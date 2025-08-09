Nathan Soliman phénoménal avec les Bleuets, qui s’imposent face à la Finlande à l’Euro

Après la victoire pleine de la veille face à la Suisse (101-36), l’équipe de France U16 enchaînait face à la Finlande, pour leur deuxième match de poule de l’EuroBasket. Face à une adversité plus tenace en première période, les Bleuets ont finalement supériorité physique pour s’imposer 96-55.

Démonstration physique

Dans l’ambiance calfeutrée de l’Arena de Tbilissi, les Bleuets ont d’entrée eu affaire à une adversité plus relevée que la veille. Les Finlandais, qui voulaient se ressaisir après leur défaite initiale, se sont rapidement montrés dangereux par l’intermédiaire de l’ailier finlandais surclassé Joseph Talla. Mais la bonne entame de match de Messi Yangala et de Nathan Soliman, difficilement contrôlables sous le cercle, ont permis aux Français de virer en tête après dix minutes : 24-20.

Le deuxième quart-temps a permis à Aaron Towo-Nansi de montrer les multiples facettes de son jeu, qui ne se résume pas au scoring. Mis en difficulté aux tirs par les robustes défenseurs finlandais, le jeune meneur de Cholet avait déjà distribué 4 de ses 8 passes décisives à la mi-temps, alors qu’il n’avait inscrit que 5 points à 1/7 aux tirs. Son implication défensive, à la fois pour harceler son vis-à-vis mais aussi pour sa combativité au rebond, a elle aussi été précieuse.

Messi Yangala était lui inarrêtable à proximité du cercle, où l’ailier de Fleury était clairement le meilleur sur le terrain dans l’impact. Il a d’ailleurs signé une belle performance à 12 points et 8 rebonds en 23 minutes. Dans le même temps, le sélectionneur Nicolas Absalon a utilisé à merveille l’apport en sortie de banc d’Alassane Traore qui a interféré dans le jeu finlandais pour obtenir des paniers sur transition. L’arrière du Mans termine la rencontre avec 12 points, dont 8 en première mi-temps pour permettre aux Français de mener 40-32 à mi-parcours.

Nathan Soliman ultra dominant

Au retour des vestiaires, la France semblait revenir avec plus d’intentions, ce que la Finlande n’a pas pu reproduire. Les jeunes Grands-Ducs ont perdu beaucoup de ballons, créant une sorte de nervosité perceptible dans leur maladresse au tir mais aussi dans les fautes provoquées à de trop nombreuses reprises. Sans fléchir, Nathan Soliman en a profité, et a une nouvelle fois délivré un match de patron. L’ailier phénomène du Pôle France a signé un quasi double-double avec 21 points à 7/10 aux tirs et 9 rebonds, en seulement 23 minutes. Son jeu fluide et ses changements de vitesse ont été létaux pour une défense finlandaise qui se résignait, et ont permis à la France de compter presque vingt points d’avance avant le dernier acte (64-46).

Le clou a rapidement été enfoncé par les Français qui, sous l’impulsion d’un Soliman phénoménal et d’un Towo-Nansi qui retrouvait un peu d’adresse, ont pris les Finlandais en tenaille. Dominants physiquement, les Bleuets s’imposent 96-55 grâce à l’apport de ses grands particulièrement. Les joueurs de Nicolas Absalon doivent encore affronter la Slovénie ce dimanche à 11h30, dans un choc entre invaincus qui décidera de la première place du groupe B.