Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

L’Élan Chalon espère des renforts, mais « ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop »

Betclic ÉLITE - Confronté aux blessures de Mathéo Leray et Nate Darling, l'Élan Chalon espère un nouveau joueur, voire plus. Mais Elric Delord ne recrutera pas juste pour recruter...
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Élan Chalon espère des renforts, mais « ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop »

En effectif réduit, l’Élan veut faire confiance à son centre de formation, en espérant trouver un renfort

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Pour l’Élan Chalon, l’euphorie du début de l’automne s’est dissipée. Certes toujours invaincue en BCL (2v-0d), avant la réception de Sabah ce mercredi, l’équipe bourguignonne est tombée dans le rouge en Betclic ÉLITE (2v-3d).

Deux absents majeurs

Mais ce ne sont pas les résultats qui sont en cause. De fait, perdre à Cholet et contre le Paris Basketball n’a rien d’infamant, même si l’écart fait tâche (-59 en deux matchs).

LIRE AUSSI

C’est plutôt le bulletin de santé qui inquiète. « Parler des absents ne m’intéresse pas », a toutefois balayé le coach Elric Delord, au micro du JSL, après la déroute contre Paris. Reste que l’Élan doit se passer de Mathéo Leray depuis deux semaines, sûrement jusqu’à la mi-novembre, et désormais de Nate Darling, victime d’une fracture à la main et qui va le contraindre à rester sur la touche jusqu’à début 2026.

Priorité aux jeunes, en attendant

En alerte sur le marché depuis le départ de Chris Johnson, Chalon n’a pas trouvé son bonheur après le pépin de Leray. Mais la blessure de son shooteur américain augmente cette fois l’urgence. Dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire, Elric Delord a confirmé sa volonté de recruter un nouveau joueur, mais pas à n’importe quel prix non plus…

« J’espère un nouveau joueur a minima. Pourquoi pas deux ou trois. Après, on ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop pour trois semaines. Je préfère mettre Kanté, Tonnellier et Naji sur le terrain. »

Contre Paris, Yanis Tonnellier (3 points à 0/4, 1 rebond et 2 interceptions en 20 minutes) et Akram Naji (6 points à 3/6 et 3 passes décisives en 17 minutes) ont vu ce qu’était le très haut niveau. Jelani Kante (2 minutes) et Klark Riethauser (18 secondes) ont eux fêté leur première apparition dans le monde professionnel.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Joshua Mballa de retour, l’Élan Béarnais au complet face à Quimper
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon espère des renforts, mais « ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop »
ELITE 2
00h00Officiel : Marquise Moore débarque à Challans
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
ELITE 2
00h00La poisse de Marc-Eddy Norelia se poursuit à Caen : une nouvelle saison quasi-blanche en vue
NM1
00h00Imbroglio sur le derby Vitré – Rennes : match rejoué ce soir, appel examiné le… 14 novembre !
NM1
00h00La belle histoire Ali Ould Brahim (Orchies), brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
Betclic ELITE
00h00Limoges : premiers pas et premier point en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset
Aaron Towo-Nansi en BCL contre Holon
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Process Corporation dresse le portrait d’Aaron Towo-Nansi, prodige de Cholet Basket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
1 / 0