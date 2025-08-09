L’ancien Gravelinois Briante Weber s’engage à Trévise, son troisième club italien

Jamais deux sans trois. Après la Reggiana Emilia et le Dinamo Sassari, le meneur américain Briante Weber (32 ans) s’est engagé au Treviso Basket, son troisième club italien en deux ans, comme l’a annoncé la formation trévisane sur les réseaux sociaux.

Globe-trotter remarquable en France

Passé par la NBA entre 2015 et 2018 (Memphis, Golden State, Houston, Miami et Charlotte), Briante Weber est un visage connu dans l’Hexagone, où il a évolué pendant deux saisons. Le meneur a fait partie de l’équipe des Metropolitans 92 de Frédéric Fauthoux en 2019-2020, où ses 12,2 points à 49% aux tirs, 3,6 rebonds et 4,7 passes de moyenne étaient appréciés. Weber avait été encore meilleur sous le maillot de Dunkerque l’année suivante, en tournant à 15,4 points à 54% d’adresse, 3,6 rebonds et 4,8 passes. Le natif de Virginie était alors le 7e meilleur marqueur et le 11e meilleur passeur du championnat de France.

Depuis ses débuts professionnels il y a exactement dix ans, le joueur formé à VCU en NCAA s’est montré aussi impactant que globe-trotter, ne restant pas plus d’une saison dans un club. Ainsi, Weber a déjà évolué aux Etats-Unis, en Grèce avec l’Olympiakos, en France, au Canada, à Porto-Rico, en Israël, Turquie, Koweït et dernièrement en Italie, où il a porté le maillot de la Reggiana puis de Sassari après sa parenthèse asiatique.

PROFIL JOUEUR Briante WEBER Âge: 32 ans (29/12/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 9,9 #77 REB 4,9 #36 PD 1,9 #58

La Lega Serie A semble visiblement lui convenir puisqu’après une bonne fin de saison au Dinamo (9,9 points, 4,9 rebonds et 1,9 passe décisive en 26 minutes de moyenne sur 8 matchs) où il a sauvé le club de la relégation, l’Américain s’est engagé à Trévise. “Par sa défense, son énergie et son expérience : il est un super ajout pour Treviso”, peut-on lire dans son officialisation. Briante Weber n’est pas le seul ancien joueur NBA à avoir élu domicile dans la Botte : le champion du monde 2014 Kenneth Faried (2,03 m, 35 ans) évoluait la saison passée à la Reggiana, l’ancien club de Weber, et pourrait y prolonger.