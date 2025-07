Une superstar à Boston de plus ; les Celtics s’intéressent au MVP du All-Star Game 2024

Suite à un rachat inattendu des Milwaukee Bucks de son contrat, Damian Lillard se trouve à un carrefour décisif de sa carrière. Le meneur vedette réfléchit désormais à son prochain mouvement dans sa quête d’une bague de championnat qui lui échappe encore. Parmi les différentes options qui s’offrent à lui, les Boston Celtics émergent comme un prétendant sérieux pour ses services selon le Boston Globe.

Cette acquisition potentielle suscite déjà de nombreuses discussions dans le milieu NBA, tant l’impact pourrait être considérable pour la franchise de Boston, même si l’ancienne star de Portland sera forfait une bonne partie de la saison 2025-2026. L’arrivée de Lillard représenterait bien plus qu’un simple renforcement : elle pourrait transformer radicalement la dynamique offensive des Celtics.

L’influence déterminante de Jayson Tatum dans ce dossier

Un élément crucial dans cette négociation est Jayson Tatum, l’ailier vedette des Celtics actuellement en convalescence après une blessure. Le rôle de Tatum dépasse largement ses contributions sur le terrain : sa connexion personnelle avec Lillard pourrait s’avérer déterminante pour convaincre le garde All-Star de rejoindre les rangs des Celtics.

Le lien qu’ils partagent, combiné aux circonstances actuelles entourant Lillard, pourrait être le catalyseur dont Boston a besoin pour renforcer son statut de prétendant majeur dans la compétitive Conférence Est. Cette relation personnelle constitue un atout non négligeable dans les négociations.

🚨 Breaking: Jayson Tatum with an IG post to Damian Lillard Dame is headed to Boston pic.twitter.com/1M8on4b96O — CelticsForum (@CelticsForum0) July 5, 2025

L’acquisition potentielle de Lillard n’a cependant pas vocation à changer la dynamique des Celtics à très court terme : comme Jayson Tatum, le rookie of the year 2012-2013 a été victime d’une déchirure du tendon d’Achille en fin de saison 2024-2025. De plus, ses performances à Milwaukee ont déçu. Toutefois, son talent offensif, dans un jeu très porté sur le tir à 3-points, pourrait s’avérer une plus value dès la fin d’exercice 2025-2026. S’il venait bien à rejoindre les Celtics bien sûr.