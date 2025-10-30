Recherche
NM1

Après un début de saison décevant, Poissy ajuste son effectif sur les joueurs français

Après sept défaites en huit matchs de NM1, Poissy est parvenu à un accord de séparation avec Samba Balayera. Le PBA a signé Brahim Dossou en renfort, lui qui a signé sa meilleure saison en carrière sous les ordres de Joseph Kalambani à Besançon.
Après un début de saison décevant, Poissy ajuste son effectif sur les joueurs français

Brahim Dossou remplace Samba Balayera à Poissy

Crédit photo : Poissy Basket

Après un début de saison décevant, généralement, les clubs choisissent des joueurs étrangers comme fusible. Mais ce n’est pas le cas du Poissy BA… Le club francilien a surpris en ajustant sa base de JFL…

Fin de collaboration entre Poissy et Balayera

Samba Balayera (1,95 m, 29 ans) ne portera plus le maillot de Poissy. Le club des Yvelines a officialisé la séparation d’un commun accord avec son arrière, auteur d’un début de saison discret en Nationale 1 (7 points à 28%, 2,1 rebonds et 0,9 passe décisive pour 2,9 d’évaluation), lon de son niveau de l’an dernier avec les Metropolitans (12,3 points à 39%).

Passé par les U21 du Paris Levallois entre 2014 et 2017, Samba Balayera a ensuite enchaîné cinq saisons en NM1 entrecoupé d’un passage en NM2 entre 2022 et 2024, portant notamment les couleurs de Souffelweyersheim, GET Vosges, Caen, Levallois puis Poissy depuis la rentrée.

Dans son communiqué, outre « son investissement et son leadership auprès des jeunes », le PBA a remercié l’international malien pour « sa droiture et son honnêteté », laissant ainsi entendre qu’il n’était pas forcément disposé à rester toute la saison à Poissy.

Brahim Dohou arrive en renfort

Pour faire face à ce départ, les Pisciacais accueillent Brahim Dohou (1,94 m, 26 ans) jusqu’à la fin de la saison.

L’arrière-ailier, passé par le centre de formation du Mans, avant de lancer sa carrière professionnelle à Denain en 2020/2021 (Pro B) sort de quatre saisons en Nationale 1, aux Sables d’Olonne et à Besançon, où il avait établi ses meilleures statistiques en carrière (14,4 points, 4,3 rebonds et 1,8 passe en 2023/2024). Dans le Doubs, il a justement évolué sous les ordres du coach Joseph Kalambani, qu’il retrouvera au PBA.

Parti ensuite à Lorient, il n’a cependant pas su confirmer sa saison bisontine, divisant ses statistiques par deux (7,7 points à 47%, 2,5 rebonds et 1,3 passe décisive) et vivant un calvaire collectif avec le CEP, contraint de passer par la poule basse pour sauver sa peau en NM1, loin des ambitions collectives du club.

Un derby francilien pour relancer la machine

En difficulté en ce début de saison (1 victoire en 8 matchs), Poissy occupe actuellement la 12e place de la poule A. L’équipe de Joseph Kalambani reste sur un court revers à Chartres (91-87) –  sixième défaite consécutive – et tentera de se relancer vendredi soir à domicile face à Val de Seine, pour un derby déjà important dans la course au maintien. Avec Brahim Dohou en facteur X ?

