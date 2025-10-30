Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup Féminine

Le BLMA verrouille presque la première place, la vengeance de Villeneuve-d’Ascq, Charnay et Angers en difficulté

Les quatre clubs français engagés en EuroCup féminine jouaient ce mercredi. Et le 4/4 de la semaine dernière a laissé place à un 2/4. Si Lattes-Montpellier et Villeneuve-d'Ascq ont fait un grand pas vers les playoffs, Charnay et Angers se sont compliqués la tâche.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le BLMA verrouille presque la première place, la vengeance de Villeneuve-d’Ascq, Charnay et Angers en difficulté

Après quatre victoires en quatre matchs, le BLMA jouera les playoffs de l’EuroCup

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le BLMA solide leader

Toujours invaincu (4v-0d), Lattes-Montpellier n’est pas encore officiellement qualifié pour le tour suivant, mais c’est tout comme ! On peut même écrire, sans trop prendre de risque, que le BLMA, tombeur de Brno (77-70), a déjà verrouillé la première place de son groupe.

– Journée 4

Si Samantha Breen a terminé meilleure marqueuse du soir avec ses 15 unités, la future internationale Sarah Cissé a poursuivi son étonnante campagne européenne (14 points à 100% et 7 rebonds pour 21 d’évaluation en 21 minutes). À tout juste 18 ans, l’ancienne pensionnaire du Pôle France tourne à 21,7 points à 83% et 6,7 rebonds.

 

Sarah CISSÉ
Sarah CISSÉ
14
PTS
7
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
MON
77 70
BRN

L’ESBVA, au mauvais souvenir suisse

Pas de souci non plus pour Villeneuve-d’Ascq ! Un mois après le camouflet à Fribourg (68-75), les tenantes du titre se sont durement vengées face à l’équipe suisse (75-48).

 

– Journée 4

« C’est une revanche par rapport à nous-mêmes », appréciait le coach Maxime Bézin dans La Voix du Nord. Et par rapport au club helvète, qui n’avait pas reçu dignement l’ESBVA lors de sa venue début octobre. « Ils nous ont cassé les pieds du jour de notre arrivée à la gare jusqu’à notre départ », racontait l’ancien entraîneur lillois à La Voix du Nord. « Je ne suis pas né de la dernière pluie. Quand on entasse 14 personnes pour deux heures de minibus, que tu n’en as qu’un seul pour faire les aller-retour hôtel-salle, que tu dois toi-même servir à manger au groupe -j’ai même dû faire la vaisselle –, c’est juste inadmissible. »

Vainqueur de son sixième match de suite, avec une Alexis Peterson encore injouable (18 points), l’ESBVA prend seul les commandes de son groupe après quatre journées (3v-1d). La qualification est en bonne voie.

Alexis PETERSON
Alexis PETERSON
18
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroCup Féminine
VIL
75 48
FRI

L’ego n’a pas suffi pour Charnay

En revanche, le billet pour les playoffs n’est pas encore assuré, ni pour Charnay, ni pour Angers. À domicile, face au leader Athinaïkos, le CBBS avait l’occasion de recoller avec la tête mais les Pinkies ont perdu toute illusion lors d’une première mi-temps catastrophique (jusqu’à -3). Et si elles sont revenues à 67-67, les coéquipières de Shakayla Thomas (19 points) ont raté le hold-up (69-75).

 

Shakayla THOMAS
Shakayla THOMAS
19
PTS
6
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
CHA
69 75
QUA

Avec deux derniers matchs face à Gorzow et Besiktas, les deux équipes derrière, le CBBS conserve toutefois son destin en mains. Surtout que les quatre meilleures troisièmes (sur douze poules) poursuivront également l’aventure.Mais il faudra aller deux fois à l’extérieur. Pas cadeau…

 

« J’ai des filles qui ont su montrer de l’ego », apprécie Stéphane Leite, interrogé par le JSL. « C’est ce que je leur ai demandé à la mi-temps. J’ai vu un autre visage ensuite. Je ne suis pas triste. On ne peut pas être triste quand on est mené de vingt points à la pause. En première, on s’est fait démolir sur toutes le stats. Ça aurait pu tourner à la fin pour nous, mais ça aurait été un hold-up. »

– Journée 4

Le vilain tour du duo Berkani – Samson à Angers

Quant à l’UFAB, sa situation est encore plus mal embarquée. Battues à domicile par l’Estudiantes Madrid (82-87) de Lisa Berkani, tout fraîchement arrivée dans la capitale espagnole (13 points à 5/11 et 4 passes décisives), et Clémentine Samson, (5 points en 13 minutes), les Angevines sont désormais troisièmes (2v-2d), distancées d’une longueur par leur adversaire du soir et le Rapid Bucarest.

Lisa BERKANI
Lisa BERKANI
13
PTS
1
REB
4
PDE
Logo EuroCup Féminine
ANG
82 87
EST

Si Anna Ngo Ndjock a brillé avec 32 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont payé une faible profondeur de banc et une forme de léthargie sous les panneaux (18 rebonds offensifs). C’est ce que regrettait la coach, dans les colonnes du Courrier de l’Ouest.

