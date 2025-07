Officiel : Jaylen Hoard prolonge de trois ans avec le Maccabi Tel-Aviv

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) continue son ascension au plus haut niveau européen. Passé par l’INSEP, l’ailier franco-américain vient de prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec le Maccabi Tel-Aviv, malgré l’intérêt de Monaco. Une prolongation qui récompense une saison très réussie et confirme sa place de leader au sein du club.

Un joueur en pleine ascension, au cœur du projet du Maccabi

Arrivé au Maccabi Tel-Aviv à l’été 2024 en provenance de l’Hapoel Tel-Aviv, Jaylen Hoard (26 ans) a rapidement trouvé sa place dans l’effectif d’Oded Kattash. Pour sa première saison en EuroLeague, il a tourné à 14,7 points à 61,6 % à 2-points, 5 rebonds et 1,3 interception en 30 minutes de moyenne, avec une évaluation de 17,5. En championnat israélien, il affichait 12,6 points à 66,4 % à 2-points et 41,7 % à 3-points, 6,2 rebonds, 2,4 passes et 1,1 interception.

Le directeur sportif Claudio Coldebella s’est réjoui de cette prolongation : « C’est une étape importante qui montre la qualité du travail du club, tout comme la volonté de Jaylen de continuer l’aventure ici. Il est en progression constante et peut devenir l’un des meilleurs joueurs de l’EuroLeague. »

Le coach Oded Kattash a également salué la nouvelle : « Jaylen Hoard est devenu une pierre angulaire de l’équipe. Il a démontré ses qualités des deux côtés du terrain et s’est parfaitement intégré à notre système. Sa continuité est essentielle. »

Jaylen Hoard : « Il nous reste du travail à accomplir »

Très investi dans le projet du Maccabi, Jaylen Hoard a lui aussi affiché sa satisfaction de continuer au sein du club de Tel-Aviv : « Je suis très fier et reconnaissant de poursuivre cette aventure. Il nous reste du travail à accomplir et notre objectif est clair : progresser encore et atteindre nos buts. »

Cette prolongation s’inscrit dans la volonté du Maccabi de construire un effectif stable et ambitieux pour les prochaines saisons. Avec Jaylen Hoard comme leader, le club peut nourrir de grandes ambitions, en championnat comme en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Jaylen HOARD Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 26 ans (30/03/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / EuroLeague PTS 14,7 #16 REB 5 #19 PD 1,4 #108

Un impact sur le terrain et dans le vestiaire

Au-delà de ses statistiques, Jaylen Hoard s’est imposé comme un excellent défenseur, un joueur athlétique capable de briller dans les moments difficiles, et un coéquipier très apprécié. L’international français, attendu à l’EuroBasket 2025, a contribué à la belle saison du Maccabi, vainqueur de la Coupe d’Israël et du Winner Cup, et qualifié pour la finale du championnat, finalement annulée.