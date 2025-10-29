Chalon poursuit sa marche en avant en Ligue des Champions

Dans un groupe de Ligue des Champions avec l’ALBA Berlin et Nymburk, il était difficile d’imaginer l’Élan Chalon ressortir invaincu au bout de la phase aller. C’est pourtant exactement ce qu’il se passe. Après s’être offert les deux cadors du groupe, les Chalonnais ont pu plus facilement disposer des Azerbaïdjanais du Sabah Baku, 84-71. C’était le premier match européen au Colisée depuis quasiment huit ans.

La victoire s’est dessinée dès la première période (54-35 à la mi-temps), avant de se resserrer en seconde. Le pivot français Jean-Marc Pansa, désormais joueur de Baku, termine meilleur marqueur avec 19 points, comme envieux de prouver auprès du public français. Avant la phase retour, l’Élan prend une très sérieuse option sur la qualification au tour suivant.

Plus d’informations à venir…