’équipe de France

pour l’EuroBasket 2025 : 2/1 : Matthew Strazel, Théo Maledon, Sylvain Francisco et Frank Ntilikina

2/1 : Nadir Hifi et Elie Okobo

3/2 : Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly et Timothé Luwawu-Cabarrot

3/4 : Zaccharie Risacher et Ousmane Dieng

4/5 : Guerschon Yabusele et Jaylen Hoard

5/4 : Alexandre Sarr

5 : Vincent Poirier, Mathias Lessort, Mouhammadou Jaiteh et Moussa Diabaté

Douze joueurs EuroLeague, six de NBA

Chez les meneurs/arrières, on retrouve une base à l’accent EuroLeague, avec le duo monégasque, Elie Okobo et Matthew Strazel, déjà présent à la fenêtre de qualification de février dernier, tout comme Théo Maledon.

Malgré leur disponibilité en début d’année, Nadir Hifi et Sylvain Francisco n’avaient pas été de l’aventure à Zadar notamment, mais sont cette fois bien présents dans la liste de Frédéric Fauthoux. Les deux meneurs ont fini en trombe leur saison 2024-2025, amenant leur équipe respective (Paris et Zalgiris Kaunas) au titre national. Enfin, Frank Ntilikina vient compléter la présélection sur les lignes arrières.

Sur les postes d’ailiers, le héros olympique Isaïa Cordinier, tout juste auréolé d’un premier titre de champion d’Italie avec la Virtus Bologne, est bien présent. Avec Timothé Luwawu-Cabarrot, il couvera toute une quirielle de jeunes loups venant de la NBA, avec le premier choix de la Draft NBA 2024, Zaccharie Risacher, ainsi que le sophomore des Washington Wizards, Bilal Coulibaly. Le joueur des Atlanta Hawks a déjà connu les Bleus lors d’une fenêtre internationale en février 2024 (une sélection), tandis que l’ancien ailier de Boulogne-Levallois était de l’aventure aux Jeux olympiques de Paris. Enfin, le tout récent champion NBA avec Oklahoma City, Ousmane Dieng, fait figure de « petite surprise » dans cette présélection.

Enfin, dans un secteur intérieur dépourvu de Victor Wembanyama, l’équipe de France ne manquera cependant pas d’atouts dans la peinture. On y retrouve le joueur le plus expérimenté de cette liste, Vincent Poirier (60 sélections). Longtemps blessé cette saison après sa grave blessure au péroné, Mathias Lessort est bien présent, tout comme le Monégasque Mam’ Jaiteh. Ce trio sera accompagné par Jaylen Hoard, qui a confirmé sa progression cette saison pour sa première en EuroLeague, ainsi que les néophytes en Bleu, Alexandre Sarr et Moussa Diabaté.

Des absences pressenties

Cette présélection de Frédéric Fauthoux pour l’EuroBasket 2025 semble très logique, avec six joueurs ayant décroché l’argent olympique à Paris l’été dernier (Strazel, Cordinier, Yabusele, Lessort, Coulibaly, Ntilikina). Les absences pressenties de Victor Wembanyama et Evan Fournier ont été confirmées par leur non-convocation. Historique de l’équipe de France, Andrew Albicy (plus de 100 sélections) fait les frais d’une concurrence féroce, tout comme les joueurs des fenêtres internationales, Amine Noua, Adam Mokoka ou encore Yoan Makoundou. Disparu des radars depuis la Coupe du Monde 2023, Terry Tarpey aurait pu prétendre à être appelé dans la présélection.

À partir de la fin du mois de juillet, l’équipe de France se retrouvera à l’INSEP le temps d’un premier stage, avant de prendre ensuite la direction de la Vendée et de Pau. Les Bleus disputeront cinq matchs de préparation, avant de se rendre à Katowice (Pologne) pour débuter leur aventure à l’EuroBasket 2025. Pour rappel, la France défiera la Belgique, la Slovénie, Israël, la Pologne et l’Islande au premier tour.