Challans : Après sept prolongations, place aux deux premières recrues

C’est officiel pour Paul Billong mais aussi pour Ante Brzovic. Le Vendée Challans Basket a annoncé ce week-end l’arrivée du meneur-arrière vendéen et de l’intérieur croate passé par la NCAA. En parallèle, le club a confirmé la prolongation de Mohammad Diop, pilier de la raquette depuis la saison dernière.

Paul Billong retrouve la Vendée

Né à La Roche-sur-Yon, Paul Billong (1,93 m, 23 ans) arrive de l’Union Rennes Basket (NM1) où il a signé sa meilleure saison professionnelle avec 14,5 points, 4,1 passes et 3,4 rebonds en 32 matchs. Passé par Boulazac (Élite et Pro B), il apporte un profil de combo guard expérimenté malgré son jeune âge. « Paul est un joueur combo capable de jouer sur deux postes et qui rentre parfaitement dans l’idée que je me fais du basket moderne », commente l’entraîneur Sébastien Lambert sur le site du club.

PROFIL JOUEUR Paul BILLONG Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 23 ans (09/10/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 14,5 #22 REB 3,4 #140 PD 4,1 #33

Ante Brzovic, puissance croate dans la peinture

Intérieur de 2,06 m, Ante Brzovic (25 ans) sort de trois saisons en NCAA avec le College of Charleston. En 2024-2025, le Croate tournait à 18,4 points, 8,1 rebonds et 2,8 passes, avec deux sélections consécutives dans la First-Team All-CAA. Au cours de l’été, il a disputé la Summer League NBA avec les Memphis Grizzlies.

Avant de partir aux États-Unis, Ante Brzovic avait fait ses classes en Croatie au sein du centre de formation du Cedevita Zagreb. Il revient donc en Europe lancer sa carrière professionnelle, chez le promu du VCB.

Mohammad Diop prolonge l’aventure

Intérieur de 2,05 m, Mohammad Diop (25 ans) a lui aussi confirmé sa présence en 2025-2026. Auteur de 10,1 points et 4,8 rebonds en 42 matchs de NM1 la saison passée, il fait partie des piliers du projet challandais en Élite 2. « Énergie, impact physique et envie de faire briller l’équipe » seront encore ses atouts la saison prochaine commente le club sur son communiqué.

PROFIL JOUEUR Mohammad DIOP Poste(s): Ailier Fort / Ailier Taille: 205 cm Âge: 25 ans (12/09/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10,1 #105 REB 4,8 #65 PD 1,1 #239

Un effectif qui prend forme pour l’Élite 2

Avec les prolongations de Gary Berchel, Clément Morel, Grégory Bengaber, Tanguy Touzé, Jérémy Bichard, Luka Nikolic et désormais Mohammad Diop, plus les arrivées de Paul Billong et d’Ante Brzovic, le VCB dispose déjà d’une base solide. La reprise est prévue le lundi 11 août sur le parquet de la salle Michel Vrignaud.