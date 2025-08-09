Recherche
EuroBasket masculin

L’Allemagne débute sa préparation à l’EuroBasket par une victoire en Slovénie face à Luka Doncic

Sans Dennis Schröder, Daniel Theis et Maodo Lo, l’Allemagne a dominé la Slovénie de Luka Doncic (103-89) à Ljubljana pour lancer sa préparation à l’EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
L’Allemagne débute sa préparation à l’EuroBasket par une victoire en Slovénie face à Luka Doncic

L’Allemagne s’est imposée en Slovénie en match de préparation

Crédit photo : DBB/Berger

L’équipe d’Allemagne, championne du monde en titre, a parfaitement démarré sa série de matchs amicaux avant l’EuroBasket 2025 (27 août au 14 septembre en Finlande et Lettonie) en s’imposant 103-89 à Ljubljana contre la Slovénie. Malgré l’absence de cadres comme Dennis Schröder, Daniel Theis et Maodo Lo, la sélection dirigée par Álex Mumbrú a pris le dessus sur Luka Doncic et ses coéquipiers, dans une rencontre rythmée et parfois électrique.

– Ljubljana (SLO)

Wagner et Krämer en évidence

Face à une salle chauffée à bloc, Franz Wagner a rapidement mis l’Allemagne sur de bons rails avec des dunks spectaculaires et un tir à 3-points longue distance. David Krämer, très adroit derrière l’arc, a contribué à creuser l’écart. Menée par Wagner, Isaac Bonga et Justus Hollatz, la Mannschaft a viré en tête à la pause (53-48), malgré une accumulation de fautes et un arbitrage jugé frustrant côté allemand.

Le troisième quart-temps a été décisif : un 27-14, ponctué par un panier de Krämer au buzzer depuis le milieu de terrain, a donné 18 points d’avance aux visiteurs (80-62). Christian Anderson, pour sa première sélection, a également marqué les esprits avec un dunk en contre-attaque et un tir primé.

« Toujours dur contre Luka »

En fin de match, la Slovénie a tenté de recoller grâce à plusieurs tirs extérieurs, mais l’Allemagne est restée solide, atteignant même la barre des 100 points à deux minutes du terme. « Notre premier match… on pensait faire plus d’erreurs, mais on a tenu ensemble », a confié Isaac Bonga après la rencontre. « C’est toujours dur contre Luka, on sait tous quel talent il a ».

Franz Wagner, lui, retenait surtout le caractère engagé de ce premier test : « C’était plus chaud que je ne l’imaginais. On a encore beaucoup à améliorer, mais on a montré ce qu’on veut faire ». Les deux équipes se retrouveront dès dimanche à Mannheim pour la revanche.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
