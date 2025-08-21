Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!

BCL - Après une dernière saison passée entre le Mexique, le Liban et Taïwan, Axel Toupane fait son retour en Europe pour la saison 2025-2026. L'ailier français va découvrir le championnat portugais !
|
00h00
Résumé
Écouter
Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!

toupane europe

Crédit photo : Lilian Bordron

Depuis une douloureuse dernière saison aux Metropolitans 92 en 2023-2024, Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) semble avoir envie de prendre du bon temps en mêlant basket et voyage.

Ainsi, après avoir joué sur deux continents et trois pays différents la saison dernière (Mexique, le Liban et Taïwan), l’ancien international va cette fois découvrir un championnat un peu moins exotique avec… le Portugal ! L’ailier s’est en effet engagé pour une saison avec le FC Porto, l’un des clubs les plus mythiques du pays, récent finaliste de la Liga Betclic (1-3).

Récent quart de finaliste à Taïwan, où il a livré une campagne honnête (11,6 points à 31%, 6,2 rebonds et 3,3 passes décisives en 11 matchs), Axel Toupane mêlera toutefois l’utile à l’agréable du côté de Porto. Pour cause, le Mulhousien retrouvera une Coupe d’Europe pour la première fois depuis sa campagne d’EuroCup en 2022/23 avec le Paris Basketball.

Le FC Porto est ainsi engagé dans les barrages de la Champions League, avec un premier tour contre Szombathely. En cas de victoire, l’ancien demi-finaliste d’EuroLeague pourrait affronter l’Élan Chalon, opposé à Fribourg, au tour suivant ! Dans le pire des cas, Porto disputera la FIBA Europe Cup.

Le tableau des barrages de la BCL, avec un potentiel Chalon – Porto en demi-finale

« Je suis très heureux d’être ici », a-t-il déclaré. « J’aime beaucoup la salle, elle est petite mais très belle. Je suis un joueur polyvalent et complet. J’ai beaucoup d’expérience et je peux à peu près tout faire sur le terrain : remonter le ballon, créer, shooter, défendre, amener de l’énergie. L’objectif sera d’être champion du Portugal. Ça fait plusieurs années que le FC Porto ne l’a pas été (depuis 2016, ndlr) donc on veut retrouver le titre. Je pense que mon expérience peut vraiment aider l’équipe à y arriver. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Chalon
Chalon
Suivre
Portugal
Portugal
Suivre
FC Porto
FC Porto
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Très chouette carrière, globe trotteur mais pas mercenaire. Et clairement sa derniere annee en France il en avait marre, c'est cool qu'il voyage
Répondre
(1) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !
toupane europe
BCL
00h00Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Alexandrine Obouh-Fégué dominait en deuxième division italienne
NF1
00h00Alexandrine Obouh-Fégué, un retour à la maison pour lancer sa reconversion
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
nelson bourg
Betclic ELITE
00h00Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !
balfourier nm1
NM1
00h00Après Cholet, Naoll Balfourier s’est engagé avec un club de NM1
EuroBasket
00h00Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus
castaneda euro Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Forfait pour l’Euro avec la Bosnie-Herzégovine, Xavier Castaneda est remplacé par un ancien champion de France
1 / 0
Livenews NBA
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
1 / 0