Betclic Élite

Julien Mahé et Mathis Dossou-Yovo de retour à Saint-Quentin en tant qu’adversaires : « Il y aura de l’émotion, c’est certain ! »

Anciennes icônes de Saint-Quentin, le coach Julien Mahé et le joueur Mathis Dossou-Yovo seront de retour au Palais des Sports Pierre-Ratte ce vendredi avec Nanterre. Pour un match forcément loin d'être comme les autres...
00h00
Julien Mahé et Mathis Dossou-Yovo de retour à Saint-Quentin en tant qu’adversaires : « Il y aura de l’émotion, c’est certain ! »

Julien Mahé sera de retour à Pierre-Ratte, où il est idolâtré, ce vendredi

Crédit photo : Julie Dumélié

Depuis la publication du calendrier, en juillet dernier, la date a été cochée partout à Saint-Quentin. 31 octobre. Pour le match le plus attendu de la saison, avec le retour du plus grand coach de l’histoire du club, Julien Mahé, et de son ancien MVP, Mathis Dossou-Yovo, avec Nanterre.

– Journée 6

« Quand je vais aller m’asseoir sur le banc des visiteurs… »

Arrivé en janvier 2020 avec l’objectif de sauver le SQBB de la relégation en Nationale 1, le technicien breton a emmené le club axonais jusqu’au Top 16 de Champions League, avant de s’en aller franchir un cap avec Nanterre. Quasiment six mois après avoir quitté Pierre-Ratte sous la standing ovation d’un public reconnaissant, des milliers d’écharpes brodées à son nom brandies dans les tribunes, Julien Mahé s’apprête à retrouver son ancienne maison, là-même où une tribune porte son nom !

« C’est un match particulier », a-t-il admis à L’Aisne Nouvelle. « L’émotion sera là, forcément. L’avant-match ne sera pas simple. À moi de gérer tout ça, surtout l’avant match. Quand je vais aller m’asseoir sur le banc des visiteurs, après être sorti du vestiaire, et que je vais voir certains visages, il y aura de l’émotion, c’est certain. Mais quand le ballon sera en jeu… il faudra faire en sorte de sortir de là avec la victoire. »

« Une salle qui a beaucoup compté » pour Dossou-Yovo

Pour Mathis Dossou-Yovo, ce sera peut-être un poil moins particulier, lui qui a déjà affronté deux fois Saint-Quentin depuis son départ (et perdu deux fois avec Paris !). Mais le Castelroussin, MVP de Pro B avec Saint-Quentin, n’était encore jamais retourné jouer à Pierre-Ratte, l’endroit où il a renversé sa carrière.

Restant sur une saison décevante avec l’Élan Chalon au moment de poser ses valises en Picardie, il est désormais champion de France, étiqueté joueur d’EuroLeague (4 matchs) et futur international français. Tout ça en grande partie grâce à son passage au SQBB. Lui aussi s’est exprimé pour l’Aisne Nouvelle.

Mathis Dossou-Yovo dans les bras de Julien Mahé après le titre de champion de France Pro B en 2023 (photo : Julie Dumélié)

« Je n’ai encore jamais eu l’occasion de rejouer ici. J’ai hâte, parce que cette salle et ces gens ont beaucoup compté pour moi. Est-ce que ce sera dur émotionnellement ? Je ne pense pas. Je vais retrouver des gens que j’aime… il y a pire quand même ! (rires) Le plus important, c’est de tout faire pour gagner. Eux comme nous, on a la même envie. Sur le parquet, il n’y a pas de copains. Bien au contraire, c’est la guerre. Après on se prendra dans les bras. On sait que c’est une équipe qui peut enflammer la rencontre, surtout à Pierre-Ratte. »

Un hommage à Noël Benoit

Un match d’autant plus émouvant que ce sera aussi le premier depuis l’annonce de la disparition de Noël Benoit, l’un des plus illustres supporters du SQBB, président du groupe des Renards Blancs, l’un des kops qui anime la salle axonaise.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Nanterre
