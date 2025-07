Challans devra faire sans son capitaine Grégory Bengaber pour le début de saison en ELITE 2

Pour son retour en LNB, plus de trente ans après, le Vendée Challans Basket le fera sans son capitaine Grégory Bengaber. En tout cas pour le début de saison puisque le meneur est blessé au genou depuis la fin juin et la victoire en playoffs de NM1 du club vendéen, synonyme d’accession en ELITE 2.

Grégory Bengaber (1,88 m, 28 ans) souffre d’une rupture partielle du tendon rotulien indique Ouest-France, ce qui devrait lui faire manquer trois mois de compétition. Il s’est blessé lors du dernier match des finales des playoffs de NM1 contre Mulhouse. Ainsi, l’ancien pensionnaire du Pôle France va devoir patienter avant de pouvoir renouer avec l’ELITE, lui qui a connu l’antichambre de l’élite pour la dernière fois en 2020, après ses trois saisons à la JA Vichy.

Depuis, le Guadeloupéen a constamment évolué en NM1, successivement à Orchies, Kaysersberg, Lorient et donc Challans. Grégory Bengaber a rejoint le VCB en début d’année 2024 et a ainsi grandement participé au probant succès de l’équipe en 2024-2025, jusqu’au titre de champion de France de NM1. En saison régulière, il a disputé 36 matchs pour 6,3 points à 50% aux tirs, 2,1 rebonds et 3,2 passes décisives en 18 minutes de jeu en moyenne.