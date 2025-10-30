Grand soleil en BCL pour Killian Tillie avec Malaga, Hugo Besson dans le brouillard avec Tofas

Killian Tillie (2,08 m, 27 ans) a vécu une soirée tranquille mais victorieuse avec l’Unicaja Malaga. Le club andalou a dominé Ostende sur son parquet du Palacio de Deportes José María Martín Carpena (102-80) pour conserver son invincibilité (3-0) dans le groupe G de la Basketball Champions League.

Pendant ce temps, Hugo Besson (1,95 m, 24 ans) et le Tofas Bursa se sont inclinés à domicile contre Tenerife (64-81), concédant leur première défaite européenne de la saison

L’Unicaja Malaga déroule

Les doubles champions en titre, Malaga, ont une fois de plus confirmé leur supériorité. Guidés par un Kendrick Perry étincelant (22 points à 9/10 aux tirs), dotés d’une adresse dingue (35/42 à 2-points), les Espagnols n’ont laissé aucune chance à Ostende (102-80), malgré les efforts de l’ex-villeurbannais, Noam Yaacov, auteur d’un match plein (14 points, 7 passes, 4 rebonds).

De son côté, le futur international Killian Tillie a évidemment pu participer à la fête avec 10 minutes de jeu, pour un petit rendement (3 points à 1/3, 2 rebonds et 1 passe décisive).

Hugo Besson et Tofas stoppés net par Tenerife

Dans le groupe D, le Tofas Bursa a mordu la poussière face à Tenerife, battu 64-81 à domicile, incapable de contenir la maîtrise des vétérans Marcelinho Huertas (15 points, 5 passes, 4 rebonds) et Giorgi Shermadini (10 points, 11 rebonds).

Avec 6 points à 3/8 et 2 rebonds en 18 minutes, Hugo Besson a livré l’une de ses prestations les plus discrètes de la saison.

Pour trouver trace d’un Français brillant, il fallait donc se tourner vers le Colisée, où… Jean-Marc Pansa a mené la vie dure aux Chalonnais, avec ses 19 points pour le Sabah BC.