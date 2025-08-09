Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

L’ancien Gravelinois Briante Weber s’engage à Trévise, son troisième club italien

À l'étranger - Passé par les Mets de Frédéric Fauthoux et le BCM Gravelines-Dunkerque il y a cinq ans, le meneur américain Briante Weber s’est engagé au Treviso Basket, après une bonne demi-saison à Sassari, en Lega.
|
00h00
Résumé
L’ancien Gravelinois Briante Weber s’engage à Trévise, son troisième club italien

Passé par le BCM et les Mets 92, Briante Weber s’est engagé à Trévise, son troisième club italien en deux ans.

Crédit photo : FIBA

Jamais deux sans trois. Après la Reggiana Emilia et le Dinamo Sassari, le meneur américain Briante Weber (32 ans) s’est engagé au Treviso Basket, son troisième club italien en deux ans, comme l’a annoncé la formation trévisane sur les réseaux sociaux.

Globe-trotter remarquable en France

Passé par la NBA entre 2015 et 2018 (Memphis, Golden State, Houston, Miami et Charlotte), Briante Weber est un visage connu dans l’Hexagone, où il a évolué pendant deux saisons. Le meneur a fait partie de l’équipe des Metropolitans 92 de Frédéric Fauthoux en 2019-2020, où ses 12,2 points à 49% aux tirs, 3,6 rebonds et 4,7 passes de moyenne étaient appréciés. Weber avait été encore meilleur sous le maillot de Dunkerque l’année suivante, en tournant à 15,4 points à 54% d’adresse, 3,6 rebonds et 4,8 passes. Le natif de Virginie était alors le 7e meilleur marqueur et le 11e meilleur passeur du championnat de France.

Depuis ses débuts professionnels il y a exactement dix ans, le joueur formé à VCU en NCAA s’est montré aussi impactant que globe-trotter, ne restant pas plus d’une saison dans un club. Ainsi, Weber a déjà évolué aux Etats-Unis, en Grèce avec l’Olympiakos, en France, au Canada, à Porto-Rico, en Israël, Turquie, Koweït et dernièrement en Italie, où il a porté le maillot de la Reggiana puis de Sassari après sa parenthèse asiatique.

PROFIL JOUEUR
Briante WEBER
Âge: 32 ans (29/12/1992)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A
PTS
9,9
#77
REB
4,9
#36
PD
1,9
#58

La Lega Serie A semble visiblement lui convenir puisqu’après une bonne fin de saison au Dinamo (9,9 points, 4,9 rebonds et 1,9 passe décisive en 26 minutes de moyenne sur 8 matchs) où il a sauvé le club de la relégation, l’Américain s’est engagé à Trévise. “Par sa défense, son énergie et son expérience : il est un super ajout pour Treviso”, peut-on lire dans son officialisation. Briante Weber n’est pas le seul ancien joueur NBA à avoir élu domicile dans la Botte : le champion du monde 2014 Kenneth Faried (2,03 m, 35 ans) évoluait la saison passée à la Reggiana, l’ancien club de Weber, et pourrait y prolonger.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Lega Basket Serie A
00h00L’ancien Gravelinois Briante Weber s’engage à Trévise, son troisième club italien
L'Allemagne s'est imposée en Slovénie en match de préparation
EuroBasket
00h00L’Allemagne débute sa préparation à l’EuroBasket par une victoire en Slovénie face à Luka Doncic
EuroBasket U16
00h00Nathan Soliman phénoménal avec les Bleuets, qui s’imposent face à la Finlande à l’Euro
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL fonce sur Glynn Watson Jr. !
À l’étranger
00h00ITW – Soprano Szelazek, pour l’amour du jeu et de ses racines : « Jouer en Pologne était une chance »
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen pulvérise un record de points en préparation à l’EuroBasket !
Équipe de France
00h00Fauthoux détaille l’éviction de Ntilikina : « On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu »
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
WNBA
00h00Exceptionnel match de Dominique Malonga qui explose son record, Marine Johannès gagne entre 2 avions
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
1 / 0