« On dirait qu’ils ne voulaient pas de moi » : Yabusele revient sur son départ des Sixers

Le contrat est signé : Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) s’engage avec les Knicks pour 2 ans et 12 millions de dollars. Pourtant, selon ses propres mots, il aurait aimé rester à Philadelphie. Le problème ? Il n’a jamais vraiment reçu d’offre sérieuse de la part des Sixers.

« Ils m’en ont fait une, mais elle était vraiment, vraiment faible », confie-t-il à Skweek. « Je me suis dit : Oh mon Dieu, on dirait que vous ne voulez pas que je reste. »

Dans les faits, les Sixers avaient la capacité financière de s’aligner sur le contrat proposé par New York. Cependant, ils ont fait un autre choix : conserver Quentin Grimes (1,96 m, 25 ans) à tout prix. Arrière en pleine ascension, Grimes sortait de 28 matchs solides sous le maillot des Sixers (21,9 pts – 5,2 rbds – 4,5 ast). Il est devenu la priorité du front office.

Ainsi, pour garder la main dans les négociations autour de Grimes, la franchise n’a pas voulu s’engager avec Yabusele. Une logique de gestion… mais une forme de mise à l’écart assumée.

Yabusele part sans rancune, mais non sans amertume

Malgré la déception, Yabusele reste digne. Il évoque une séparation sans tensions : « Il n’y avait pas de problème. S’ils voulaient me garder, je restais. Et s’ils voulaient que je parte, je partais. » Il remercie même les Sixers pour lui avoir offert une « deuxième chance NBA ».

Mais le sous-texte est clair : dans les coulisses, la hiérarchie des priorités s’est imposée sans ménagement. D’ailleurs, le recrutement de Trendon Watford laissait déjà entrevoir ce choix.

D’un point de vue sportif, Yabusele sortait d’une campagne solide avec Philadelphie, où il avait trouvé un rôle cohérent dans la rotation. Toutefois, à 29 ans, il devient une variable d’ajustement dans un effectif en transition.

Pour New York, il représentera un atout précieux en sortie de banc, avec sa polyvalence, son tir extérieur et son vécu européen. Pour lui, c’est une nouvelle opportunité dans un environnement plus stable.

Les Sixers ont offert le minimum à Guerschon Yabusele 😬 Dans une interview accordée à Skweek, Guerschon expliquait que l’offre des Sixers était très faible : "Mais ils n’ont pratiquement pas fait d’offre. Ils en ont fait une, mais elle était vraiment, vraiment basse, pour… pic.twitter.com/2CbzIzka9O — Basket-Infos (@Basket_Infos) July 6, 2025

Une réalité crue : en NBA, tout est affaire de priorités

Le départ de Yabusele illustre une vérité souvent tue : en NBA, les décisions ne sont pas toujours sportives. Les contextes contractuels, les statuts de joueurs protégés, les choix stratégiques à moyen terme prennent souvent le dessus.

En misant sur Quentin Grimes, les Sixers ont fait un choix logique, mais brutal. Le Français, lui, quitte la scène avec élégance. Et espère sans doute que la suite de sa carrière donnera tort à ceux qui l’ont laissé filer aussi discrètement.