Gabby Williams devient la première Française de l’histoire All-Star en WNBA !

Alors que la WNBA n’a jamais traditionnellement été une ligue qui réussissait aux joueuses françaises, avec seulement trois Françaises championnes au bout du banc (Sabrina Palie en 2006, Sandrine Gruda en 2016 et Iliana Rupert en 2022), les choses sont sérieusement en train de changer…

Une première étoile pour Gabby Williams

Au sein d’une WNBA en pleine mutation, les tricolores y sont de plus en plus nombreuses, avec des rôles croissants. Et pour la première fois, l’une d’entre elles va participer au All-Star Game !

Joueuse majeure du Seattle Storm, Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a été élue All-Star par les coachs, qui l’ont récompensé de son formidable début de saison (13,3 points à 44%, 4,7 rebonds et 4,7 passes décisives), elle qui est de loin la meilleure intercepteuse de la ligue (2,6), loin devant sa première poursuivante, Dearica Hamby (1,9).

FIRST TIME ALL-STAR GABBY WILLIAMS 🌟 pic.twitter.com/BTozunCck0 — Seattle Storm (@seattlestorm) July 6, 2025

16e du vote commun des joueuses, fans et médias, l’ancienne ailière de Lattes-Montpellier et de l’ASVEL démarrera sur le banc.

Un formidable accomplissement, au cœur de sa septième saison WNBA, qui symbolise une carrière qui prend une toute autre tournure depuis un an. Propulsée dans une autre dimension par ses incroyables Jeux Olympiques, Gabby Williams a récemment remporté le trophée Alain Gilles, récompensant le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française de l’année, puis la distinction de meilleure défenseure de l’EuroLeague.

En route vers le plus gros contrat de sa carrière

Désignée joueuse « centrale » de Seattle, et prolongée pour un an au salaire le plus élevé de l’équipe (225 000 dollars), Gabby Williams est à un tournant de sa carrière américaine. C’est pourquoi elle a choisi de faire l’impasse sur l’EuroBasket, afin de privilégier sa campagne avec le Storm qui peut ensuite la propulser dans d’autres sphères financières.

Le All-Star Game WNBA se tiendra le 19 juillet à Indianapolis.