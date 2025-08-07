Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an

Austin Reaves se dirige vers un nouveau contrat lucratif avec les Los Angeles Lakers. L'arrière américain devrait percevoir plus de 30 millions de dollars par saison selon plusieurs sources NBA.
|
00h00
Résumé
LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an

Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Austin Reaves s’apprête à toucher le jackpot. Selon plusieurs dirigeants NBA interrogés par ESPN, l’arrière des Los Angeles Lakers devrait signer une prolongation de contrat d’une valeur supérieure à 30 millions de dollars par saison. Une récompense méritée pour celui qui est devenu l’une des plus belles histoires de la franchise californienne.

 

De joueur non-drafté à pilier des Lakers

L’ascension de Austin Reaves force le respect. Arrivé en NBA sans être sélectionné à la draft, le joueur de 27 ans a gravi les échelons saison après saison jusqu’à devenir le troisième élément le plus important de l’effectif, derrière les intouchables LeBron James et Luka Doncic.

La saison dernière a marqué un tournant dans sa carrière. Reaves a franchi un nouveau cap en établissant des records personnels avec 20,2 points et 5,8 passes décisives de moyenne par match. Des statistiques qui témoignent de son évolution constante et de son importance croissante dans le système de jeu des Lakers. « Je pense qu’il obtiendra plus de 30 », a confié un dirigeant NBA à Tim Bontemps d’ESPN, « faisant écho à plusieurs sources de front office interrogées sur le prochain contrat que Reaves pourrait obtenir ».

Une saison décisive malgré les difficultés en playoffs

Malgré ses excellentes performances en saison régulière, Austin Reaves a connu quelques difficultés lors des playoffs 2025. Face aux Minnesota Timberwolves au premier tour, il n’a shooté qu’à 31,9% à 3-points, et les Lakers ont affiché un différentiel de -10,1 points avec lui sur le terrain.

Ces contre-performances rappellent aux dirigeants californiens l’importance de ne pas répéter l’erreur commise avec Alex Caruso en 2021. Le départ de ce dernier, devenu depuis une pièce maîtresse du puzzle champion d’Oklahoma City Thunder, hante encore la franchise.

Austin Reaves dispose encore d’une année garantie sur son contrat actuel, plus une player option à 14,9 millions de dollars qu’il ne devrait logiquement pas lever. L’expectative générale reste que le natif de l’Arkansas prolongera son aventure en pourpre et or, confirmant ainsi son statut de pilier de l’effectif pour les années à venir.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00À 29 ans, Phil Booth annonce sa retraite sportive pour intégrer un staff NBA
Bilal Coulibaly et l'équipe de France passeront sur TMC pour le premier tour de l'Euro
EuroBasket
00h00Le programme de l’équipe de France à la télé pour l’EuroBasket 2025
EuroCup
00h00Les London Lions s’offrent un ancien joueur de Saint-Quentin
WNBA
00h00A’ja Wilson injouable face aux trois Françaises des Valkyries !
ELITE 2
00h00Très ambitieux pour cette saison, l’Élan Béarnais prolonge Mickaël Hay et Bastien Pinault jusqu’en 2028
EuroBasket U18
00h00Où joueront les vice-champions d’Europe U18 à la rentrée ?
Léopold Delaunay a connu une expérience contrastée à la Summer League NBA
Betclic ELITE
00h00Léopold Delaunay : du rêve NBA à la blessure, une Summer League inoubliable malgré tout
Jaylen Hoard est tout proche du retour à la compétition
EuroLeague
00h00ITW – Basket et guerre, le quotidien de Jaylen Hoard en Israël : « Ma famille avait peur pour moi »
Équipe de France
00h00[Rétro] Le quart face au Canada, le match bascule pour la France aux Jeux olympiques de Paris 2024
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes abandonne tout espoir de rester en Ligue et vise “un engagement en NF1, en collaboration avec la FFBB”
1 / 0
Livenews NBA
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
NBA
00h00Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Garnett pour une collaboration mystérieuse
Victor Wembanyama et les Spurs face aux Kings
NBA
00h00La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste
Ousmane Dieng assure avoir évolué à OKC, malgré un temps de jeu en baisse. Il espère pouvoir apporter au groupe France en vue de l'Euro.
NBA
00h00ITW Ousmane Dieng veut apporter l’expérience d’un trophée NBA chez les Bleus : « J’ai appris à gagner des titres »
Marcus Smart sous le maillot des Wizards face à Toronto
NBA
00h00La recrue clé des Lakers : que peut apporter à LA l’ancien Defensive Player of the Year ?
Joel Embid sous le maillot de Philadelphie face à New York au Madison Square Garden
NBA
00h00Westbrook tourne le dos à OKC, Embiid inquiète, Love veut partir : un été mouvementé en NBA
1 / 0