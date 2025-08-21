Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !

Pour son premier match de préparation à l'EuroBasket avec la Grèce, Giannis Antetokounmpo s'est offert une prestation XXL en un temps record.
|
00h00
Résumé
Écouter
Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !

Giannis Antetokounmpo a maintenant les yeux rivés sur Grèce – France dimanche

Crédit photo : Cécile Thomas

Près de quatre mois après son dernier match, Giannis Antetokounmpo va bien, merci pour lui. Après avoir enfin obtenu le feu vert pour s’entraîner, le leader de la sélection grecque a disputé mercredi son premier match amical. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas tardé avant de monter en température.

Face à la Lettonie du duo Luca Banchi – Janis Gailitis, la star des Milwaukee Bucks n’a eu droit qu’à 15 minutes et 18 secondes sur le parquet. Mais il ne lui en a pas fallu plus pour signer un énorme double-double…

Giannis ANTETOKOUNMPO
Giannis ANTETOKOUNMPO
25
PTS
10
REB
3
PDE
Logo Préparation
GRE
104 86
LET

En un temps record, Giannis a ainsi cumulé 25 points à 9/12, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. De quoi permettre à la Grèce, particulièrement poussive sans lui, de dominer la Lettonie (104-86).

« Une équipe différente avec Giannis »

« Bien sûr que nous sommes une équipe différente avec Giannis », s’est exclamé le sélectionneur Vassilis Spanoulis au micro de Sport24. « C’est important de trouver le bon spacing autour de lui, de l’entourer de shooteurs, et de le laisser choisir s’il veut créer pour les autres ou scorer. » 

Les chiffres viennent confirmer les propos de l’entraîneur monégasque : lors de ses quatre premiers matchs amicaux, sans Giannis, la Grèce avait plafonné à 66 points de moyenne par match. Avec sa star, elle en a inscrit 61 points dans la seule première mi-temps face à la Lettonie !

Prochain test pour Giannis Antetokounmpo : dimanche, toujours à Athènes, face à… l’équipe de France !

Les stats complètes de Grèce – Lettonie disponibles ici

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Grèce
Grèce
Suivre
Lettonie
Lettonie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !
toupane europe
BCL
00h00Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Alexandrine Obouh-Fégué dominait en deuxième division italienne
NF1
00h00Alexandrine Obouh-Fégué, un retour à la maison pour lancer sa reconversion
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
nelson bourg
Betclic ELITE
00h00Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !
balfourier nm1
NM1
00h00Après Cholet, Naoll Balfourier s’est engagé avec un club de NM1
EuroBasket
00h00Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus
castaneda euro Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Forfait pour l’Euro avec la Bosnie-Herzégovine, Xavier Castaneda est remplacé par un ancien champion de France
1 / 0
Livenews NBA
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
1 / 0