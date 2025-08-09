Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

[Vidéo] Le meilleur de Nathan Soliman contre la Finlande

EuroBasket U16 - Nathan Soliman a une nouvelle fois été déterminant avec l’équipe de France U16 ce samedi 9 août à l’EuroBasket, face à la Finlande (96-55). Retrouvez ses meilleures actions dans la vidéo ci-dessous.
|
00h00
Résumé
[Vidéo] Le meilleur de Nathan Soliman contre la Finlande

Nathan Soliman a dominé face à la Finlande ce samedi 9 août

Crédit photo : FIBA

Face à la Finlande pour leur deuxième match de poule à l’EuroBasket U16, les Bleuets ont largement dominé (96-55) grâce à une nouvelle performance de haut vol de Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans). L’ailier du Pôle France a été intenable sous le cercle et sur jeu rapide, terminant avec 21 points à 7/10 aux tirs et 9 rebonds en seulement 23 minutes.

LIRE AUSSI

Un match plein de Nathan Soliman

Déjà en vue la veille face à la Suisse, Nathan Soliman a confirmé qu’il était l’un des leaders offensifs des Bleuets. Grâce à sa fluidité balle en main, ses changements de rythme et son activité constante au rebond, il a fait vivre un calvaire à la défense finlandaise. Sa prestation a permis à la France de creuser l’écart dès le troisième quart-temps, avant de finir le travail dans le dernier.

Les joueurs de Nicolas Absalon poursuivent ainsi leur parcours parfait dans ce début de compétition, avant d’affronter la Slovénie ce dimanche pour la première place du groupe B.

🎥 La vidéo de ses meilleures actions est à découvrir ci-dessous, via le tweet de Scouting Lab :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nathan Soliman a dominé face à la Finlande ce samedi 9 août
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Le meilleur de Nathan Soliman contre la Finlande
Ante Brzovic va démarrer sa carrière professionnelle à Challans
ELITE 2
00h00Challans : Après sept prolongations, place aux deux premières recrues
Benoit Mangin au Havre, c'est fini
NM1
00h00Benoit Mangin quitte déjà le STB Le Havre
EuroBasket U20 Féminin
00h00Les U20 françaises peuvent encore espérer se maintenir en Division A européenne lors d’un ultime match, après leur victoire face à la Tchéquie !
Lega Basket Serie A
00h00L’ancien Gravelinois Briante Weber s’engage à Trévise, son troisième club italien
L'Allemagne s'est imposée en Slovénie en match de préparation
EuroBasket
00h00L’Allemagne débute sa préparation à l’EuroBasket par une victoire en Slovénie face à Luka Doncic
EuroBasket U16
00h00Nathan Soliman phénoménal avec les Bleuets, qui s’imposent face à la Finlande à l’Euro
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL fonce sur Glynn Watson Jr. !
À l’étranger
00h00ITW – Soprano Szelazek, pour l’amour du jeu et de ses racines : « Jouer en Pologne était une chance »
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
1 / 0