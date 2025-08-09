Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Challans : Après sept prolongations, place aux deux premières recrues

ELITE 2 - Le Vendée Challans Basket poursuit son mercato en Élite 2. Paul Billong revient en Vendée, Ante Brzovic débarque des États-Unis et Mohammad Diop prolonge son aventure challandaise.
|
00h00
Résumé
Challans : Après sept prolongations, place aux deux premières recrues

Ante Brzovic va démarrer sa carrière professionnelle à Challans

Crédit photo : © David DelPoio/Providence Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

C’est officiel pour Paul Billong mais aussi pour Ante Brzovic. Le Vendée Challans Basket a annoncé ce week-end l’arrivée du meneur-arrière vendéen et de l’intérieur croate passé par la NCAA. En parallèle, le club a confirmé la prolongation de Mohammad Diop, pilier de la raquette depuis la saison dernière.

Paul Billong retrouve la Vendée

Né à La Roche-sur-Yon, Paul Billong (1,93 m, 23 ans) arrive de l’Union Rennes Basket (NM1) où il a signé sa meilleure saison professionnelle avec 14,5 points, 4,1 passes et 3,4 rebonds en 32 matchs. Passé par Boulazac (Élite et Pro B), il apporte un profil de combo guard expérimenté malgré son jeune âge. « Paul est un joueur combo capable de jouer sur deux postes et qui rentre parfaitement dans l’idée que je me fais du basket moderne », commente l’entraîneur Sébastien Lambert sur le site du club.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Paul Billong.jpg
Paul BILLONG
Poste(s): Meneur
Taille: 193 cm
Âge: 23 ans (09/10/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
14,5
#22
REB
3,4
#140
PD
4,1
#33

Ante Brzovic, puissance croate dans la peinture

Intérieur de 2,06 m, Ante Brzovic (25 ans) sort de trois saisons en NCAA avec le College of Charleston. En 2024-2025, le Croate tournait à 18,4 points, 8,1 rebonds et 2,8 passes, avec deux sélections consécutives dans la First-Team All-CAA. Au cours de l’été, il a disputé la Summer League NBA avec les Memphis Grizzlies.

Avant de partir aux États-Unis, Ante Brzovic avait fait ses classes en Croatie au sein du centre de formation du Cedevita Zagreb. Il revient donc en Europe lancer sa carrière professionnelle, chez le promu du VCB.

Mohammad Diop prolonge l’aventure

Intérieur de 2,05 m, Mohammad Diop (25 ans) a lui aussi confirmé sa présence en 2025-2026. Auteur de 10,1 points et 4,8 rebonds en 42 matchs de NM1 la saison passée, il fait partie des piliers du projet challandais en Élite 2. « Énergie, impact physique et envie de faire briller l’équipe » seront encore ses atouts la saison prochaine commente le club sur son communiqué.

PROFIL JOUEUR
Mohammad DIOP
Poste(s): Ailier Fort / Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 25 ans (12/09/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
10,1
#105
REB
4,8
#65
PD
1,1
#239

Un effectif qui prend forme pour l’Élite 2

Avec les prolongations de Gary Berchel, Clément Morel, Grégory Bengaber, Tanguy Touzé, Jérémy Bichard, Luka Nikolic et désormais Mohammad Diop, plus les arrivées de Paul Billong et d’Ante Brzovic, le VCB dispose déjà d’une base solide. La reprise est prévue le lundi 11 août sur le parquet de la salle Michel Vrignaud.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Challans
Challans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Ante Brzovic va démarrer sa carrière professionnelle à Challans
ELITE 2
00h00Challans : Après sept prolongations, place aux deux premières recrues
Benoit Mangin au Havre, c'est fini
NM1
00h00Benoit Mangin quitte déjà le STB Le Havre
EuroBasket U20 Féminin
00h00Les U20 françaises peuvent encore espérer se maintenir en Division A européenne lors d’un ultime match, après leur victoire face à la Tchéquie !
Lega Basket Serie A
00h00L’ancien Gravelinois Briante Weber s’engage à Trévise, son troisième club italien
L'Allemagne s'est imposée en Slovénie en match de préparation
EuroBasket
00h00L’Allemagne débute sa préparation à l’EuroBasket par une victoire en Slovénie face à Luka Doncic
EuroBasket U16
00h00Nathan Soliman phénoménal avec les Bleuets, qui s’imposent face à la Finlande à l’Euro
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL fonce sur Glynn Watson Jr. !
À l’étranger
00h00ITW – Soprano Szelazek, pour l’amour du jeu et de ses racines : « Jouer en Pologne était une chance »
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen pulvérise un record de points en préparation à l’EuroBasket !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
1 / 0