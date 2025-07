Nouvel arrivant en EuroLeague, l’Hapoël Tel-Aviv s’offre une belle prise avec Elijah Bryant

Le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard (qui vient de prolonger 3 ans) ne sera plus la seule écurie d’EuroLeague de la ville. L’Hapoël Tel-Aviv fait en effet partie des trois clubs insérés dans l’élite européenne pour la saison 2025/26, suite à l’élargissement à 20 clubs. Pour le club israélien, le ticket a été durement obtenu en remportant l’EuroCup 2024/25, en battant notamment leurs futurs concurrents en EuroLeague, Valence, en demi-finale, avant de dominer Gran Canaria et ses trois tricolores en finale. Le pays comptera donc deux clubs dans l’élite européenne à l’avenir, malgré le contexte géopolitique.

Qui dit arrivée en EuroLeague dit nouvelles ambitions d’effectif (Vasilije Micic est par exemple visé). Celui des années précédentes ne suffira pas, même si le propriétaire avait déjà mis les moyens. L’ancien de l’ASVEL Noam Yacoov en a par exemple fait les frais, avec la fin de son prêt. Pour la saison 2025/26, Tel-Aviv garde sa base de joueurs ex-NBAers (Jonathan Motley, Ish Wainright, Bruno Caboclo, Antonio Blakeney), à laquelle elle ajoute donc un nouveau en la personne d’Elijah Bryant (1,96 m, 30 ans).

Champion NBA avec les Bucks en 2021, Bryant arrive en provenance de l’Anadolu Efes, où il a tout gagné lors des quatre dernières saisons. Sur cette dernière saison 2024/25, l’Américain a passé un cap en devenant une vraie pointure d’EuroLeague, avec quasiment 14 points de moyenne avec de très bons pourcentages. Régulier dans ses performances, il marquait entre 10 et 20 points quasiment chaque soir en EuroLeague. Shooteur aux postes 2/3, il est aussi capable de poser le ballon au sol et de créer pour lui ou pour les autres. Il est donc un renfort de choix pour l’Hapoël Tel-Aviv, dont il devrait être un des leaders. Le contrat qu’il a signé court jusqu’en 2028.

Côté Anadolu, c’est un coup dur puisque c’est le meilleur marqueur de l’équipe en EuroLeague qui s’en va. Et comme Jordan Nwora et Derek Willis, il n’est pour l’instant pas remplacé. Mais son comportement lors des derniers matchs laissait de toute façon pressentir que cela allait arriver. Le club turc a par contre officialisé la prolongation de Rodrigue Beaubois, qui part pour une… huitième saison à Istanbul.

L’avis du coach Dimitris Itoudis :

« Nous sommes très heureux d’ajouter un joueur du plus haut niveau à cette équipe. Un joueur polyvalent qui peut contribuer sur plusieurs postes et jouer plusieurs rôles, en attaque comme en défense. J’ai apprécié les conversations que nous avons eues, il est partant pour faire pleinement partie de l’équipe et de l’identité que nous essayons de construire ici à l’Hapoël Tel-Aviv. »