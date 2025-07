Auguste Cagnet quitte le centre de formation de Monaco pour Besançon

Comme il est très rare que des places dans le groupe professionnel de Monaco soient réservées à des Espoirs, tous quittent le navire un jour ou l’autre. C’est le cas d’Auguste Cagnet (), qui va prendre son envol après deux ans sur le Rocher. L’arrière/ailier de 21 ans a signé du côté du BesAC (Besançon Avenir Comtois) en NM1.

Deux ans à Monaco

Le swingman est arrivé à Monaco en 2023, en provenance du Beaujolais Basket en Nationale 2. Il a effectué deux saisons complètes dans le championnat Espoirs ÉLITE, où il est resté régulier dans ses statistiques. La saison dernière, il compilait 8,4 points à 32,4% aux tirs (dont 28,7% à 3-points), 3,5 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,1 interception en 24 minutes de moyenne. Il a aussi joué quelques matchs avec l’équipe bis en Nationale 3.

Jouant principalement au large, il a manqué de réussite à 3-points. Sauf au moment où ça comptait le plus, avec 18 points à 4/5 de loin puis 10 à 2/6 lors des deux premiers tours du Trophée du Futur contre Roanne et Nanterre. Il a connu les deux finales perdues en 2024 puis 2025 dans ce tournoi entre les 8 meilleures équipes Espoirs des centres de formation. C’est donc au bout de deux saisons bien remplies et longues – avec notamment deux apparitions en professionnel avec la Roca Team – qu’il s’en va.

Recrutement pas terminé pour Besançon

À Besançon, Cagnet arrive justement dans une équipe qui va avoir besoin d’un tir extérieur fiable. C’est en tout cas ce qu’a dit dans le communiqué du club son futur coach Laurent Kleefstra, qui s’est occupé de son recrutement : « Solide défensivement et doté d’un bon tir à 3 pts, sa polyvalence sur les postes extérieurs sera intéressante pour compléter notre effectif. Il nous permettra aussi de pouvoir profiter d’une profondeur de banc et d’options intéressantes pour ce championnat marathon. »

« C’est un jeune joueur bien motivé à lancer sa carrière de basketteur professionnel » a ajouté le technicien. Le BesAC obtient ainsi son remplaçant pour Ange Buzer, parti à Cholet. Mais le club est toujours en quête d’un poste 4 pour potentiellement prendre la place de titulaire. Ce qui devrait tomber dans les prochains jours, alors que le club qui n’a pas joué les playoffs n’a pas disputé de matchs depuis le 9 mai. Les premiers matchs de préparation sont prévus pour la mi-août, avec une entrée en matière face aux derniers finalistes de NM1, Mulhouse.

L’assistant coach Raphaël Pegeot rempile Dans le même temps, le BesAC a aussi annoncé que le coach assistant Raphaël Pegeot (qui s’occupe aussi de l’équipe U15 ÉLITE) poursuivra sa mission en 2025/26 aux côtés de Laurent Kleefstra, après une première année dans les objectifs fixés : « C’est une démarche qui s’inscrit dans notre volonté de travailler dans la continuité par rapport à la saison dernière et de capitaliser sur les habitudes de travail créées . »