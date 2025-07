Avec trois joueurs des Bleus, La Fusion remporte le Quai 54 : Nadir Hifi triple MVP !

Après deux jours de basket qui ont vu plus de 20 000 personnes se rassembler dans le Court Suzanne Lenglen de Roland Garros, le Quai 54 a rendu son verdict. L’équipe de La Fusion remporte l’édition masculine après avoir fait plier les Allemands de Der Stramm en fin de rencontre. La délégation allemande peut toutefois se consoler avec son titre acquis dans le tableau féminin.

Chez les garçons, la demi-finale entre La Fusion et Ball n’Rise, l’équipe coachée par Marc Namura et ses jeunes joueurs de Pro B et NM1, donnait l’impression d’une « finale avant l’heure », comme l’annonçait le speaker Lukas Nicot en bord de terrain. Finalement, la confrontation entre Der Stramm et La Fusion a bien répondu aux attentes, avec des Allemands accrocheurs et même dominants en première période, comptant près de 15 points d’avance.

Nadir Hifi éternel MVP

Mais bien aidée par des coups de sifflets favorables, et sous les ovations du public, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) et sa bande ont réussi à renverser la rencontre. Le « Prince de Paris » a tout fait en fin de rencontre : des paniers décisifs en pénétration, mais aussi un tir de très loin pour faire lever la foule. Son coéquipier Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans) nous a certainement offert le cross de la compétition, envoyant son défenseur au sol avant de finir l’action près du cercle.

🚨🚨🚨 MAN DOWN ALERT 🚨🚨🚨 La finale entre la Fusion et @DerStamm a commencé avec le plus beau cross de l'histoire du #Quai54 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 C'est comment @mtwbucket32 ?! 👀💨🫣 pic.twitter.com/uNKJkg2OxA — Quai 54 (@quai54wsc) July 6, 2025

La Fusion s’est fait peur, devant un parterre d’internationaux – de Bilal Coulibaly à Rudy Gobert en passant par Zaccharie Risacher et Jules Koundé pour le football – mais l’essentiel est assuré : le collectif récupère son titre, le huitième de son palmarès, rentrant un peu plus dans la légende du Quai. Pour sa troisième participation à l’événement, Nadir Hifi est nommé MVP pour la troisième fois, après une troisième finale et un troisième titre. Le « Prince de Paris » est aussi celui du Quai.

Der Stramm se rattrape avec l’édition féminine

En lever de rideaux, la finale féminine avait donné le ton de la soirée : de l’intensité, et une bagarre de tous les instants. L’affiche opposait deux formations allemandes : Der Stramm (de nouveau) et Dimez. La rencontre était marquée par une tension palpable, les deux équipes ne parvenant pas à prendre plus de deux points d’avance sur leur adversaire. Il a fallu attendre les dernières minutes, et une prise de responsabilités immense de McKenzie « Smooth » Forbes pour voir Der Stramm prendre ses distances. La shooteuse américaine passée par USC en NCAAW a enchaîné 3 paniers à 4-points et un panier avec la faute dans les dernières minutes du match, permettant aux siennes de remporter le trophée féminin sous les yeux de Sandrine Gruda.

Le Lenglen referme peu à peu le volet sportif du Quai 54, laissant progressivement la place à des artistes de renom comme Kaaris, Kerchak et Youssoupha, pour prolonger le plaisir avec un public réjoui, baigné par le soleil et rempli de souvenirs basket