Betclic Élite

Théo Magrit s’entraîne avec Le Portel

Betclic ÉLITE - Toujours sans emploi après un cycle de quatre ans à Saint-Chamond, Théo Magrit a retrouvé son club formateur, Le Portel, en tant que sparring-partner.
00h00
Jusqu’en 2021, Théo Magrit a été formé au Portel, le club de sa ville natale

Crédit photo : ESSM Le Portel

Désireux de quitter l’ÉLITE 2, où il sortait d’une saison accomplie avec le SCABB, afin de découvrir la Betclic ÉLITE ou l’étranger, Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied, malgré quelques pistes en Espagne.

Récent finaliste de l’Open de France avec la Team Bshop, le meneur nordiste est retourné chez lui, retrouvant le club de sa ville natale, Le Portel. Enfant de l’ESSM, où il est resté jusqu’à sa sortie du centre de formation en 2021, l’ancien couramiaud s’entraîne avec l’équipe de Kenny Grant, en attendant de retrouver un contrat.

 « J’ai refusé quelques offres de Pro B », expliquait-il au Progrès fin juillet. « J’ai pris le risque de dire non. Malheureusement, ça n’a pas payé pour le moment, mais j’ai pris cette décision en connaissance de cause. Je suis sans regrets. J’ai 24 ans, je n’ai pas de famille, d’enfant. Dans deux ou trois ans, je ne serai peut-être plus aussi libre. Je veux voir autre chose : la Betclic ÉLITE, l’étranger. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ruddom4
Malheureusement pour lui, mais il devrait le savoir, les clubs de ProA et ProB vont toujours privilégier des joueurs étrangers, notamment US, aux français. A l’exception de quelques clubs comme Saint-Chamond, d’où il vient.
