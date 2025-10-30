Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Grand soleil en BCL pour Killian Tillie avec Malaga, Hugo Besson dans le brouillard avec Tofas

BCL - Killian Tillie et l’Unicaja Malaga poursuivent leur sans-faute en Ligue des Champions (BCL) après une large victoire contre Ostende (102-80). De son côté, Hugo Besson et Tofas Bursa ont connu leur premier revers européen face à Tenerife (64-81).
|
00h00
Résumé
Écouter
Grand soleil en BCL pour Killian Tillie avec Malaga, Hugo Besson dans le brouillard avec Tofas

Malaga et Killian Tillie (au fond) poursuivent leur sans faute en BCL

Crédit photo : FIBA Basketball

Killian Tillie (2,08 m, 27 ans) a vécu une soirée tranquille mais victorieuse avec l’Unicaja Malaga. Le club andalou a dominé Ostende sur son parquet du Palacio de Deportes José María Martín Carpena (102-80) pour conserver son invincibilité (3-0) dans le groupe G de la Basketball Champions League.

Pendant ce temps, Hugo Besson (1,95 m, 24 ans) et le Tofas Bursa se sont inclinés à domicile contre Tenerife (64-81), concédant leur première défaite européenne de la saison

L’Unicaja Malaga déroule 

Les doubles champions en titre, Malaga, ont une fois de plus confirmé leur supériorité. Guidés par un Kendrick Perry étincelant (22 points à 9/10 aux tirs), dotés d’une adresse dingue (35/42 à 2-points), les Espagnols n’ont laissé aucune chance à Ostende (102-80), malgré les efforts de l’ex-villeurbannais, Noam Yaacov, auteur d’un match plein (14 points, 7 passes, 4 rebonds).

De son côté, le futur international Killian Tillie a évidemment pu participer à la fête avec 10 minutes de jeu, pour un petit rendement (3 points à 1/3, 2 rebonds et 1 passe décisive).

Killian TILLIE
Killian TILLIE
3
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
MAL
102 80
OOS
LIRE AUSSI

Hugo Besson et Tofas stoppés net par Tenerife

Dans le groupe D, le Tofas Bursa a mordu la poussière face à Tenerife, battu 64-81 à domicile, incapable de contenir la maîtrise des vétérans Marcelinho Huertas (15 points, 5 passes, 4 rebonds) et Giorgi Shermadini (10 points, 11 rebonds).

Avec 6 points à 3/8 et 2 rebonds en 18 minutes, Hugo Besson a livré l’une de ses prestations les plus discrètes de la saison.

Hugo BESSON
Hugo BESSON
6
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
BUR
64 81
TEN

Pour trouver trace d’un Français brillant, il fallait donc se tourner vers le Colisée, où… Jean-Marc Pansa a mené la vie dure aux Chalonnais, avec ses 19 points pour le Sabah BC.

LIRE AUSSI
Unicaja
Unicaja
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Un triple-double au Japon pour Damien Inglis !
Betclic ELITE
00h00Julien Mahé et Mathis Dossou-Yovo de retour à Saint-Quentin en tant qu’adversaires : « Il y aura de l’émotion, c’est certain ! »
Basketball Champions League
00h00Grand soleil en BCL pour Killian Tillie avec Malaga, Hugo Besson dans le brouillard avec Tofas
EuroCup
00h00Jerry Boutsiele sort son meilleur match en EuroCup, Zacharie Perrin continue de briller dans le vide pour Hambourg
Qualif' Coupe du Monde
00h00Malgré les réticences initiales de l’AS Monaco, Vassilis Spanoulis va prolonger avec la Grèce
NM1
00h00Après un début de saison décevant, Poissy ajuste son effectif sur les joueurs français
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit officiellement dans les rangs du Limoges CSP : « Fier de rejoindre un club historique »
EuroCup Féminine
00h00Le BLMA verrouille presque la première place, la vengeance de Villeneuve-d’Ascq, Charnay et Angers en difficulté
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit va s’engager avec Limoges
ELITE 2
00h00L’envol du minot : Imanol Prot, leader inattendu du PB86
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
1 / 0