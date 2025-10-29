Recherche
BCL

Chalon poursuit sa marche en avant en Ligue des Champions

BCL - L'Élan Chalon s'ajoute à la liste des cadors qui terminent invaincus de cette phase aller de la Ligue des Champions. Les Chalonnais ont confirmé leurs deux premiers exploits face aux Azerbaïdjanais de Bakou et leur pivot Jean-Marc Pansa (score final 84-71).
00h00
Résumé
Chalon poursuit sa marche en avant en Ligue des Champions
Crédit photo : Basketball Champions League

Dans un groupe de Ligue des Champions avec l’ALBA Berlin et Nymburk, il était difficile d’imaginer l’Élan Chalon ressortir invaincu au bout de la phase aller. C’est pourtant exactement ce qu’il se passe. Après s’être offert les deux cadors du groupe, les Chalonnais ont pu plus facilement disposer des Azerbaïdjanais du Sabah Baku, 84-71. C’était le premier match européen au Colisée depuis quasiment huit ans.

La victoire s’est dessinée dès la première période (54-35 à la mi-temps), avant de se resserrer en seconde. Le pivot français Jean-Marc Pansa, désormais joueur de Baku, termine meilleur marqueur avec 19 points, comme envieux de prouver auprès du public français. Avant la phase retour, l’Élan prend une très sérieuse option sur la qualification au tour suivant.

Plus d’informations à venir…

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
