Washington récupère encore un rookie prometteur

Rookie en 2024-2025, Cam Whitmore change déjà de franchise NBA. L’ailier en profite pour se rapprocher de chez lui puisque Houston l’a envoyé à Washington D.C. en échange de deux seconds tours de Draft.

PROFIL JOUEUR Cam WHITMORE Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 20 ans (08/07/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 8,7 #234 REB 2,8 #325 PD 0,9 #409

Un retour aux sources pour le natif du Maryland

Cam Whitmore, qui fêtera ses 21 ans cette semaine, retrouve sa région natale puisqu’il est originaire du Maryland. Cette proximité géographique s’accompagne surtout d’une opportunité sportive majeure : rejoindre une équipe des Wizards en pleine reconstruction, où il pourra prétendre à un rôle plus important.

Sélectionné au 20e rang de la draft NBA 2023 par Houston, l’ailier de 2,01m pour 105 kg n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation des Rockets. La saison passée, il n’a joué que 16,2 minutes par match sur 51 rencontres, avec seulement trois titularisations. Ses statistiques de 9,4 points à 44,4% aux tirs (35,5% à 3-points) et 3,0 rebonds par match ne reflètent pas son véritable potentiel.

Des performances prometteuses malgré un temps de jeu limité

Whitmore a pourtant prouvé son efficacité offensive quand l’occasion lui était donnée. Il a notamment inscrit 34 points à 13/19 aux tirs contre les Los Angeles Lakers le 11 avril, et réalisé une performance complète de 27 points, 11 rebonds, trois contres et deux interceptions face au Oklahoma City Thunder le 3 mars. Sur deux saisons à Houston, il affiche une moyenne de 10,8 points par match.

Les Rockets ont travaillé avec Whitmore et ses représentants de WME Basketball ces dernières semaines pour lui trouver un nouveau foyer. Houston avait plusieurs offres sur la table mais souhaitait s’assurer que le jeune joueur aille dans une équipe lui offrant une vraie chance de s’épanouir dans sa carrière.

Cette transaction s’inscrit dans un été mouvementé pour les deux franchises. Les Wizards ont été actifs avec l’acquisition de CJ McCollum et Kelly Olynyk des New Orleans Pelicans, tandis que Houston a frappé fort en récupérant Kevin Durant et en ajoutant Dorian Finney-Smith et Clint Capela. Pour Whitmore, cette nouvelle étape représente l’opportunité de prouver sa valeur dans un environnement plus propice à son développement.