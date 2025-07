Fabian White Jr, d’une saison cauchemar aux Metropolitans 92 à une belle promotion en Turquie

Qu’il semble déjà loin le temps francilien de Fabian White Jr. Pris au coeur de la saison cauchemardesque des Metropolitans 92 en 2023-2024 pour son exercice rookie en Europe, l’ailier-fort américain a bien rebondi depuis son passage dans l’Hexagone. En Turquie, il s’est imposé comme une valeur très sûre en BCL. Et après une saison de belle facture à Manisa aux côtés d’un ex-Mets 92, Hugo Besson, il va connaître une légère promotion en rejoignant Galatasaray, finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions.

Une belle saison avec Hugo Besson

Avec le Français, Fabian White Jr. (2,01 m, 26 ans) a été l’un des leaders de Manisa cette saison. Quatrième meilleur marqueur de son équipe en championnat turc et cinquième en BCL, dans une formation où est passée l’ovni Saben Lee (24 points de moyenne en Ligue des Champions), le natif de Houston a fait preuve d’une grande efficacité, avec plus de 15 points de moyenne à 50% de réussite aux tirs toutes compétitions confondues.

PROFIL JOUEUR Fabian WHITE JR. Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 26 ans (29/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 14,2 #28 REB 4,5 #40 PD 1,1 #138

Mais comme à Boulogne-Levallois, la saison n’a pas été idoine sur le plan collectif, avec un maintien arraché en BSL lors des dernières journées de championnat. Heureusement, cette fois, l’issue a été beaucoup plus positive pour Fabian White Jr. et son équipe. Il avait été l’un des derniers rescapés la dernière saison du club altoséquanais, historiquement mauvaise (4 victoires pour 30 défaites), restant malgré tout jusqu’au bout (10 points et 5 rebonds de moyenne en 29 matchs). Mais ce temps doit désormais lui paraître bien loin, heureusement pour lui…