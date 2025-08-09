[Vidéo] Le meilleur de Nathan Soliman contre la Finlande

Face à la Finlande pour leur deuxième match de poule à l’EuroBasket U16, les Bleuets ont largement dominé (96-55) grâce à une nouvelle performance de haut vol de Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans). L’ailier du Pôle France a été intenable sous le cercle et sur jeu rapide, terminant avec 21 points à 7/10 aux tirs et 9 rebonds en seulement 23 minutes.

Un match plein de Nathan Soliman

Déjà en vue la veille face à la Suisse, Nathan Soliman a confirmé qu’il était l’un des leaders offensifs des Bleuets. Grâce à sa fluidité balle en main, ses changements de rythme et son activité constante au rebond, il a fait vivre un calvaire à la défense finlandaise. Sa prestation a permis à la France de creuser l’écart dès le troisième quart-temps, avant de finir le travail dans le dernier.

Les joueurs de Nicolas Absalon poursuivent ainsi leur parcours parfait dans ce début de compétition, avant d’affronter la Slovénie ce dimanche pour la première place du groupe B.

🎥 La vidéo de ses meilleures actions est à découvrir ci-dessous, via le tweet de Scouting Lab :