Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv se qualifient en finale des playoffs israéliens

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) va disputer une nouvelle finale avec le Maccabi Tel-Aviv. Ce jeudi soir, le club israélien a validé son ticket pour la dernière étape des playoffs de Winner League en battant l’Hapoël Holon (85-73) lors du match 2 des demi-finales.

יש סוויפ, יש גמר שלישי ברציפות! pic.twitter.com/PJiU23cXA0 — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) May 30, 2025

Le Maccabi en route pour un nouveau titre

Dominants en quarts de finale face à Ness Ziona (3-0), les joueurs du Maccabi Playtika Tel-Aviv ont confirmé leur statut de favoris en demi-finales en écartant Holon en deux manches sèches. Dans cette seconde rencontre, ils ont fait la différence dans le dernier quart-temps, portés par Jimmy Clark III (14 points, dont 7 dans le money-time), Tamir Blatt (14 points, 10 rebonds) et Jaylen Hoard, qui a fini meilleur marqueur de son équipe avec 16 unités.

L’ancien joueur NBA, passé par Oklahoma City, enchaîne donc une deuxième finale consécutive avec le club israélien. Roman Sorkin (13 points), malgré des douleurs au dos, a également été précieux. À noter que Claudio Coldebella, le nouveau general manager du Maccabi, assistait à la rencontre.

Toujours privés de Jasiel Rivero, Marial Shayok et Nathan Mensah, les Jaune et Bleu espèrent récupérer des forces avant une finale qui s’annonce disputée. Leur futur adversaire sera connu mardi, à l’issue du match 3 entre l’Hapoël Tel-Aviv, vainqueur de l’EuroCup, et l’Hapoël Jérusalem. Les deux équipes sont à égalité une victoire partout.