 

Anna NGO NDJOCK
Anna NGO NDJOCK
32
PTS
4
REB
4
PDE
Logo EuroCup Féminine
ANG
82 87
EST

« On encaisse quasi 90 points à domicile, ce n’est pas possible, comme laisser les Espagnoles capter 18 rebonds offensifs. On n’a pas tenu le tempo du match. En fin de match, je suis entrée dans les rotations et on a mangé. Ce n’est pas normal ! On a besoin de tout le monde. A un moment, je suis bien obligée de faire souffler les joueuses… »

 

– Journée 4

Et les autres ?

Parmi les multiples autres Françaises engagées sur les parquets d’EuroCup ce mercredi soir, peu de bonheur collectif, hormis pour Lou Lopez-Sénéchal (9 points et 5 passes décisives dans une victoire 99-62 de Jairis) et le duo de Sesto San Giovanni, victorieux 76-66 face à Szekszard. Jodie Cornelie-Sigmundova a peu joué (10 minutes) mais Sara Roumy s’est régalée (20 points à 8/16 et 3 passes décisives).

 

Sara ROUMY
Sara ROUMY
20
PTS
3
REB
3
PDE
Logo EuroCup Féminine
GEA
76 66
SZE

Enfin, on notera la défaite coûteuse du KB Peja, et sa colonie française. Après son exploit à l’aller en République tchèque, le club kosovar n’a pas pu récidiver face à Chomutov (75-81). De fait, au centre de tout à Peja (39 minutes et 25 secondes de jeu), Eve Wembanyama n’était pas dans un très grand soir (11 points à 4/13, 6 rebonds et 3 interceptions). Si Clara Mertz n’était pas sur la feuille de match, Salimata Koita doit elle se contenter de 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 14 minutes.

 

Eve WEMBANYAMA
Eve WEMBANYAMA
11
PTS
6
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
PEJ
75 81
CHO
EuroCup Féminine – Journée 4
28/10/2025
RAM Elitzur Ramla féminin
50 78
PEC NKA Universitas Pecs
29/10/2025
GEA GEAS
76 66
SZE TARR KSC Szekszard féminin
PIE Piestanske Cajky
61 71
BUC CS Rapid Bucuresti féminin
BRN Zabiny Brno féminin
65 71
CAS Castors Braine
NEP Neptunas-Amberton féminin
86 79
NYO Nyon Basket Feminin
PEJ KBF Peja 03 féminin
75 81
CHO Levhartice Chomutov
SBS SBS Ostrava
69 76
ZAG MB Zaglebie Sosnowiec
CHA Charnay
69 75
QUA Athinaikos Qualco
ANG Angers Féminin
82 87
EST Movistar Estudiantes féminin
MON Lattes Montpellier
77 70
BRN KP Brno féminin
VIL Villeneuve d’Ascq
75 48
FRI BCF Elfic Fribourg
FER BAXI Ferrol
109 58
BEN SL Benfica féminin
MAG Magnolia Basket Campobasso
76 50
TRE WBC Tresnjevka Dinamo LTD
JAI Hozono Global Jairis
99 62
UZK UZKK Student
AVE Perfumerias Avenida
70 78
PAN Panathinaikos A.C. féminin
AZO Sportiva/AzorisHotels
48 82
LOI Lointek Gernika Bizkaia
30/10/2025
KON Emlak Konut SK féminin
SAA Saarlouis Royals
BER Beroe Stara Zagora
WRO Sleza Wroclaw féminin
BES Besiktas JK féminin
GOR KSSSE ENEA AZS AJP Gorzów
ACS ACS Sepsi-SIC
MEC Kangoeroes Basket Mechelen féminin
KIB Kibirkstis-TOKS
RUT Rutronik Stars Keltern
CRV KKZ Crvena Zvezda féminin
RIG TTT Riga féminin
PEC NKA Universitas Pecs
RAM Elitzur Ramla féminin
LUB AZS UMCS Lublin
NAM Basket Namur Capitale
RAG ZKK Ragusa
SAS BDS Dinamo Sassari féminin

 

 

 

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Charnay
Charnay
Suivre
KB Peja
KB Peja
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit officiellement dans les rangs du Limoges CSP : « Fier de rejoindre un club historique »
EuroCup Féminine
00h00Le BLMA verrouille presque la première place, la vengeance de Villeneuve-d’Ascq, Charnay et Angers en difficulté
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit va s’engager avec Limoges
ELITE 2
00h00L’envol du minot : Imanol Prot, leader inattendu du PB86
Daniil Kasatkin va-t-il être extradé par la France vers les Etats-Unis
À l’étranger
00h00La justice française approuve l’extradition du basketteur russe vers les États-Unis
Basketball Champions League
00h00Chalon poursuit sa marche en avant en Ligue des Champions
EuroLeague
00h00Pour la troisième fois de l’année, Monaco s’offre l’Olympiakos !
EuroLeague Féminine
00h003/3 des clubs français, avec un fantastique +35 de Bourges chez les… championnes en titre !
Fiba Europe Cup
00h00Dijon garde ses chances en FIBA Europe Cup grâce à une victoire en prolongations au Kosovo
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
1 / 0