Coup dur pour l’Élan Chalon : Nate Darling absent deux mois

L’Élan Chalon devra composer sans Nate Darling (1,98 m, 27 ans) pour plusieurs semaines. L’arrière canadien a été victime d’une fracture du troisième métacarpe de la main gauche à la suite d’un choc survenu à l’entraînement. Son indisponibilité est estimée à environ huit semaines annonce son club.

L’Élan Chalon privé de son shooteur

Arrivé cet été pour sa première expérience en France après avoir fait l’intégralité de sa carrière en Amérique du Nord, Nate Darling tournait à 10,3 points (à 30,8 % à 3-points), 2,5 rebonds et 2,3 passes décisives pour 6,3 d’évaluation en 21 minutes sur les quatre premières journées de Betclic ÉLITE. L’ancien étudiant de l’Université du Delaware valait également 16 points à 37% à 3 points, 2,5 rebonds et 1 passe pour 10,5 d’évaluation sur 5 rencontres de Basketball Champions League sur la scène européenne.

PROFIL JOUEUR Nate DARLING Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 27 ans (30/08/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 9,3 #71 REB 2,7 #100 PD 1,7 #85

Cette blessure constitue un vrai coup d’arrêt pour le joueur, mais aussi une perte importante pour une équipe chalonnaise qui cherchait encore sa stabilité en ce début de saison 2025-2026. Il rejoint un autre joueur de la ligne arrière, Matheo Leray, à l’infirmerie chalonnaise.

Chalon veut réagir face à Paris

Battus dernièrement par Cholet, actuel leader du championnat, les Chalonnais occupent la 12e place du classement (2 victoires, 2 défaites) avant de recevoir Paris ce dimanche 26 octobre au Colisée (19h). Le club bourguignon s’active déjà pour trouver un renfort sur les lignes extérieures afin de pallier l’absence de Darling.