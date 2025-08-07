LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an

Austin Reaves s’apprête à toucher le jackpot. Selon plusieurs dirigeants NBA interrogés par ESPN, l’arrière des Los Angeles Lakers devrait signer une prolongation de contrat d’une valeur supérieure à 30 millions de dollars par saison. Une récompense méritée pour celui qui est devenu l’une des plus belles histoires de la franchise californienne.

REPORT: Austin Reaves is expected to re-sign with the Lakers, solidifying his long-term role alongside Luka Dončić, per ESPN. His deal is projected to exceed $30M per year. pic.twitter.com/Xp9UPJ7d1F — Legion Hoops (@LegionHoops) August 6, 2025

De joueur non-drafté à pilier des Lakers

L’ascension de Austin Reaves force le respect. Arrivé en NBA sans être sélectionné à la draft, le joueur de 27 ans a gravi les échelons saison après saison jusqu’à devenir le troisième élément le plus important de l’effectif, derrière les intouchables LeBron James et Luka Doncic.

La saison dernière a marqué un tournant dans sa carrière. Reaves a franchi un nouveau cap en établissant des records personnels avec 20,2 points et 5,8 passes décisives de moyenne par match. Des statistiques qui témoignent de son évolution constante et de son importance croissante dans le système de jeu des Lakers. « Je pense qu’il obtiendra plus de 30 », a confié un dirigeant NBA à Tim Bontemps d’ESPN, « faisant écho à plusieurs sources de front office interrogées sur le prochain contrat que Reaves pourrait obtenir ».

Une saison décisive malgré les difficultés en playoffs

Malgré ses excellentes performances en saison régulière, Austin Reaves a connu quelques difficultés lors des playoffs 2025. Face aux Minnesota Timberwolves au premier tour, il n’a shooté qu’à 31,9% à 3-points, et les Lakers ont affiché un différentiel de -10,1 points avec lui sur le terrain.

Ces contre-performances rappellent aux dirigeants californiens l’importance de ne pas répéter l’erreur commise avec Alex Caruso en 2021. Le départ de ce dernier, devenu depuis une pièce maîtresse du puzzle champion d’Oklahoma City Thunder, hante encore la franchise.

Austin Reaves dispose encore d’une année garantie sur son contrat actuel, plus une player option à 14,9 millions de dollars qu’il ne devrait logiquement pas lever. L’expectative générale reste que le natif de l’Arkansas prolongera son aventure en pourpre et or, confirmant ainsi son statut de pilier de l’effectif pour les années à venir.