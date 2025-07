En détente, la France s’assure la première place de son groupe à l’EuroBasket U18 féminin

Après une entrée en matière réussie pour la défense de son titre à l’EuroBasket féminin U18, l’équipe de France a continue sur sa lancée pour sa deuxième rencontre de poules. Les joueuses de Vincent Bourdeau ont outrageusement dominé le Monténégro ce dimanche 6 juillet (76-35). Une seconde victoire en deux matchs qui assure la première place du groupe aux Tricolores, quel que soit l’issue de la dernière rencontre.

En dépit d’une nouvelle maladresse à 3-points (3/15 à 3-points), les U18 françaises ont ainsi appuyé à l’intérieur (28/49 à 2-points), avec toujours une grosse domination au rebond (49 dont 16 prises offensives). Déjà devant de 20 points à la pause, l’équipe de France n’a pas relâché la pédale d’accélérateur en seconde période pour s’imposer avec plus de 40 points d’écart (76-35). Meilleure marqueuse contre Israël, Justine Loubens a de nouveau mené le scoring tricolore avec 15 points à 7/11 aux tirs et 6 rebonds, bien secondé à l’intérieur par Alicia Tournebize (10 points et 8 rebonds).

Ce lundi 7 juillet (20h30), l’équipe de France U18 féminine disputera sa dernière rencontre de poules face à la Serbie.