Battue par la Serbie, l’équipe de France termine 10e de la Coupe du Monde U19

Renvoyée dans la salle annexe de la Vaudoise Arena, à deux pas du terrain où se disputaient les grands matchs qu’elle n’a fait que regarder avec des regrets dans les yeux depuis mercredi soir, l’équipe de France U19 a terminé sa Coupe du Monde par une défaite honorable contre la Serbie (93-96).

Successivement victorieux de la Chine (85-76) et du Mali (76-71) lors de leurs matchs de classements, les Bleuets ont buté sur la dernière étape de leur route vers la 9e place. Mais ils y auront au moins mis beaucoup de cœur, revenus de -9 à -1 dans les quatre dernières minutes, montrant « des choses intéressantes » selon les mots du sélectionneur, Ruddy Nelhomme.

Sous les yeux de Dirk Nowitzki

Irrégulier tout au long du Mondial suisse, Marc-Owen Fodzo Dada a bien terminé (18 points à 6/11, 3 rebonds et 4 passes décisives) tandis que Japhet Moupadele a poursuivi sa montée en puissance (13 points à 5/9, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions). Au rayon des prestations individuelles, on notera également le match référence de Mohamed Sankhé, auteur de 15 points à 100%. Le tout sous les yeux de Vincent Collet, Chus Mateo et Dirk Nowitzki, sagement assis en tribune de presse…

Malheureusement, cela n’aura pas suffi puisque les coéquipiers d’Andrej Kostic (22 points à 7/10) n’ont pas tremblé au petit jeu des lancers-francs dans les dernières secondes. Et si Léon Sifferlin a eu le tir de la prolongation au bout des doigts, la défaite est anecdotique. Même si l’équipe de France avait terminé à la 9e place, cela n’aurait pas amélioré le bilan forcément décevant de cette Coupe du Monde, gâchée en l’espace de cinq minutes contre la Suisse.