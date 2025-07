Finalistes 2025, les Pacers récupèrent un pivot des Grizzlies, remplacé à Memphis par une star australienne

Les Memphis Grizzlies ont procédé à un remaniement de leur ligne arrière en échangeant le pivot Jay Huff aux Indiana Pacers contre un choix de deuxième tour de draft 2029 et un swap de deuxième tour en 2031. Dans le même temps, l’équipe du Tennessee a signé l’agent libre Jock Landale pour solidifier sa rotation intérieure.

Jay Huff rejoint Indianapolis après une saison remarquable

Jay Huff, qui fêtera ses 28 ans le mois prochain, avait décroché son premier contrat standard NBA lors de sa quatrième saison dans la ligue après avoir fait forte impression à Memphis. Le pivot de 2,13m a affiché des moyennes de 6,9 points en tirant à 40,5% à 3-points sur 3,1 tentatives par match en 11,7 minutes la saison dernière.

Pour les Pacers, cette acquisition vise à renforcer leur raquette après le départ de leur pivot titulaire historique Myles Turner vers les Milwaukee Bucks en tant qu’agent libre. Huff possède un profil similaire à Turner avec sa capacité à étirer le terrain grâce à son adresse extérieure et à protéger le cercle.

La saison dernière, Huff était l’un des trois seuls joueurs de 2,13m ou plus à tirer à 40% à 3-points avec au moins 200 tentatives, aux côtés de Karl-Anthony Towns et Kristaps Porzingis. Il s’est également classé 24e en pourcentage de tirs autorisés sur les layups et dunks parmi 90 joueurs ayant contesté au moins 300 tirs. Ancien meilleur défenseur de G-League en 2023, Huff a affiché 2,7 contres par 36 minutes avec Memphis et reste sous contrat jusqu’en 2027-2028.

Jock Landale apporte son expérience à Memphis

Parallèlement, l’agent libre Jock Landale a trouvé un accord avec les Grizzlies après avoir été libéré par Houston. L’international australien, qui évoluait avec les Rockets ces deux dernières saisons (4,8 points et 3,3 rebonds en 12 minutes en 2024-2025), vient solidifier la ligne arrière de Memphis après l’échange de Huff.

Cette signature s’inscrit parfaitement dans le système de jeu du nouvel entraîneur Tuomas Iisalo, qui privilégie davantage les écrans porteurs par rapport à Taylor Jenkins. Selon GeniusIQ, Landale s’est classé troisième en écrans porteurs posés par 100 possessions parmi les joueurs ayant posé au moins 500 écrans. Le vétéran a d’ailleurs établi des records personnels en pourcentage aux tirs et à 3-points la saison dernière.

Landale pourrait voir son temps de jeu augmenter en début de saison, Zach Edey ayant subi une chirurgie à la cheville en juin. La star des Grizzlies Jaren Jackson Jr. se remet également d’une intervention pour un orteil en gazon et sera réévaluée dans 12 semaines.