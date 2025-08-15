Challans fait revenir en ELITE 2 un ancien ailier d’Antibes et Saint-Chamond

Une 3e recrue débarque à Challans pour la saison 2025-2026 en ELITE 2 : Roger Moute A Bidias. Alors le VCB va faire son retour en LNB pour la première fois depuis 36 ans, l’ailier fait sa réapparition dans le championnat français, après avoir déjà connu l’Hexagone à Antibes et Saint-Chamond.

Des saisons satisfaisantes en ELITE 2

Roger Moute A Bidias (1,98 m, 30 ans) va venir apporter sa dimension athlétique, sa défense et son tir extérieur au promu en ELITE 2. Petit frère de Luc Mbah a Moute (ancien joueur NBA), il est d’abord passé par la NCAA puis notamment quatre ans en G-League chez les Raptors 905 (2017-2019), aux Vipers de Rio Grande Valley (2019-2020) puis chez les Santa Cruz Warriors. Pour sa première expérience en Europe, en 2021, le Camerounais a débuté aux Pays-Bas, à l’Apollo Amsterdam, où il a compilé de solides statistiques en BNXT League (plus de 15 points et 6 rebonds de moyenne).

Ensuite, Roger Moute A Bidias a posé ses valises en France pendant deux saisons. Il a d’abord rejoint son compatriote Gédéon Pitard à Antibes, où il a été efficace en sortie de banc (7,3 points à 50% aux tirs en 16 minutes de jeu sur 25 matchs). Il a ensuite joué à Saint-Chamond, avec des statistiques encore en hausse du fait d’un temps de jeu plus élevé (10 points à 43% aux tirs et 4 rebonds en 23 minutes de jeu en moyenne sur 33 matchs).

« Un athlète que les gens vont aimé voir jouer »

Le Vendée Challans Basket et son entraîneur Sébastien Lambert, sont ravis d’avoir pu mettre la main sur Roger Moute A Bidias. « Roger fait parti des joueurs avec qui nous souhaitions vraiment travailler et partager des émotions », indique le technicien dans le communiqué du club. « J’ai vraiment eu un superbe contact avec lui sur le plan humain et il était très demandeur et déjà très impliqué dans notre projet avec beaucoup de questions. C’est un joueur polyvalent, très complet tant sur le plan défensif qu’offensif, c’est un athlète que les gens vont aimé voir jouer. »

Parti jouer en 2e division espagnole à Alicante la saison dernière, Roger Moute A Bidias fait donc son retour dans l’antichambre de l’élite française pour aider Challans à s’y maintenir.

Avec les prolongations de Gary Berchel, Clément Morel, Grégory Bengaber, Tanguy Touzé, Jérémy Bichard, Luka Nikolic et désormais Mohammad Diop, plus les arrivées de Paul Billong, d’Ante Brzovic et désormais de Roger Moute A Bidias, le VCB dispose déjà d’une base solide.

L’effectif de Challans en 2025-2026 :