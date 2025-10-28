L’Élan Chalon espère des renforts, mais « ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop »

Pour l’Élan Chalon, l’euphorie du début de l’automne s’est dissipée. Certes toujours invaincue en BCL (2v-0d), avant la réception de Sabah ce mercredi, l’équipe bourguignonne est tombée dans le rouge en Betclic ÉLITE (2v-3d).

Deux absents majeurs

Mais ce ne sont pas les résultats qui sont en cause. De fait, perdre à Cholet et contre le Paris Basketball n’a rien d’infamant, même si l’écart fait tâche (-59 en deux matchs).

C’est plutôt le bulletin de santé qui inquiète. « Parler des absents ne m’intéresse pas », a toutefois balayé le coach Elric Delord, au micro du JSL, après la déroute contre Paris. Reste que l’Élan doit se passer de Mathéo Leray depuis deux semaines, sûrement jusqu’à la mi-novembre, et désormais de Nate Darling, victime d’une fracture à la main et qui va le contraindre à rester sur la touche jusqu’à début 2026.

Priorité aux jeunes, en attendant

En alerte sur le marché depuis le départ de Chris Johnson, Chalon n’a pas trouvé son bonheur après le pépin de Leray. Mais la blessure de son shooteur américain augmente cette fois l’urgence. Dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire, Elric Delord a confirmé sa volonté de recruter un nouveau joueur, mais pas à n’importe quel prix non plus…

« J’espère un nouveau joueur a minima. Pourquoi pas deux ou trois. Après, on ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop pour trois semaines. Je préfère mettre Kanté, Tonnellier et Naji sur le terrain. »

Contre Paris, Yanis Tonnellier (3 points à 0/4, 1 rebond et 2 interceptions en 20 minutes) et Akram Naji (6 points à 3/6 et 3 passes décisives en 17 minutes) ont vu ce qu’était le très haut niveau. Jelani Kante (2 minutes) et Klark Riethauser (18 secondes) ont eux fêté leur première apparition dans le monde professionnel.