Après Bichard et Nikolic, Challans conserve quatre autres acteurs du titre de champion de NM1

Pour débuter son mercato estival avant son retour en ELITE 2, trente-six après sa dernière saison en LNB, Challans s’attache à conserver ceux qui ont fait son succès en NM1. Ainsi, après avoir annoncé les retours de Jeremy Bichard et Luka Nikolic, le VCB a également confirmé que quatre autres acteurs du titre de champion de France de NM1 seront toujours à Michel-Vrignaud en 2025-2026.

Ainsi, Gary Berchel, Clément Morel, Grégory Bengaber et Tanguy Touzé seront tous de la partie avec le Vendée Challans Basket en NM2.

Bengaber et Berchel, deux cadres de Challans

Le capitaine de Challans, Gregory Bengaber (1,88 m, 28 ans), va continuer à mener ses troupes en ELITE 2. Cependant, il va manquer le début de la saison comme l’indiquait Ouest-France début juillet, en raison d’une blessure au genou contracté lors du dernier match des finales des playoffs de NM1 contre Mulhouse. Ayant rejoint le VCB en début d’année 2024, Grégory Bengaber a ensuite grandement participé au probant succès de l’équipe en 2024-2025, jusqu’au titre de champion de France de NM1. La saison dernière, il a disputé 36 matchs pour 6,3 points à 50% aux tirs, 2,1 rebonds et 3,2 passes décisives en 18 minutes de jeu en moyenne.

Arrivé à l’été 2023, Gary Berchel (2,03 m, 27 ans) va disputer une 3e saison avec Challans. L’intérieur va régoûter à l’ÉLITE 2 après l’avoir connu avec Souffelweyersheim en 2020-2021. L’ancien joueur Espoirs du Mans et de Dijon avait ensuite joué pour Andrézieux-Bouthéon et Boulogne-sur-Mer en NM1, avant de se poser à Challans. En 38 matchs disputés la saison dernière, il tournait à 9,1 points ) 52% aux tirs et 4 rebonds de moyenne.

PROFIL JOUEUR Gary BERCHEL Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 27 ans (01/08/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 8,5 #154 REB 3,8 #122 PD 0,9 #271

Avec le VCB, la meilleure saison en NM1 pour Touzé et Morel

Arrivés la saison dernière, Tanguy Touzé et Clément Morel, jeunes arrières de 25 ans, vont ainsi vivre leur premier exercice en ELITE 2. Tanguy Touze (1,90 m, 25 ans), passé par Vanves, Orchies et Tours, est arrivé en cours de saison à Challans, après avoir débuté vécu une première expérience professionnelle en 3e division espagnole à Cordoba. Au VCB, il a eu une belle contribution avec plus de 10 points de moyenne à 43% aux tirs, avec également 3 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Tanguy TOUZE Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 25 ans (31/07/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,3 #75 REB 2,7 #196 PD 3,3 #61

Passé par les Espoirs de l’Élan Béarnais, Clement Morel (1,95 m, 25 ans) est ensuite resté dans le coin pendant trois saisons à Tarbes-Lourdes, avant de jouer également à Berck. Mais c’est en Vendée qu’il a connu son meilleur exercice en carrière en NM1, avec 10,8 points à 51% aux tirs dont 32% à 3-points.