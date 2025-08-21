Théo Magrit s’entraîne avec Le Portel

Désireux de quitter l’ÉLITE 2, où il sortait d’une saison accomplie avec le SCABB, afin de découvrir la Betclic ÉLITE ou l’étranger, Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied, malgré quelques pistes en Espagne.

Récent finaliste de l’Open de France avec la Team Bshop, le meneur nordiste est retourné chez lui, retrouvant le club de sa ville natale, Le Portel. Enfant de l’ESSM, où il est resté jusqu’à sa sortie du centre de formation en 2021, l’ancien couramiaud s’entraîne avec l’équipe de Kenny Grant, en attendant de retrouver un contrat.

𝗟𝗲 𝗖𝗵𝗮𝘂𝗱𝗿𝗼𝗻, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘀𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻. Enfant du club et de la ville, Théo Magrit s'entraîne actuellement avec le groupe de Kenny Grant en temps que partenaire d'entraînement 🤝 pic.twitter.com/8hOMwKESFL — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) August 21, 2025

« J’ai refusé quelques offres de Pro B », expliquait-il au Progrès fin juillet. « J’ai pris le risque de dire non. Malheureusement, ça n’a pas payé pour le moment, mais j’ai pris cette décision en connaissance de cause. Je suis sans regrets. J’ai 24 ans, je n’ai pas de famille, d’enfant. Dans deux ou trois ans, je ne serai peut-être plus aussi libre. Je veux voir autre chose : la Betclic ÉLITE, l’étranger. »