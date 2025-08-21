Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !
Giannis Antetokounmpo a maintenant les yeux rivés sur Grèce – France dimanche
Près de quatre mois après son dernier match, Giannis Antetokounmpo va bien, merci pour lui. Après avoir enfin obtenu le feu vert pour s’entraîner, le leader de la sélection grecque a disputé mercredi son premier match amical. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas tardé avant de monter en température.
Face à la Lettonie du duo Luca Banchi – Janis Gailitis, la star des Milwaukee Bucks n’a eu droit qu’à 15 minutes et 18 secondes sur le parquet. Mais il ne lui en a pas fallu plus pour signer un énorme double-double…
En un temps record, Giannis a ainsi cumulé 25 points à 9/12, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. De quoi permettre à la Grèce, particulièrement poussive sans lui, de dominer la Lettonie (104-86).
« Une équipe différente avec Giannis »
« Bien sûr que nous sommes une équipe différente avec Giannis », s’est exclamé le sélectionneur Vassilis Spanoulis au micro de Sport24. « C’est important de trouver le bon spacing autour de lui, de l’entourer de shooteurs, et de le laisser choisir s’il veut créer pour les autres ou scorer. »
Les chiffres viennent confirmer les propos de l’entraîneur monégasque : lors de ses quatre premiers matchs amicaux, sans Giannis, la Grèce avait plafonné à 66 points de moyenne par match. Avec sa star, elle en a inscrit 61 points dans la seule première mi-temps face à la Lettonie !
Prochain test pour Giannis Antetokounmpo : dimanche, toujours à Athènes, face à… l’équipe de France !
Les stats complètes de Grèce – Lettonie disponibles ici
