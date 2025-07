Deuxième victoire consécutive pour les Bleuets U19 qui tenteront d’aller chercher la… 9e place

Loin des projecteurs braqués sur le dernier carré, l’équipe de France continue son parcours dans les matchs de classement. Éliminés très prématurément en huitièmes de finale par les hôtes suisses (qui ont perdu en suivant en quarts), les Bleuets ne pourront pas aller chercher mieux qu’une neuvième place. Ce qu’ils sont en train de s’assurer avec deux victoires contre la Chine et le Mali. La plus récente contre ces adversaires francophones s’est déroulée ce samedi 5 juillet. L’équipe de Rudy Nelhomme a pris le pas sur les Maliens sur un score final peu flatteur (76-71) au vu du scénario du match (il y avait +19 dans le dernier quart, 68-49).

Meilleure adresse

Plus discret ces derniers matchs, c’est l’ex-nanterrien Timéo Pons qui finit meilleur marqueur côté bleuet. Toujours aussi adroit à 3-points (3/6 sur ce match, 40% au total sur la compétition), le futur joueur de NCAA a marqué 15 points en 18 minutes. Il est suivi par les 14 points du Strasbourgeois Japhet Moupadele et du Villeurbannais Yohann Sissoko, qui y ajoute 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions. Ces deux derniers vont aussi découvrir le championnat universitaire américain à la rentrée.

Globalement, les Bleuets ont bien mieux tiré à 3-points (10/26, 38,5%) et n’ont pas eu à forcer leur talent. Le staff a pu faire tourner, puisque dix joueurs ont joué entre 16 et 22 minutes (le meilleur jeune de Pro B Talis Soulhac n’a joué que 9 minutes, et Keny Vado n’est pas entré sur le parquet).

🇫🇷 Timéo Pons (6’8”, 2006) continued his strong showing at the U19 World Cup in Switzerland 🇨🇭, delivering an efficient performance in France’s win over Mali 🇲🇱: 🔹 15 PTS (5/8 FG, 3/6 3PT)

🔹 4 REB

🔹 Quick release and smooth stroke from deep

🔹 Excellent off-ball movement and… pic.twitter.com/GEfPsqQhmm — Scouting lab (@scouting_lab) July 5, 2025

Une neuvième place à aller chercher contre la Serbie

Cette équipe de France U19 n’a plus qu’un match de classement à disputer. Ceux-ci leur permettent de comprendre ce qui n’a pas marché dans la “vraie” compétition et de tenter des choses. Alors que l’Allemagne affrontera l’ogre américain et ses prospects NBA dans le match de la médaille d’or, la France sera au cœur d’une belle affiche contre la Serbie pour le dernier match de classement 9-10.

Mais qui sera bien loin de la médaille d’argent acquise par la génération 2004/05 lors de la dernière édition en 2023. Objectif : sauver l’honneur et terminer avec un bilan positif (4 victoires pour 3 défaites). Rendez-vous ce dimanche 6 juillet à 17h30 à Lausanne, ou sur la chaîne Youtube de la FIBA qui retransmettra la rencontre. La grande finale, Team USA contre l’Allemagne, est programmée en suivant à 20h00.