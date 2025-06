La finale du championnat israélien a été annulée : Jaylen Hoard ne repartira pas avec le trophée

Alors que la finale opposant le Maccabi Tel-Aviv et l’Hapoel Jerusalem est à égalité (1 victoire partout), la ligue israélienne a annoncé lundi soir que la série était définitivement interrompue et qu’aucun champion ne sera couronné cette année. Cette décision fait suite à la guerre lancée par l’État d’Israël contre l’Iran la semaine dernière.

Aucun trophée pour Jaylen Hoard

Arrivé l’été dernier au Maccabi Tel-Aviv, en provenance du club voisin de l’Hapoel Tel-Aviv, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) repartira sans aucun trophée de champion cette saison pour sa première. Le Franco-Américain était jusque-là très utile dans cesplayoffs puisqu’il affichait des moyennes de 11,1 points (51,8% au tir) et 5,9 rebonds en 28 minutes. Vainqueur des deux précédentes éditions, le Maccabi Tel-Aviv ne fera donc pas le triplé… du moins pour cette saison.

Cette décision fait suite a une réunion entre les représentants des deux clubs qui ont voté à l’unanimité pour l’annulation de la finale. La décision a ensuite été expliquée dans un communiqué. On y apprend que la série a été annulée « en raison du barrage de missiles balistiques iraniens s’écrasant en Israël ces derniers jours et avec le peu de chances d’obtenir l’accord des autorités pour tenir le troisième et dernier match de la série à une date raisonnable se pliant à la fin de la saison. »

שלום לכולם, בעקבות אירועי השעות האחרונות והשאלות שעלו בנוגע למשחק 3 בסדרת הגמר, נבהיר כי אנחנו כמו כולם ממתינים להנחיות פיקוד העורף וכשיהיה מידע בנושא נעדכן מיידית.

אנחנו, כמובן, לא בעלי הסמכות להודיע על סטטוס המשחק ולכן נמתין להנחיות מנהלת הליגה, הנמצאת בקשר עם הגורמים הרלבנטיים pic.twitter.com/0exNXNr1tn — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) June 13, 2025

Quand à l’attribution du titre : « La position du comité est que le champion doit être déterminé sur le terrain, via des critères sportifs. En l’absence d’un match 3, nécessaire pour déterminer le champion, le comité décide, avec fermeté, et au vu de la situation actuelle, qu’aucune équipe ne sera couronnée championne. »