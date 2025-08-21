Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !

Près de quatre mois après son dernier match, Giannis Antetokounmpo va bien, merci pour lui. Après avoir enfin obtenu le feu vert pour s’entraîner, le leader de la sélection grecque a disputé mercredi son premier match amical. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas tardé avant de monter en température.

Face à la Lettonie du duo Luca Banchi – Janis Gailitis, la star des Milwaukee Bucks n’a eu droit qu’à 15 minutes et 18 secondes sur le parquet. Mais il ne lui en a pas fallu plus pour signer un énorme double-double…

En un temps record, Giannis a ainsi cumulé 25 points à 9/12, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. De quoi permettre à la Grèce, particulièrement poussive sans lui, de dominer la Lettonie (104-86).

« Une équipe différente avec Giannis »

« Bien sûr que nous sommes une équipe différente avec Giannis », s’est exclamé le sélectionneur Vassilis Spanoulis au micro de Sport24. « C’est important de trouver le bon spacing autour de lui, de l’entourer de shooteurs, et de le laisser choisir s’il veut créer pour les autres ou scorer. »

Les chiffres viennent confirmer les propos de l’entraîneur monégasque : lors de ses quatre premiers matchs amicaux, sans Giannis, la Grèce avait plafonné à 66 points de moyenne par match. Avec sa star, elle en a inscrit 61 points dans la seule première mi-temps face à la Lettonie !

Prochain test pour Giannis Antetokounmpo : dimanche, toujours à Athènes, face à… l’équipe de France !

