Équipe de France

Les U20 françaises peuvent encore espérer se maintenir en Division A européenne lors d'un ultime match, après leur victoire face à la Tchéquie !

EQUIPE DE FRANCE - Double championne d’Europe en titre, l’équipe de France U20 se bat maintenant pour sa survie dans l’élite européenne. Grâce à leur victoire 94-69 face à la Tchéquie, les Bleuettes peuvent encore espérer se maintenir en division A, en cas de victoire lors de leur dernier match dimanche 9 août. Sinon, elles seront reléguées en deuxième division.
|
00h00
Résumé
Les U20 françaises peuvent encore espérer se maintenir en Division A européenne lors d'un ultime match, après leur victoire face à la Tchéquie !

L’équipe de France U20 a remporté la première de ses deux manches pour se maintenir en première Division continentale à l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Plus que de l’orgueil, il en allait de la survie de l’équipe de France U20 en Division A. Opposées à la République Tchèque samedi 9 août pour le premier de leurs deux matchs de classement pour les places 13 à 16, les joueuses d’Emmanuel Body devaient impérativement l’emporter pour encore avoir la possibilité de se maintenir en division A, lors d’un ultime match le lendemain face au vainqueur du match entre les Pays-Bas et le Portugal, pays hôte. À des années-lumière de leur statut de double championnes en titre, Lou Bobst et ses coéquipières ont remporté la première mi-temps de leur opération maintien, avec un succès maîtrisé 94-69.

63% aux tirs en première mi-temps !

Galvanisées par l’enjeu, les deux sélections ont d’entrée proposé une vraie bataille, avec autant d’intensité que d’imprécision dans les transmissions. Mais aux tirs, les Françaises sont mieux rentrées dans la rencontre (61% d’adresse) que les Tchèques qui n’avaient concrétisé que cinq de leur dix-neuf tentatives du premier quart-temps. Pour autant, grâce à des fautes provoquées, la Tchéquie n’avait gardé que cinq points de retard après dix minutes : 21-16.

Si les Tchèques ne parvenaient pas à créer plus de danger (27% de réussite à la mi-temps), les Françaises ont elles continué à prendre confiance et appuyer, à l’image d’un Margot Ounounou à la hauteur du rendez-vous. L’intérieure de Champagne Basket s’est montrée cruciale au scoring, avec 16 points à 7/13 aux tirs et 5 rebonds, mais aussi dans des domaines invisibles à la lecture des stats. Sa pose d’écran était diaboliquement efficace pour ses coéquipières, qui n’avaient plus qu’à driver ou prendre un tir de loin sans vis-à-vis. Lou Bobst en a été l’une des larges bénéficiaires, avec déjà 10 points en première mi-temps, sur ses 18 inscrits dans la rencontre. Les Bleuettes virent en tête à la pause (49-30) avec une adresse démoniaque de 63% aux tirs.

Encore une “mi-temps” pour se sauver

Si un léger mieux a été observé côté Tchèque, les Françaises sont restées concentrées et impliquées au retour des vestiaires. En plus de l’impact pérenne de Bobst et Ounounou, Clara Causeur a livré une prestation parfaite avec 9 points à 4/4 aux tirs, tandis que Mariama N’Diaye (11 points) est allée chercher des points faciles sur la ligne de lancers, et termine la rencontre à 5/6 dans l’exercice. Des efforts défensifs ont également pu être appréciés : les ingrédients étaient réunis pour disposer facilement de la République Tchèque sur le score de 94 à 69.

Malgré la large victoire, les Françaises ne sont en réalité qu’à la mi-temps de leur opération sauvetage. Elles devront battre dès ce dimanche l’équipe vainqueure du match entre le Portugal et les Pays-Bas, pour terminer la compétition à la treizième place sur seize, première position de non relégable en division B.

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
thorir
J'sais pas si quelqu'un tient l'info mais c'est pas arrivé depuis combien d'années une équipe de FR en 2eme division européenne ?!??
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Pas de souvenirs de cela mais si quelqu'un a l’info...
Répondre
(0) J'aime
