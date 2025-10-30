Le BLMA verrouille presque la première place, la vengeance de Villeneuve-d’Ascq, Charnay et Angers en difficulté

Le BLMA solide leader

Toujours invaincu (4v-0d), Lattes-Montpellier n’est pas encore officiellement qualifié pour le tour suivant, mais c’est tout comme ! On peut même écrire, sans trop prendre de risque, que le BLMA, tombeur de Brno (77-70), a déjà verrouillé la première place de son groupe.

Si Samantha Breen a terminé meilleure marqueuse du soir avec ses 15 unités, la future internationale Sarah Cissé a poursuivi son étonnante campagne européenne (14 points à 100% et 7 rebonds pour 21 d’évaluation en 21 minutes). À tout juste 18 ans, l’ancienne pensionnaire du Pôle France tourne à 21,7 points à 83% et 6,7 rebonds.

L’ESBVA, au mauvais souvenir suisse

Pas de souci non plus pour Villeneuve-d’Ascq ! Un mois après le camouflet à Fribourg (68-75), les tenantes du titre se sont durement vengées face à l’équipe suisse (75-48).

« C’est une revanche par rapport à nous-mêmes », appréciait le coach Maxime Bézin dans La Voix du Nord. Et par rapport au club helvète, qui n’avait pas reçu dignement l’ESBVA lors de sa venue début octobre. « Ils nous ont cassé les pieds du jour de notre arrivée à la gare jusqu’à notre départ », racontait l’ancien entraîneur lillois à La Voix du Nord. « Je ne suis pas né de la dernière pluie. Quand on entasse 14 personnes pour deux heures de minibus, que tu n’en as qu’un seul pour faire les aller-retour hôtel-salle, que tu dois toi-même servir à manger au groupe -j’ai même dû faire la vaisselle –, c’est juste inadmissible. »

Vainqueur de son sixième match de suite, avec une Alexis Peterson encore injouable (18 points), l’ESBVA prend seul les commandes de son groupe après quatre journées (3v-1d). La qualification est en bonne voie.

L’ego n’a pas suffi pour Charnay

En revanche, le billet pour les playoffs n’est pas encore assuré, ni pour Charnay, ni pour Angers. À domicile, face au leader Athinaïkos, le CBBS avait l’occasion de recoller avec la tête mais les Pinkies ont perdu toute illusion lors d’une première mi-temps catastrophique (jusqu’à -3). Et si elles sont revenues à 67-67, les coéquipières de Shakayla Thomas (19 points) ont raté le hold-up (69-75).

Avec deux derniers matchs face à Gorzow et Besiktas, les deux équipes derrière, le CBBS conserve toutefois son destin en mains. Surtout que les quatre meilleures troisièmes (sur douze poules) poursuivront également l’aventure.Mais il faudra aller deux fois à l’extérieur. Pas cadeau…

« J’ai des filles qui ont su montrer de l’ego », apprécie Stéphane Leite, interrogé par le JSL. « C’est ce que je leur ai demandé à la mi-temps. J’ai vu un autre visage ensuite. Je ne suis pas triste. On ne peut pas être triste quand on est mené de vingt points à la pause. En première, on s’est fait démolir sur toutes le stats. Ça aurait pu tourner à la fin pour nous, mais ça aurait été un hold-up. »

Le vilain tour du duo Berkani – Samson à Angers

Quant à l’UFAB, sa situation est encore plus mal embarquée. Battues à domicile par l’Estudiantes Madrid (82-87) de Lisa Berkani, tout fraîchement arrivée dans la capitale espagnole (13 points à 5/11 et 4 passes décisives), et Clémentine Samson, (5 points en 13 minutes), les Angevines sont désormais troisièmes (2v-2d), distancées d’une longueur par leur adversaire du soir et le Rapid Bucarest.

Si Anna Ngo Ndjock a brillé avec 32 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont payé une faible profondeur de banc et une forme de léthargie sous les panneaux (18 rebonds offensifs). C’est ce que regrettait la coach, dans les colonnes du Courrier de l’Ouest.

« On encaisse quasi 90 points à domicile, ce n’est pas possible, comme laisser les Espagnoles capter 18 rebonds offensifs. On n’a pas tenu le tempo du match. En fin de match, je suis entrée dans les rotations et on a mangé. Ce n’est pas normal ! On a besoin de tout le monde. A un moment, je suis bien obligée de faire souffler les joueuses… »

Et les autres ?

Parmi les multiples autres Françaises engagées sur les parquets d’EuroCup ce mercredi soir, peu de bonheur collectif, hormis pour Lou Lopez-Sénéchal (9 points et 5 passes décisives dans une victoire 99-62 de Jairis) et le duo de Sesto San Giovanni, victorieux 76-66 face à Szekszard. Jodie Cornelie-Sigmundova a peu joué (10 minutes) mais Sara Roumy s’est régalée (20 points à 8/16 et 3 passes décisives).

Enfin, on notera la défaite coûteuse du KB Peja, et sa colonie française. Après son exploit à l’aller en République tchèque, le club kosovar n’a pas pu récidiver face à Chomutov (75-81). De fait, au centre de tout à Peja (39 minutes et 25 secondes de jeu), Eve Wembanyama n’était pas dans un très grand soir (11 points à 4/13, 6 rebonds et 3 interceptions). Si Clara Mertz n’était pas sur la feuille de match, Salimata Koita doit elle se contenter de 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 14 minutes.