Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!

Depuis une douloureuse dernière saison aux Metropolitans 92 en 2023-2024, Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) semble avoir envie de prendre du bon temps en mêlant basket et voyage.

Ainsi, après avoir joué sur deux continents et trois pays différents la saison dernière (Mexique, le Liban et Taïwan), l’ancien international va cette fois découvrir un championnat un peu moins exotique avec… le Portugal ! L’ailier s’est en effet engagé pour une saison avec le FC Porto, l’un des clubs les plus mythiques du pays, récent finaliste de la Liga Betclic (1-3).

🇵🇹 Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat avec le Portugal ! 🐲 Embauché par le FC Porto, il pourrait affronter… l'Élan Chalon dès le mois prochain. 🌍 https://t.co/70PqUcYXe7 pic.twitter.com/pBnCenQ5Do — BeBasket (@Be_BasketFr) August 21, 2025

Récent quart de finaliste à Taïwan, où il a livré une campagne honnête (11,6 points à 31%, 6,2 rebonds et 3,3 passes décisives en 11 matchs), Axel Toupane mêlera toutefois l’utile à l’agréable du côté de Porto. Pour cause, le Mulhousien retrouvera une Coupe d’Europe pour la première fois depuis sa campagne d’EuroCup en 2022/23 avec le Paris Basketball.

Le FC Porto est ainsi engagé dans les barrages de la Champions League, avec un premier tour contre Szombathely. En cas de victoire, l’ancien demi-finaliste d’EuroLeague pourrait affronter l’Élan Chalon, opposé à Fribourg, au tour suivant ! Dans le pire des cas, Porto disputera la FIBA Europe Cup.

« Je suis très heureux d’être ici », a-t-il déclaré. « J’aime beaucoup la salle, elle est petite mais très belle. Je suis un joueur polyvalent et complet. J’ai beaucoup d’expérience et je peux à peu près tout faire sur le terrain : remonter le ballon, créer, shooter, défendre, amener de l’énergie. L’objectif sera d’être champion du Portugal. Ça fait plusieurs années que le FC Porto ne l’a pas été (depuis 2016, ndlr) donc on veut retrouver le titre. Je pense que mon expérience peut vraiment aider l’équipe à y arriver. »