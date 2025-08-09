L’Allemagne débute sa préparation à l’EuroBasket par une victoire en Slovénie face à Luka Doncic

L’équipe d’Allemagne, championne du monde en titre, a parfaitement démarré sa série de matchs amicaux avant l’EuroBasket 2025 (27 août au 14 septembre en Finlande et Lettonie) en s’imposant 103-89 à Ljubljana contre la Slovénie. Malgré l’absence de cadres comme Dennis Schröder, Daniel Theis et Maodo Lo, la sélection dirigée par Álex Mumbrú a pris le dessus sur Luka Doncic et ses coéquipiers, dans une rencontre rythmée et parfois électrique.

Préparation – Ljubljana (SLO) Slovénie 89 Allemagne 103

Wagner et Krämer en évidence

Face à une salle chauffée à bloc, Franz Wagner a rapidement mis l’Allemagne sur de bons rails avec des dunks spectaculaires et un tir à 3-points longue distance. David Krämer, très adroit derrière l’arc, a contribué à creuser l’écart. Menée par Wagner, Isaac Bonga et Justus Hollatz, la Mannschaft a viré en tête à la pause (53-48), malgré une accumulation de fautes et un arbitrage jugé frustrant côté allemand.

Le troisième quart-temps a été décisif : un 27-14, ponctué par un panier de Krämer au buzzer depuis le milieu de terrain, a donné 18 points d’avance aux visiteurs (80-62). Christian Anderson, pour sa première sélection, a également marqué les esprits avec un dunk en contre-attaque et un tir primé.

Luka Doncic Highlights vs Germany : 19 PTS

5-11 FG (45%)

3-6 3PT (50%)

6-13 FT

5 AST

3 REB Luka looked really good in the first half, being aggressive and trying his best to keep his Slovenian teammates in the hunt, but in the end Germany had too many NBA players on the roster… pic.twitter.com/wd1roNcUKQ — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) August 8, 2025

« Toujours dur contre Luka »

En fin de match, la Slovénie a tenté de recoller grâce à plusieurs tirs extérieurs, mais l’Allemagne est restée solide, atteignant même la barre des 100 points à deux minutes du terme. « Notre premier match… on pensait faire plus d’erreurs, mais on a tenu ensemble », a confié Isaac Bonga après la rencontre. « C’est toujours dur contre Luka, on sait tous quel talent il a ».

Franz Wagner, lui, retenait surtout le caractère engagé de ce premier test : « C’était plus chaud que je ne l’imaginais. On a encore beaucoup à améliorer, mais on a montré ce qu’on veut faire ». Les deux équipes se retrouveront dès dimanche à Mannheim pour la revanche.