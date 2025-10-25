Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Coup dur pour l’Élan Chalon : Nate Darling absent deux mois

Betclic Elite - L’Élan Chalon va devoir faire sans Nate Darling pendant environ huit semaines. Le Canadien, arrivé cet été en Bourgogne, s’est fracturé la main gauche à l’entraînement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Coup dur pour l’Élan Chalon : Nate Darling absent deux mois

Le shooteur Nate Darling sur la touche pour 2 mois

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

L’Élan Chalon devra composer sans Nate Darling (1,98 m, 27 ans) pour plusieurs semaines. L’arrière canadien a été victime d’une fracture du troisième métacarpe de la main gauche à la suite d’un choc survenu à l’entraînement. Son indisponibilité est estimée à environ huit semaines annonce son club.

L’Élan Chalon privé de son shooteur

Arrivé cet été pour sa première expérience en France après avoir fait l’intégralité de sa carrière en Amérique du Nord, Nate Darling tournait à 10,3 points (à 30,8 % à 3-points), 2,5 rebonds et 2,3 passes décisives pour 6,3 d’évaluation en 21 minutes sur les quatre premières journées de Betclic ÉLITE. L’ancien étudiant de l’Université du Delaware valait également 16 points à 37% à 3 points, 2,5 rebonds et 1 passe pour 10,5 d’évaluation sur 5 rencontres de Basketball Champions League sur la scène européenne.

PROFIL JOUEUR
Nate DARLING
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (30/08/1998)

Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
9,3
#71
REB
2,7
#100
PD
1,7
#85

Cette blessure constitue un vrai coup d’arrêt pour le joueur, mais aussi une perte importante pour une équipe chalonnaise qui cherchait encore sa stabilité en ce début de saison 2025-2026. Il rejoint un autre joueur de la ligne arrière, Matheo Leray, à l’infirmerie chalonnaise.

Chalon veut réagir face à Paris

Battus dernièrement par Cholet, actuel leader du championnat, les Chalonnais occupent la 12e place du classement (2 victoires, 2 défaites) avant de recevoir Paris ce dimanche 26 octobre au Colisée (19h). Le club bourguignon s’active déjà pour trouver un renfort sur les lignes extérieures afin de pallier l’absence de Darling.

Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mike Smith était déjà forfait lors de Le Portel - Boulazac
Betclic ELITE
00h00Le Portel toujours sans victoire et peut-être encore sans un joueur clé au Mans
EasyCredit BBL
00h0052 points, c’est le total fou de l’ancien arrière du SLUC Nancy ce vendredi en Allemagne !
Evan Fournier décroche la victoire à Munich pour son retour à la compétition
EuroLeague
00h00L’Olympiakos gagne sans forcer face au Bayern, Bartzokas relance Fournier tranquillement
Betclic ELITE
00h00Coup dur pour l’Élan Chalon : Nate Darling absent deux mois
Battu à Angers mardi, Levallois et Kane Milling (17 points) ont retrouvé la victoire ce vendredi en NM1
NM1
00h00Levallois repart, Le Havre toujours parfait : le point complet sur les deux poules
EuroLeague
00h00Brice Dessert fait ses premiers pas en EuroLeague lors du derby face à Fenerbahçe
Séphane Gombauld a joué son premier match de la saison contre Limoges, samedi dernier
Betclic ELITE
00h00Stéphane Gombauld (SLUC Nancy) : « On était vraiment à la limite de l’opération »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
1 / 0
Livenews NBA
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
1 / 0